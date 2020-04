Los 27 mejores juegos para iOS: la selección de los editores de Xataka

Te traemos una recopilación con los que consideramos que son los mejores juegos para iOS según los editores de Xataka y otros medios tecnológicos de Webedia, tanto para iPhone como para iPad. En este artículo, continuación del que ya hicimos también con nuestros mejores juegos para Android buscamos ofrecerte nuestro propio criterio con los juegos que son nuestros favoritos, aunque en muchos casos tampoco tengan por qué ser lo mejor de lo mejor.

En la lista vas a encontrar sobre todo mucha variedad, desde juegos de mesa o de estrategia hasta otros de acción, con algunos multijugador y otros para jugar a solas en tu casa. También hemos intentado que en la lista no haya coincidencias para acabar abarcando tantos juegos como nos sea posible, y tenemos tanto juegos gratuitos como otros de pago.

Pero al final, no deja de ser una lista de los mejores según nuestros gustos, y puede que para ti haya juegos que también debieran estar. Por eso, como te decimos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que nos dejes tus propuestas en los comentarios para que el resto de lectores también se beneficie de tus gustos y tus juegos imprescindibles.

Alto’s Odyssey

[embedded content]

Recomendado por Éricka Duarte, editora de Applesfera

«Sin duda uno de los mejores juegos móviles para dispositivos iOS, que se roba las miradas y ha ganado diferentes reconocimientos es Alto’s Odyssey, un título en el que Alto y sus amigos, viajan por hermosos paisajes haciendo snowboard. El juego empieza cuando nuestras llamas se escapan y debemos recuperarlas. Esa es la excusa perfecta para iniciar un descenso por colinas que cruzarán viejos bosques o ruinas. Tenemos que enfrentarnos a diversos obstáculos adicionales y procurar recoger tantas monedas como podamos. Realmente vale la pena jugarlo, no solo por lo relajante que es, sino también por la belleza de sus gráficos.»

Disponible para iPhone, iPad y Apple TV en App Store

Archero

[embedded content]

Recomendado por Jesús Quesada, editor de Applesfera

«Un juego al que le he echado muchas horas en mi iPhone es Archero. Lo descubrí gracias a un anuncio de Instagram, y en él controlamos a un arquero que debe combatir oleadas de enemigos mientras acumulamos habilidades y armas mejores con las que hacernos más fuertes. También hay personajes desbloqueables, cada uno con sus propias ventajas.»

Battlelands Royale

[embedded content]

Recomendado por Jesús Quesada, editor de Applesfera

«Los juegos del tipo Battle Royale están a la orden del día gracias a títulos como Fortnite o PUBG. Aunque estos están disponibles para iPhone y iPad, si queremos algo más «amigable» tenemos Battlelands Royale, cuya estética recuerda al popular Brawl Stars de Supercell. Nuestro objetivo es acabar en primera posición frente a 32 jugadores en batallas de unos 3 a 5 minutos de duración.»

BlockuDoku

Recomendado por Yúbal Fernández, editor de Xataka

[embedded content]

«El primer juego que voy a recomendar es una cosa muy rara, pero que posiblemente le guste a los amantes de los juegos de puzles. Se llama BlockuDoku, y es una mezcla entre Tetris y un Sudoku. El objetivo es el mismo que en Tetris, el de hacer líneas combinando sus clásicas piezas, pero le mezcla algunos conceptos del Sudoku que lo hacen un poco más complejo. Para empezar, las piezas no caen, sino que te van llegando en rondas de tres, y tienes que colocar esas tres en el tablero para que te lleguen otras tres. Además de líneas horizontales, también puedes hacer combinaciones verticales y agrupar cuatros de nueve como en el Sudoku. Pierdes la partida cuando te quedan fichas que no puedes poner en el tablero, y no es tan fácil como parece. El juego base tiene bastante spam, pero pagué por la versión sin publicidad y es el juego al que más horas he dedicado en los últimos meses.»

Bloons TD 6

[embedded content]

Recomendado por José García, editor de Xataka

«Para mí, uno de los mejores juegos para iOS, aunque también está para Android, es ‘Bloons TD 6’. Llevo jugando a la saga Bloons desde que lanzaron su primer juego y desde entonces no los he dejado. El juego es un clásico Tower Defense, es decir, hay un camino por el que pasan unos globos y el objetivo es colocar unos monos a lo largo y ancho del mapa para evitar que lleguen al final. Suena sencillo, pero no lo es. Hay diferentes dificultades en cada mapa y, dentro de cada dificultad, diferentes retos que completar para conseguir todas las medallas. En definitiva, es un juego muy rejugable, muy divertido y que además se actualiza frecuentemente con más mapas y retos. Es de pago, eso sí, pero merece y mucho la pena.»

Disponible para iPhone, iPad e iMessage en App Store

Castlevania Symphony of the Night

Recomendado por Pedro Aznar, coordinador de Applesfera

«Uno de mis recomendados es un clasicazo: la puesta al día de Castlevania Symphony of the Night, aquella magistral edición para PlayStation de la saga. La versión para iOS es igual de espectacular y mantiene todos los ingredientes que lo hicieron grande: gráficos, música espectacular, ambientación, jefes finales… También se puede jugar con el mando de consola en iOS/iPadOS 13, incluso contaremos con vibración. Un buen plan remember para los ratos de desconexión.»

Cut the rope

[embedded content]

Recomendado por Antonio Sabán, coordinador de Genbeta

«Como fan de los juegos casual que destacaron a comienzos de la década pasada, tengo que recomendar ‘Cut the Rope’. La mecánica del juego es tan simple como hacer que un caramelo llegue a la boca de una rana. Para propiciar esto, volvemos a estar ante un juego de físicas en el que la gravedad será nuestro mayor rival y amigo a la vez. Para pasar de nivel, tendremos que cortar cuerdas de forma que además de llegar al estómago de la rana, la bola toque todas las estrellas. Al principio es muy fácil, pero luego se complica. Si te quedas con ganas de más, hay secuelas que mantienen el nivel.»

Crossy Road Castle

[embedded content]

Recomendado por Éricka Duarte, editora de Applesfera

«Uno de mis juegos favoritos para pasar un rato entretenido es Crossy Road Castle. Este título de Apple Arcade conserva varios elementos de la primera entrega de Hipster Whale, pero ahora se desarrolla en un escenario en el que debemos escalar sin parar, evitando a toda costa estrellarnos con los obstáculos o monstruos que nos pueden hacer perder nuestras tres vidas. Además, ‘Crossy Road Castle’ invita a los jugadores a retar a sus amigos utilizando el modo multijugador, conectándose en un solo dispositivo con varios mandos, o entre varios smartphones para jugar en línea.»

Egunean Behin

Recomendado por Eva Rodríguez, editora de Xataka

«Voy con un juego bastante «nicho», pero muy entretenido ya que combina el formato Trivial con la actualidad y con el pique con otros jugadores. Se llama «Egunean Behin» – una vez al día en euskera – y de su nombre podemos deducir dos cosas: está en euskera y solo puedes jugar una vez cada 24 horas. La dinámica es simple: entras, respondes un cuestionario de 10 preguntas sobre actualidad, cultura, matemáticas, geografía y cultura vasca y tratas de acertar cuantas más, mejor. Al terminar, recibes una puntuación en base a las que has respondido bien y el tiempo empleado. Y ya puedes visitar el ranking. Se organiza por temporadas y en la última hubo una especie de final que pudimos seguir por YouTube.»

Fallout Shelter

[embedded content]

Recomendado por Yúbal Fernández, editor de Xataka

«Este es posiblemente el videojuego que en más sitios me he descargado nunca, cada dispositivo que he tenido o videoconsola ha tenido su ración de horas de Fallout Shelter. Y todo a pesar de ser un juego casual al que no hay que dedicarle más de unos minutos al día… o precisamente por eso. Para los pocos que no lo conozcan, es un juego en el que tienes que crear tu propio refugio postapocalíptico basado en la saga Fallout. Tienes que crear diferentes tipos de sala para obtener recursos, e ir obteniendo inquilinos rescatándolos en el Yermo o haciendo que se reproduzcan los tuyos. También tienes que enviarlos de exploración para obtener más recursos y… en fin, muchas otras cosas que te hacen invertir horas y horas sin gastar dinero, aunque tiene su correspondiente sistema de micropagos.»

Disponible para iPhone, iPad e iMessage en App Store

Florence

[embedded content]

Recomendado por Gabriela González, editora de Genbeta

«Es una historia interactiva compleja y simple a la vez. Te lleva a través del inicio y final de una relación y tiene unas mecánicas tan interesantes que te envuelven completamente en todo lo que está pasando con la protagonista. Dura menos de una hora pero vale demasiado la pena la experiencia.»

Disponible para iPhone, iPad e iMessage en App Store

Football Manager 2020

[embedded content]

Recomendado por Eva Rodríguez, editora de Xataka

«El reto de trasladar un juego al formato smartphone es arriesgado, ya que es necesario simplificar las normas y jugabilidad sin que pierda demasiado la esencia. Antes de nada, es probable que la perspectiva de jugar a convertirse en un entrenador de élite suene a rollazo para la gente a la que no le guste el fútbol , pero a decir verdad, a mi me gustan más los juegos de estrategia deportiva que simular un partido. El FM logra extrapolar ese gancho de la compraventa, de dar con el once ideal, dosificar tus armas, gestionar los egos y saber cuándo decir adiós a un equipo para dar el salto a otro. Una pena que le falten las licencias de ligas top como la española.»

Fortnite

[embedded content]

Recomendado por Eva Rodríguez, editora de Xataka

«Para mi el mejor juego para iOS es Fortnite. Y, aunque en esto podemos diferir, no cabe duda de que ha de estar en esta lista sí o sí por lo que es y significa en la industria del juego móvil. No necesita la mejor historia o efectos para convencer a millones de usuarios de smartphones, tablets, consolas y ordenadores para seguir entrando al Battle Royale por excelencia. Para mi sus mejores bazas son: su buena jugabilidad independientemente de la plataforma, simplicidad a la hora de jugar (aunque tiene un punto de estrategia que marca la diferencia, por ejemplo eligiendo dónde te tiras, las armas que atesoras, construcciones…), lo ágil que resulta echar una partida en cualquier momento y lugar y por supuesto, la posibilidad de competir con usuarios reales. Nunca he comprado nada, pero me tiene enganchada como el primer día»

Hearthstone

[embedded content]

Recomendado por Miguel López, editor de Applesfera

«Mucha gente lo ignora, pero Hearthstone es un juego que encaja como un guante en los iPad. Gratuito de base, con partidas de cartas generalmente breves y con contenido para mantenerte entretenido durante incontables horas. Es, para mí, el triunfo de Blizzard en las plataformas móviles. Su curva de dificultad, eso sí, puede ser dura en las partidas de clasificaciones altas. Esta juego requiere de conexión a internet, pero puede ser un buen compañero de viajes en tren o en coche. Es literalmente el único juego que me anima a competir online, porque establecer la partida de cartas con otro jugador es completamente transparente e instantáneo.»

Hitman GO

[embedded content]

Recomendado por Jesús Quesada, editor de Applesfera

«Si solo podemos quedarnos con un único asesino en el mundo de los videojuegos, ese debería ser el Agente 47. En Hitman GO da el salto a los dispositivos móviles en un título de estrategia por turnos con escenarios cuidados en forma de maquetas. Tendremos que infiltrarnos con sigilo y destreza en cada uno de los niveles para acabar con los objetivos sin ser detectado. Aparte de para iPhone y iPad, también está para Apple TV.»

Disponible para iPhone, iPad y Apple TV en App Store

Lumosity

Recomendado por Anna Martí, editora de Xataka

«Soy un poco yonkie de los juegos y tests de memoria, cálculo mental y todas estas pruebas que alguna vez nos han hecho en el colegio y que vemos aplicadas en rutinas como el certificado médico para el carnet de conducir o muchos juegos quizás más infantiles, así que no podía hacer otra cosa que caer en Lumosity (eso sí, de momento sin llegar a la versión de pago). Este juego existe para iOS y Android y lo que nos propone es que cada día hagamos unos ejercicios de distintos tipos pero basados en estas materias o disciplinas que comentaba (reflejos, memoria, cálculo, etc.). La versión gratuita propone tres juegos al día y de momento quiero que sea suficiente (no por nada, sino porque bastantes horas de pantallas tengo yo ya en mi vida como para engancharme a otra), pero con la de pago podremos jugar más y sobre todo tener más información de nuestro rendimiento, de lo que se nos da mejor, etc. Son juegos de mecánica sencillísima, nada nerd ni mucho menos, pero quizás nos sorprenda ver que en alguno se nos pilla antes de lo esperado»

Mini Metro

[embedded content]

Recomendado por José García, editor de Xataka

«Mini Metro es un juego al que llegué de casualidad y que ahora no soy capaz de desinstalar del móvil. Es un juego que consiste en enlazar paradas de metro y evitar que se saturen. ¿Fácil, verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Tienes que crear una red de metro gigantesca para que todas las paredes estén interconectadas, de forma que un pasajero que esté en una punta llegue a una parada que está en la otra rápidamente. Al principio es sencillo, pero conforme se avanza en los niveles la cosa se pone intensa. Empieza a haber muchos pasajeros, cada vez hay más tipos de paradas y empiezas a quedarse sin puentes para salvar obstáculos. Dicho esto, también puede ser una experiencia relajante jugando en el modo casual. En este no hay límite de tiempo, las paradas no se saturan y es solo jugar y ya está. El diseño del juego es una maravilla, al igual que la banda sonora, así que imprescindible jugar con cascos.»

Disponible para iPhone, iPad e iMessage en App Store

Monument Valley 2

[embedded content]

Recomendado por José García, editor de Xataka

«Cualquier persona que haya buscado un juego en App Store posiblemente haya llegado de una forma u otra a la saga ‘Monument Valley’. Es una saga de juegos de puzles en tres dimensiones inspirado en los diseños de Maurits Cornelis Escher. Es muy fácil de jugar, es bonito y, sobre todo el primero, tiene una duración generosa. El dos también, pero es algo más corto. Ambos son de pago, pero de nuevo, creo que son dos juegos que merecen mucho la pena. El problema es que no son demasiado rejugables, en tanto que una vez hecho los puzles, se acabó lo que se daba. Aún así, invito a que se disfrute del diseño de niveles y de la banda sonora jugando con auriculares, porque es espectacular.»

Pixel Dungeon

[embedded content]

Recomendado por Yúbal Fernández, editor de Xataka

«Este es un juego que lleva años en todos mis móviles, tanto Android como iOS. Un roguelike de exploración de mazmorras que te permite ir mejorando tu personaje según ganas experiencia y subes de nivel. Tienes cuatro clases de guerrero para adentrarte en las mazmorras, cada uno con sus habilidades, y tienes que ir sobreviviendo a los diferentes niveles enfrentándote a los enemigos que te van apareciendo hasta llegar al jefe final de cada grupo de mazmorras. Las mazmorras se generan aleatoriamente cada vez que juegas, por lo que cada partida es completamente nueva. A veces es más fácil, otras más difícil. Los gráficos son pixelados, pero es lo que menos importa. También necesitarás ir aprendiendo a gestionar tus recursos porque las tiendas sólo aparecen cada pocos niveles.»

PUBG Mobile

[embedded content]

Recomendado por Anna Martí, editora de Xataka

«El ‘PUBG’ es quizás el único juego mainstream al que juego habitualmente junto a algún ‘Asphalt’, aunque éstos últimos sobre todo los uso en Android y más como testers. ‘PUBG’ es también una buena herramienta para poner a prueba ciertos aspectos, pero me gusta más a nivel personal y sí le he dado un tiento por diversión y no sólo por trabajo. Me consta que no es un formato puramente original, pero aún así creo que en su momento fue en cierto modo una brisa de aire fresco para muchos y que lo que nos enganchó a quienes vamos a ser siempre “team ‘PUBG’” (y no tanto “team ‘Fortnite’” es su sencilla mecánica y premisa: te vas a caer desprovisto de todo (en un principio incluso de ropa) y vas a tener que sobrevivir en una isla desconocida y habitada por 99 rivales que como tú quieren ser los únicos que queden en la isla. Es eso o morir. Jugar es muy fácil porque se trata de ir buscando armas y munición, así como algún útil como vendajes, refrescos o algún complemento que nos pueda ser de ayuda como chalecos protectores o un casco. Podemos jugar individualmente o por equipos, y si es de este segundo modo podemos saltar juntos desde el principio (empezamos subidos a un avión del que tenemos que saltar en paracaídas). No os quiero decir mucho más porque lo chulo es ir descubriendo las cosas por nosotros mismos, como el cómo desplazarnos por allí o qué zonas suelen ser más fáciles, difíciles o tranquilas. Lo único que le sobra al juego: taaaanto adorno, tanta promo, tanto añadido a lo que antes era un juego de estética única y pocos alicientes. ‘Fortnite’, has hecho mucho daño (es broma).»

Retro Bowl

[embedded content]

Recomendado por Anna Martí, editora de Xataka

«A ‘Retro Bowl’ he echado menos partidas porque ha sido un descubrimiento cuarentener. Hace algo más de un año que me he aficionado a la liga de fútbol americano (NFL) y por suerte en mi timeline de Twitter hay algunos aficionados de pro, con solera, y “culpa” suya fue descubrir este juego de estética totalmente retro (como su nombre indica) pero que viene a ser un ‘PC Fútbol’ sobre fútbol americano. Hemos de ser algo así como la entrenadora, presidenta y otros más roles a la vez, dado que no sólo hemos de ganar los partidos, sino que también nos toca gestionar algunos aspectos de vestuario para dentro. No es demasiado complicado y tampoco has de dominar el deporte como nadie para ir jugando, pero evidentemente ayuda saber de qué va, al menos los objetivos y mecánica básica, aunque al principio hay un tutorial que lo explica casi todo bastante bien y casi para doomies. Quizás esta vez la espera a los próximos playoffs sea más larga con el asunto del coronavirus, así que no va mal tener este extra.»

Rummikub

[embedded content]

Recomendado por Javier Lacort, editor de Xataka

«Uno de los mejores juegos de mesa para partidas con la familia y una curva de aprendizaje muy baja tiene una versión para móviles que funciona realmente bien. Fluida, gratuita con anuncios soportables y eliminables con un pago, modo online contra amigos… Muy adictivo y bien resuelto.»

Spyder

[embedded content]

Recomendado por Pedro Aznar, coordinador de Applesfera

«Spyder ha sido para mi todo un descubrimiento en Apple Arcade. Es una aventura de espías en la que controlas una araña robot, con fantásticos gráficos en 3D y un guión de película. La acción crece a medida que avanzas en el juego, aumentando la originalidad de las misiones – ¡viajaremos hasta al espacio!. Tenerlo en Apple Arcade me permite jugarlo en el iPhone desde cualquier parte o en la tele del salón con el Apple TV 4K utilizando un mando de consola.»

The Battle of Polytopia

[embedded content]

Recomendado por Miguel López, editor de Applesfera

«¿Echas de menos Age of Empires pero quieres jugar en el iPhone o el iPad? ¿Te gusta el concepto de Civilization pero te da pereza toda la complicación del juego? No te preocupes: The Battle for Polytopia es un juego de estrategia por turnos que hará las delicias de tus ratos muertos. Varias civilizaciones, mapas de hasta 9 jugadores y varios modos de juego para satisfacer tus deleites de conquista. Gracias a que es un juego que no necesita conexión a internet para jugar, es un compañero fiel de mis viajes o salas de espera. Las partidas pueden durar de 5 minutos a casi una hora, y por más que lo juegue no termina de cansarme.»

Thimbleweed Park

[embedded content] [embedded content]

Recomendado por Juan Carlos López, editor de Xataka

Tint

[embedded content]

Recomendado por Éricka Duarte, editora de Applesfera

«Otro de mis descubrimientos en las últimas semanas fue tint. Es un juego que hace parte de Apple Arcade y permite resolver acertijos pintando. Los jugadores deben mezclar acuarelas para que el color coincida con el del origami, todo a un ritmo relajante y en la comodidad de un jardín como escenografía. Aquí no hay cronómetro, no hay cuenta atrás, no hay puntos y no hay prisa, por lo que es un título ideal para relajarse en cualquier momento del día.»

World of Goo

Recomendado por Antonio Sabán, coordinador de Genbeta

[embedded content]