Look to Speak, la nueva app de Google para ayudar a las personas con discapacidad a hablar usando la mirada y el móvil

Google ha anunciado Look to Speak, una nueva aplicación gratuita que busca ayudar a las personas con discapacidad a hablar usando la mirada. Es un proyecto que forma parte del programa «Experiments with Google» y que recuerda al proyecto Tallk, de Samsung e Irisbond. Como tal, Look to Talk es una app completamente gratuita y que, aunque todavía solo está disponible en inglés, ya se puede descargar en Android.

La aplicación se vale de la cámara del móvil y de un conjunto de frases predefinidas para permitir que las personas que no pueden moverse o tienen problemas para hacerlo, puedan comunicarse. El usuario simplemente debe mirar hacia un lado u otro de la pantalla y seleccionar una frase para que, posteriormente, el móvil la pronuncie en voz alta y permita a la persona expresar sus sentimientos o necesidades.

Ojos que hablan

Según explican desde Google, Look to Speak surge del programa «Start with one«, que está dentro de «Experiments with Google«. Este tipo de proyectos nacen con la idea de crear algo que impacte de alguna forma en la vida de una persona y que, a mayores, puedan hacerlo en la de más personas.

En esta ocasión, esa primera persona fue Sarah Ezekiel, una artista que fue diagnosticada con una enfermedad de la neurona motora en el año 2000. En 2020, junto a Richard Cave, terapeuta del lenguaje, conoció a un equipo de Google que investigaba cómo el machine learning implementado en dispositivos de tamaño reducido, como un móvil, podía hacer más accesible la tecnología de comunicación mediante la vista.

Así es como nace Look to Talk. La aplicación muestra un lote de frases predefinidas, como «Hola», «¿Cómo te llamas?» o «¿Cómo estás?» a cada lado de la pantalla. Al mirar hacia uno u otro lado, la lista se va reduciendo. Repitiendo el proceso un par de veces, la lista quedará reducida a una frase que, posteriormente, el móvil enunciará en voz alta. El usuario se puede ceñir a la lista predefinida o crear frases personalizadas, algo pensado para que la comunicación sea más personal.

La app está disponible, por ahora, solo en inglés y en Android, en concreto, Android 9.0 Pie o superior y Android One, por lo que en principio debería ser compatible con cualquier dispositivo actual. Aquellos interesados en la app pueden acceder a un tutorial para aprender a usarla y a una guía con algunos trucos y consejos relacionados con el montaje y la usabilidad.

