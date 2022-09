Los 16 análisis de Xataka en septiembre: nuevos iPhone 14, Galaxy Watch 5 Pro y muchos más productos

Acaba el mes de septiembre, un mes cargado de nuevos productos y análisis. En Xataka no hemos parado, y hemos podido echarle el guante a los nuevos iPhone 14 Pro, al Apple Watch Series 8 y a móviles tan interesantes como el Honor 70. Recopilamos todos los análisis de septiembre.





iPhone 14 Pro Max -9,4

El iPhone 14 Pro Max es el primer teléfono en Xataka que obtiene una puntuación final de 9,4. Un gran equilibrio entre batería, potencia, pantalla y cámara, con un software refinado y más personalizable que nunca. Los casi 1.500 euros que cuesta lo alejarán de bastantes bolsillos, pero es una compra ganadora.



Apple iPhone 14 Pro MAX (128 GB) – Plata

9.4 Diseño9 Pantalla9,75 Rendimiento9,5 Cámara9,75 Software9,25 Autonomía9 A favor ProRAW marca un antes y un después en fotografía móvil.

El rendimiento es excelente.

La pantalla es, literalmente, brillante. En contra Sin mejoras en autonomía (incluso dura menos con AOD encendido)

ProRAW es tan excelente como tedioso para el usuario medio.

El precio empieza a ser prohibitivo.

iPhone 14 Pro -9,3

Con algo menos de nota, principalmente por contar con una batería má pequeña respecto a su hermano mayor, encontramos al iPhone 14 Pro. Es exactamente igual que el modelo Pro Max, aunque con una pantalla de 6,1 pulgadas y menor batería. Uno de los pocos móviles compactos de gama alta y una propuesta cara, aunque menos que su hermano mayor.







Apple iPhone 14 Pro (512 GB) – Negro Espacial

9,3 Diseño9 Pantalla9,75 Rendimiento9,5 Cámara9,75 Software9,25 Autonomía8,5 A favor El nuevo sensor de la cámara es una gozada. La competencia lo va a tener difícil para superar esto.

Pantalla brillante que se ve *aún* mejor que antes

La isla es una lección magistral de como convertir un problema en una virtud En contra La mejora de la cámara no está al alcance de todo el mundo. Apple debería facilitar aprovechar ese sensor.

La autonomía satisface, pero no brilla.

El aumento de precio y ser una evolución discreta, hacen que los modelos anteriores resulten más atractivos

Huawei MateBook X Pro -9,1

Este Huawei MateBook X Pro (2022) es una bestia con gran diseño, panel LTPS, un gran software y un sonido soberbio. Quizás mejoraríamos los reflejos del panel en espacios muy iluminados, así como la falta de micro HDMI. Por lo demás, bastante equilibrado.





Huawei MateBook X Pro (2022), Windows 11 Home, Intel Core i7, 16GB + 1TB, Gris Espacial

9,1 Diseño

9,75

Pantalla

9,5

Rendimiento

8,75

Teclado/trackpad

9,25

Software

9,25

Autonomía

8,5

A favor Su diseño y su acabado son sobresalientes. De los mejores de su categoría

El panel LTPS de la pantalla de este portátil tiene una calidad de imagen global muy alta

El software Superdispositivo integrado en este equipo realmente aporta valor a nuestra experiencia de uso

La calidad tanto del teclado como del touchpad es alta

El sonido de este MateBook X Pro es soberbio En contra En espacios muy iluminados pueden aparecer reflejos en la pantalla algo molestos

En el ámbito de la conectividad se echan de menos una salida micro-HDMI y una ranura para tarjetas SD

Es poco frecuente, pero en ocasiones el toque en el touchpad no tiene el efecto deseado

Su autonomía cumple, pero no iguala la que nos propone el modelo del año pasado, al menos en la muestra preliminar que hemos tenido la ocasión de analizar

Samsung Galaxy Watch 5 Pro -9,1

El Samsung Galaxy Watch 5 Pro es el mejor reloj inteligente de Samsung hasta la fecha, una gozada en pantalla, con Wear OS y un acabado sencillamente sobresaliente. Su batería dura tres días y, aunque funciona mejor si lo conectamos a un Samsung, es una genial alternativa para cualquier usuario que use Android.





Samsung Galaxy Watch5 Pro, Reloj Inteligente, Monitorización de la Salud, Seguimiento Deportivo, Batería de Larga Duración, Bluetooth, 45 mm, Titanio Gris

9,1 Diseño

9,5

Pantalla

9,25

Software

9,25

Autonomía

8,75

Interfaz

8,75

A favor Apostar por Wear OS es lo mejor que ha hecho Samsung por sus smartwatches en mucho tiempo.

La autonomía es muy buena, de las mejores en su segmento.

Funciones útiles para deportistas, como las rutas GPX o el Rastreo. En contra Es bastante caro.

Muchas funciones de salud son exclusivas para móviles Samsung y no es compatible con iOS.

Es grande y grueso, por lo que no es apto para todas las muñecas.

iPhone 14 -8.9

El iPhone 14 llega sin apenas novedades, más allá de un nuevo sensor de cámara que no ha terminado de brillar. Ser un completo refrito del modelo anterior no le ha beneficiado demasiado. Sigue siendo un móvil completo y con buenas especificaciones, pero no hay demasiados argumentos para comprarlo frente a los modelos de la generación pasada.







Apple iPhone 14 (128 GB) – Negro Noche

8,9 Diseño9 Pantalla9,25 Rendimiento9,25 Cámara9 Software9 Autonomía8 A favor Sin ser estrictamente compacto, es ligero.

La pantalla y el sonido dan muy buena experiencia.

iOS 16 es estable y fluido (y un poco más personalizable). En contra Hay algunas mejoras que echamos de menos sin limitación aparente de hardware, como ProMotion o algunas funciones de cámara.

El gran angular es el lastre de lo que podría ser un conjunto de cámaras mucho más solvente.

Pese a que el procesador va sobrado, nacer con uno de la generación anterior significa «quedarse antiguo» un año antes (que los Pro en este caso).

OPPO Reno 8 Pro – 8,8

El OPPO Reno 8 Pro es una de las mejores apuestas en diseño y rendimiento para este 2022. Un terminal con el mejor procesador de MediaTek, a la altura de los mejores Qualcomm, con un equilibrio general de altura y un precio que lo acerca a las gamas más altas. Una compra segura, con un aura de exclusividad que OPPO ha sabido trabajar.

8.8 Diseño9 Pantalla8.75 Rendimiento9 Cámara8.5 Software9 Autonomía8.75 A favor El diseño es único; con unos materiales al máximo nivel.

Excelente carga rápida.

Sonido y pantalla a muy buen nivel. En contra El gran angular deja que desear.

Sin OIS en la cámara principal.

Resbala en exceso.



OPPO Reno8 Pro 5G – Teléfono Móvil Libre, 8GB+256GB, Cámara 50+8+2+32MP, Smartphone Android, Batería 4500mAh, Carga Rápida 80W, Dual SIM – Negro

Apple Watch Series 8 -8,9

El Apple Watch Series 8 es continuismo puro y duro. No hay novedades en procesador, pantalla ni rendimiento, aunque watchOS 9 le ha sentado de perlas a esta renovación. Los únicos cambios dvienen de la mano del sensor de temperatura y poco más. Si buscas el Series más nuevo, es una buena opción, aunque es más que interesante fijarse en modelos de la generación pasada.





Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular) – Caja de Aluminio en Blanco Estrella de 45 mm – Correa Deportiva Blanco Estrella – Talla única

8,9 Diseño

9,5

Pantalla

9

Software

8,75

Autonomía

8,5

Interfaz

8,75

A favor El diseño y los materiales siguen estando muy a la altura.

Integración perfecta con los iPhone y con el ecosistema de productos de Apple.

Multitud de opciones de personalización y de registro de métricas. En contra Las mejoras más interesantes no son del propio dispositivo, sino del sistema operativo, haciendo que no haya apenas diferencias con respecto al Series 7.

El sensor de temperatura apenas se aprovecha, al menos por ahora.

Va siendo hora de que mejore la autonomía.

Honor 70 -8,4

El Honor 70 llega con una buena autonomía, un rendimiento bastante bueno gracias a un procesador más que probado, y con servicios de Google, al no estar sujeta Honor a las restricciones de Huawei. Un móvil bastante equilibrado con una relación calidad-precio algo mejorable, ya que parte de los 549 euros.

8,4 Diseño8,75 Pantalla8,75 Rendimiento8 Cámara8 Software8 Autonomía9 A favor Para el tamaño que tiene, es ligero y cómodo.

Tiene una buena autonomía y podemos tenerlo a 120 Hz sin problema.

Pese a no ser el procesador más nuevo ni más ambicioso, no hemos encontrado fallos en el rendimiento. En contra La fotografía quedó por debajo de las expectativas.

Se ensucia demasiado en este acabado, y es una lástima porque tiene un diseño bastante elegante.

Aunque el funcionamiento es bueno, al software le quedan aspectos por pulir.

Microsoft Surface Laptop Go 2 – 8,3

Este pequeño ordenador de Microsoft, el Microsoft Surface Laptop Go 2, brilla por su diseño, portabilidad y buena autonomía. Sus principales pecados son la configuración única con 4 GB de RAM y que el procesador no es ni demasiado nuevo ni demasiado potente. Una alternativa por debajo de los 700 euros para los que buscan la máxima portabilidad.





Microsoft Surface Laptop Go 2 – Ordenador portátil de 12.4″ (Intel Core i5-1135G7 11º Gen, 8GB RAM, 128GB SSD, Windows 11) Platino – Teclado QWERTY Español

8,3 Diseño

9

Pantalla

8

Rendimiento

7

Teclado/Touchpad

8,5

Software

9

Autonomía

8,25

A favor Diseño y portabilidad máxima

Muy buen teclado y touchpad

Correcta autonomía En contra Configuración de entrada con solo 4 GB de RAM

No son los últimos procesadores de Intel

El teclado no es retroiluminado

Motorola Edge 30 Neo

El Motorola Edge 30 Neo se plantea como una gran alternativa en la gama media-alta, por debajo de los 400 euros y con una pantalla P-OLED. Un gran teléfono con la cámara como asunto pendiente.

8,2 Diseño8.5 Pantalla8.5 Rendimiento7.75 Cámara7 Software9 Autonomía9 A favor Tremendamente ligero y compacto como para usarlo cómodamente con una sola mano.

Buena autonomía incluso con usos intensivos y los 120 Hz activos.

Encontrarse Android (casi) puro es siempre un punto a favor. En contra La interpretación de color de las cámaras muestra resultados demasiado cálidos.

Carencias importantes en el modo retrato frontal y trasero.

Pese a su buen rendimiento general, en juegos de alta exigencia se puede llegar a calentar fácilmente.



Motorola – Smartphone Moto Edge 30 Neo 8+128, Negro

Huawei Mate XS 2 -7,8

El Huawei Mate XS 2 es uno de los plegables más ambiciosos del mercado, aunque no contar con servicios de Google le penaliza bastante. El teléfono llega con un procesador de generación pasada, sin 5G y por más de 2.000 euros. Difícil en terreno de Samsung con su Fold.

7.8 Diseño8,75 Pantalla8,5 Rendimiento8,75 Cámara8,75 Software5 Autonomía7 A favor Un móvil diferente y arriesgado.

El rendimiento, pese a tener un SoC de hace dos años, es muy bueno.

El sonido es bueno, pese a no ser contundente. En contra El factor-forma no le beneficia cuando está desplegado.

La cámara no está a la altura de un móvil de más de 2.000 euros.

El software sigue haciendo muy difícil recomendar la compra.



HUAWEI Mate XS 2 – Smartphone Plegable de 7,8 Pulgadas con Pantalla True-Chroma, 8 GB de RAM + 512 GB de ROM, Ultraligero y Plano, cámara de 50 MP, 66 W, HUAWEI Super Charge, Dual SIM, Color Blanco

OPPO Pad Air – 7,8

No es fácil competir en el territorio de las tablets, pero OPPO quiere conseguirlo. La Pad Air es su herramienta por debajo de los 300 euros, con un gran acabado, una batería más que correcta y un sonido de categoría. Peca en ficha técnica y en contar con una pantalla a la que le falta brillo.





OPPO Pad Air – Tablet WiFi, Pantalla 2K, 10.4″, 4GB+64GB, Batería 7100mAh, Carga rápida 18W – Gris

7,8 Diseño

8,75

Pantalla

8,25

Rendimiento

6,5

Software

7,5

Autonomía

8

A favor Excelente acabado

Batería correcta

Sonido de mucho nivel En contra Ficha técnica endeble para su precio

Pantalla justa de brillo

Ninguna aportación relevante a nivel de software

POCO M5 -7,5

El POCO M5 es un humilde gama de entrada por debajo de los 200 euros. Una propuesta con buena batería y cámara triple de 50 megapíxeles, ideal para los que buscan un móvil sencillo. Como gama de entrada, tiene varios puntos a resolver, los cuales detallamos en su análisis.

7,5 Diseño7,5 Pantalla7 Rendimiento7 Cámara6,5 Software7,5 Autonomía9,5 A favor «De locos». Así es la autonomía que ofrece este dispositivo incluso en usos intensivos y a 90 Hz.

El terminal ofrece muy buen agarre y apenas se notan sus 201 gramos de peso.

Excelente gestión de la temperatura incluso en usos intensivos en videojuegos de alta exigencia gráfica. En contra Como contraparte a la autonomía, la carga del terminal se antoja demasiado lenta.

El brillo de la pantalla en exteriores deja mucho que desear.

Las cámaras tienen evidentes carencias en la captación de detalle y fallan en la interpretación de color del cielo.



POCO M5 – Smartphone de 4+64GB, Pantalla de 6.58” 90Hz FHD+ DotDrop, MediaTek Helio G99, Triple cámara de 50MP con IA, 5000mAh, NFC, Verde (Versión ES + 3 años de garantía)

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

Nuestro compañero Juan Carlos López define a la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti como el Rolls-Royce de las tarjetas gráficas. Una auténtica bestia que se plantea como una buena solución para aquellos que quieran crear y procesar contenidos en resolución 4K y 8K, así como jugar con la máxima calidad.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

El nuevo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro es una genial propuesta para personas que pesan más de 100 kilos, ya que es bastante potente. No es compacto, no es fácil de transportar, pero es de los pocos que soporta estos pesos con soltura. Una alternativa poco económica, pero buena para introducirnos en la nueva movilidad.







Xiaomi Electric Scooter 4 Pro – Patinete eléctrico de hasta 25 Km/h y 45 km de distancia, 700 W de potencia, sube pendientes de hasta 20% de inclinación, pantalla LCD, diseño de aluminio

Trust Taxon

Esta webcam llega pensada para proteger nuestra privacidad, con resolución 2K y un peso de tan solo 120 gramos. Tiene autoenfoque, balance de blancos automático y es una gran opción en tiempos de teletrabajo. La Trust Taxon cumple con creces en el ámbito doméstico y profesional.





Trust Taxon Webcam 2K QHD (2560 x 1440), Dos Micrófonos Integrados, 30 FPS, Autofocus, Camara Web, Web CAM, para Streaming, Youtubers, Videoconferencia, Skype, Teams, Ordenador/PC/Mac/Macbook, negro