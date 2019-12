Los 29 mejores productos tecnológicos de la década: la opinión de los editores de Xataka

¿Cuál es producto tecnológico más relevante de esta década que llega a su fin? Difícil decisión. Nos hemos sentado a recapitular con los editores de Xataka sobre qué gadget o dispositivo consideran que es el mejor de estos diez años: puede ser por su innovación, por la importancia que tiene actualmente en nuestra vida diaria, por el número de unidades vendidas…

Cómo ha sido la votación y aclaraciones

Elegir el mejor producto tecnológico de la década es una tarea compleja: por el número de lanzamientos, por las diferencias existentes entre los sectores o simple y llanamente, porque valorar la influencia de un producto respecto a otro es relativa.

Así que nuestro criterio ha sido pedir a los editores expertos de Xataka que nos enumeren diez dispositivos que ellos consideran que deben aparecer entre los más relevantes, en orden de mayor a menor importancia. Tras recopilar las votaciones, los hemos ordenado y les hemos pedido que nos argumenten el por qué de sus elecciones mejor valoradas.

Nintendo Switch

«Tras el fracaso que supuso Wii U y el bombazo salvador que era 3DS Nintendo parece que lo tuvo claro: unir el concepto te pantalla y mando en uno solo y portable. Había nacido la Nintendo Switch. Pero no se quedó ahí y nos ofreció la consola portátil más versátil de la historia, con la marca Nintendo impregnando todo el Hardware y un software, que aunque al principio algo escaso, gozaba de infinita calidad (solo ‘Zelda: Breath of the Wild’ ya era razón suficiente para tener la consola) Poder llevarte una portátil así de potente a cualquier parte es una gozada que se ha amplificado ahora con la llegada de Switch Lite. Aunque para mí, gran parte de la revolución que ha supuesto la consola es precisamente el hecho de poder tenerla conectada a la televisión y en cualquier momento tirarte en la cama y seguir jugando.»

Samuel Oliver

Google Chromecast

«Barato y útil. Google dio en la tecla con el Chromecast y por ello vendió millones de unidades. Gracias a él, miles de televisores pudieron convertirse en «SmartTV». El Chromecast ayudó a la expansión de Netflix y otros servicios de streaming, además nos ofreció una experiencia excelente sobre qué significaba realmente la conexión entre dispositivos. Abrir el móvil, pulsar un botón y verlo en grande. La industria de las aplicaciones se adaptó y gracias a él, Google empezó a formar el ecosistema de productos conectados que hoy tenemos. Un aparato muy sencillo de utilizar que incluso ahora, pese haber pasado tantos años, sigue siendo una compra recomendada para muchos usuarios.»

Enrique Pérez

Amazon Echo

«Esta década que acaba ha sido la de los asistentes de voz: su nacimiento, desarrollo – al que todavía le queda largo camino por recorrer –, eclosión y en los últimos años, su desembarco en nuestros hogares con la meta de lograr la casa inteligente. Independientemente de lo listos (o no) que sean los asistentes de voz de Apple, Google y Amazon, el papel de los de Jeff Bezos es incuestionable. Amazon no fue el primero en lanzarse a la carrera, pero cuando lo han hecho, ha sido con una velocidad de crucero: creando un ecosistema a medida de nuestra casa con Alexa como el centro de todo, en su evolución, su expansión a otros países y el lanzamiento de nuevos modelos, para aquellos que querían algo sencillo, para los que les resulta más intuitivo usar una pantalla, para los que buscan calidad de sonido… La punta de este iceberg es su Echo Dot, el modelo por antonomasia y el altavoz inteligente más vendido.»

Eva Rodríguez de Luis

AirPods

«Los AirPods no son uno de los productos de la década por la calidad de su sonido, tampoco por su buena integración con los dispositivos a los que se conecta y ni por su diseño copiado hasta la saciedad. Los AirPods son uno de los productos de la década porque han empujado a la industria tecnológica a dejar de lado los cables para la conectividad de audio en electrónica de consumo, a dejar de lado el conector jack. Coraje, dijo Phil Schiller que era la razón por la que abandonaban en conector jack en los smartphones de Apple. Ese 7 de septiembre de 2016 el ejecutivo de Apple tenía claro que el camino para abandonar la conectividad por cables en accesorios de audio no iba a ser fácil, «coraje» no era sólo una palabra para el marketing de la empresa, Phil tenía parte de razón en que hacía falta coraje. Minutos más tarde presentaron se presentaron los AirPods. Años más tarde, el tiempo le ha dado la razón a Apple, los auriculares por cable ya no tienen cabida en la próxima década.»

Cristian Rus

Tesla Model S

«Aunque el Model 3 que llegó algo más tarde se ha convertido en el referente en los últimos año en este ámbito, creo que su predecesor, el Tesla Model S, tiene una relevancia fundamental a la hora de impulsar tanto a Tesla en este mercado como a la de empujar a todos los fabricantes a buscar su futuro fuera de los vehículos con motores de combustión. No solo por plantear una apuesta mucho más seria, ambiciosa y consolidada que la de un Tesla Roadster casi testimonial, sino porque con él llegaron todos los efectos colaterales del fenómeno Tesla: desde su infraestructura de supercargadores hasta esos modos de conducción asistida – que muchos confundimos con la conducción autónoma – que también nos hicieron soñar con ese futuro coche eléctrico y autónomo que sería la próxima gran revolución del transporte. Su éxito, que lo convirtió casi en producto viral, fue el verdadero detonante de la actual situación de Tesla.»

Javier Pastor

Xiaomi Mi Band

«En el mercado hay decenas y decenas de pulseras de cuantificación. Muchas marcas y modelos invaden el mercado pero ninguna ofrece tanto por tan poco como la Xiaomi Mi Band. Ya vamos por la cuarta generación y todas han ido un poco a más. Debe estar entre los gadgets más relevantes de la década por haber sido capaz de llevar las pulseras a todo el mundo. Y no deben haber vendido pocas unidades. Eso seguro.»

Samuel Fernández

Apple Watch

«Durante los últimos años, los smartphones han ido heredando cada vez más funciones antes reservadas a los ordenadores. Desde mediados de década, este mismo proceso está ocurriendo en otra dirección: de los smartphones a los relojes. Es algo gradual y queda recorrido, pero los relojes inteligentes están en un punto equivalente a 2009-2010 en la historia de los smartphones: muy cerca de prenderse la chispa que les haga explotar de forma definitiva. Quien más sólido ha apostado por esta evolución y mayor cuota de mercado tiene es el Apple Watch, y al modelo de 2015 le debemos esas bases de lo que serían los relojes de la industria desde entonces.»

Javier Lacort

Raspberry Pi

«La Raspberry Pi se ha convertido en uno de los pilares del movimiento maker, y ha demostrado que se puede hacer mucho con muy poco. Su impacto como plataforma educativa y creativa ha sido espectacular, sobre todo viniendo de un producto con un diseño tan crudo y que teóricamente está destinado a perfiles técnicos.»

Javier Pastor

Roomba 600 y 700

«El primer robot aspirador de iRobot salió al mercado en 2002, pero creo que la consolidación y popularización de las «Roombas» no llegaría hasta esta década. En 2011 llegó la serie 700, con mejoras en el depósito, programación y detección de suciedad, y en 2012 la serie 600, con modelos más económicos. Una prueba más de que los robot aspiradores se han terminado de consolidar en esta década es la cantidad de empresas que se han lanzado a fabricarlos: desde gigantes de la aspiración como Dyson hasta tecnológicas como Xiaomi, Neato o incluso la española Cecotec han sacado al mercado sus robots aspiradores durante los últimos diez años.

María González

«La de los 2010s ha sido la década del smartphone, y aunque Android supuso su democratización y el primer iPhone llegó en 2007, fue el iPhone 4 de 2010 el que sentó las bases de los smartphones durante prácticamente toda la década. Los que le siguieron por parte de otros fabricantes tomaron muchas decisiones basadas en gran medida en los principios rectores de aquel terminal. Unas bases que convencieron a los usuarios: a partir de ese año, la popularidad de los iPhone y de los smartphones en general explotaron.»

Javier Lacort

Google Home

«Podríamos decir que en materia de asistentes con inteligencia artificial, dos rivales son los que más carne están poniendo en el asador. Uno es Amazon con Echo y el otro es Google con Assistant, y en mi opinión su Google Home debe estar entre los gadgets más relevantes. No sólo porque tiene un precio bastante accesible (con versión mini y opción superior con pantalla) sino porque no deja de evolucionar y ser más y más útil. Y la prueba de fuego para mí es que mi madre, de más de 65 años, lo considera ya imprescindible en su casa.»

Samuel Fernández

iPad

«Sin haber supuesto un antes y después a nivel de diseño, el iPad ha marcado el ritmo del segmento de los tablets con mano firme. Desde su salida ha sido la referencia, primero por ecosistema que nadie ha igualado todavía, y posteriormente por rendimiento, calidad de pantalla y la búsqueda incesante por ir más allá del consumo de contenidos, algo que con iPadOS y su gama de accesorios ha conseguido ya.»

Javier Penalva

Kindle Paperwhite

«Fue un e-reader que marcó a toda una generación de lectores. Los Kindle originales destacaban por su durabilidad y diseño, pero con la llegada de la pantalla retroiluminada se consiguió ese salto en la experiencia de lectura frente al Kindle estándar que muchos usuarios estábamos esperando para pasarnos a los lectores electrónicos. Muchos leemos por la noche en la cama y contar con luz integrada fue el punto clave del Kindle Paperwhite para convertirse en ese lector que todo el mundo debería tener en consideración. Un lector cómodo y ligero (mejorando incluso al Kindle Oasis, el doble de caro) cuyas nuevas generaciones únicamente han tenido que ir perfeccionando detalles ya que el modelo original de 2012 sigue dando excelentes resultados, con una autonomía que incluso después de tantos años sigue siendo difícil de encontrar en la competencia.»

Enrique Pérez

Pebble

«Desde mi punto de vista, el Pebble sembró la semilla de lo que hoy conocemos como sector de los smartwatches. Aunque el producto no llegó a buen puerto (prueba de ello es la compra por parte de FitBit, que acabado siendo comprada por Google en 2019), el Pebble fue un pionero y dejó patente la idea de que los relojes inteligentes son un producto que interesa a los usuarios. En cierto modo, el Pebble abrió la veda para que productos como el Apple Watch, que a día de hoy es el smartwatch más vendido, funcionasen. Creo que fue el inicio de algo nuevo.»

José García

Sony WH-1000XM3

«Los auriculares que más me han impresionado de los que he tenido la oportunidad de analizar durante la década que está a punto de acabar han sido, sin duda alguna, los WH-1000XM3 de Sony. Su calidad de sonido les permite medirse de tú a tú con los mejores auriculares circumaurales de su rango de precio, pero lo que realmente los hace diferentes es su tecnología de cancelación del ruido. Y es que su rendimiento es espectacular. Tanto que al principio sobrecoge por su habilidad a la hora de cancelar casi totalmente buena parte del ruido que nos rodea, especialmente si es uniforme y persistente. Veremos si en la siguiente generación Sony consigue pulir aún más su tecnología de cancelación del ruido, pero, aun así, este modelo seguirá siendo el que ha marcado un antes y un después en un segmento del mercado cada vez más competido.»

Juan Carlos López

PlayStation 4

«La PlayStation 4 es la segunda consola de sobremesa (y la cuarta en general) más vendida de la historia, solo por debajo de la siempre amada PlayStation 2. Con 100 millones de ventas, es la prueba feaciente de que Sony sabe lo que se hace en el terreno de los videojuegos.** Mención especial merece su catálogo de exclusivos**, como ‘God of War’, ‘Horizon Zero Dawn’ o ‘Uncharted’, así como el mando DualShock 4, que corrigió todo lo malo que se implementó en la PlayStation 3.»

José García

Samsung Galaxy Note

«Hoy en día un móvil con pantalla de 5,3 pulgadas nos parece super compacto, pero en 2011 el Galaxy Note era inmenso. Creo que todos nos asombramos cuando lo mostraron en la presentación y es que era de verdad enorme, al menos comparándolo con los terminales que teníamos por aquel entonces (recordemos que el iPhone 4 tenía un panel de 3,5 pulgadas). Lo que entonces nos pareció que rozaba la locura, se impuso como la tendencia dominante y lo que al principio conocíamos como ‘phablets’ invadieron todo el escaparate móvil. Eso sí, esta escalada en pulgadas no habría sido factible sin diseños que cada vez se han ido compactando más. Ahora 6 pulgadas nos resultan cómodas porque los marcos están despareciendo, pero el Galaxy Note original se veía enorme en parte por esos marcos. Con todo, para mí es uno de los gadgets de la década porque sentó las bases de lo que vino después.»

Amparo Babiloni

Xiaomi Mi Electric Scooter

«Ha cambiado la manera de moverse por la ciudad. El Mi Scooter, o simplemente «el patinete de Xiaomi», es el mejor patinete eléctrico por su precio y prestaciones, tanto en ergonomía para llevarlo, velocidad o autonomía. Un producto que si vamos a hacer ciertas distancias durante el día a día, es totalmente recomendable. Los patinetes han llegado para quedarse y gran parte de culpa la tiene Xiaomi.»

Enrique Pérez

Samsung Galaxy S2

«Todavía recuerdo en la presentación del Galaxy S2 como me sorprendí de la delgadez y de la pantalla ¡grandísima en su momento!. Tras la aparición del iPhone, el S2 demostró que Samsung y Android juntos eran capaces de proponer el mejor teléfono del año. El sistema de Google porque introdujo funcionalidades como el botón de compartir muy bien pensadas para el uso que iban tomando los smartphones; Samsung porque se atrevía a explorar nuevos caminos en diseño sin hacer seguidismo de Apple, que es justo lo que una empresa con vocación de líder debe hacer»

Antonio Ortiz

Nexus 4

«El Nexus 4, por su parte, fue el móvil con el que Google y LG demostraron que Android es capaz de ofrecer un dispositivo de gama alta, funcional y, por aquellos entonces, a un buen precio. 299 euros, que se dice rápido. No fue el primer Nexus, pero sí creo que marcó la senda de la estrategia de Google en cuanto a hardware propio. Fue un teléfono muy querido que puso a Google en el mapa de los smartphones, aunque la gama se acabó descontinuando a favor de los Pixel.»

José García

Samsung Galaxy S7 Edge

«El Galaxy S7 Edge no solo fue el smartphone que ‘puso en el mapa’ muchas de las características que encontramos en los teléfonos móviles de Samsung que llegaron detrás de él; también ha servido como fuente de inspiración a otras marcas, que han introducido en sus propuestas algunas de las ideas que la marca surcoreana desarrolló para este terminal. Su diseño refina ligeramente la tendencia que vimos por primera vez en el Galaxy S6 Edge, que se desmarcó gracias a su pantalla con bordes curvos, pero el Galaxy S7 Edge dio un paso hacia delante muy importante gracias a la calidad de su pantalla, a la sofisticación de sus cámaras y a su autonomía. Así es como consiguió posicionarse como uno de los teléfonos móviles más influyentes de la década, si no el que más.»

Juan Carlos López

Xiaomi Mi A1

«Creo que el Xiaomi Mi A1 dejó señal (una marca que desafortunadamente se difuminó con los sucesores). Vino a un mercado de gama media con apenas opciones de tener un Android «limpio» (sin capa de personalización) con una combinación de hardware más que aceptable por su precio. Llegó además con un modo retrato muy decente dado el caso en un momento en el que esa característica estaba en auge y era muy demandada, sin estar tampoco tan extendida como lo estuvo después. Fue el móvil a recomendar por antonomasia en muchos casos de uso, un Nexus 4 más, un Moto G más, incluso un Nokia Lumia 520 más.»

Anna Martí

Tesla Model 3

«No se puede hablar de la década en tecnología sin hablar de coche eléctrico y no se puede hablar de coche eléctrico sin hablar de Tesla. Si algo diferencia a la empresa de Elon Musk del resto es que ellos lo ha apostado todo a la nueva motorización, sin ser tácticos con la combustión y con una clara visión tecnológica-digital, símbolo también del cambio en la industria. El Model 3 ejemplifica mejor que ningún otro el paso a un público más amplio tras unos primeros modelos muy enfocados en la gama alta.»

Antonio Ortiz

Microsoft Surface

El concepto Surface sigue siendo algo muy interesante (obviamente más para ciertos perfiles de usuario): es un tablet con algo más que vocación de ordenador, o un ordenador en su mínima expresión. Llegó antes que los ultraportátiles y convertibles finos que vemos hoy en día acercando hardware suficiente para ejecutar tareas pesadas a quien quería algo tan liviano como un tablet (en comparación con un portátil). Creo que tuvo su influencia y peso en la industria, no tanto como para abrir una gama clara y diferenciada a nivel del resto de fabricantes, pero sí para hacer ver que era posible crear un producto para profesionales así de versátil y ligero.

Anna Martí

Philips Hue

«La domótica propiamente no es algo que se ha «inventado» en esta década, pero sí me atrevería a decir que sí es algo que se ha democratizado estos años. Y las luces «inteligentes» Philips Hue tienen parte del mérito. Llegaron como simples bombillas conectadas, manejadas vía app, en 2012, cuando no había nada similar salvo algún que otro proyecto minoritario en Kickstarter. Desde entonces, la línea Philips Hue ha evolucionado (lentamente eso sí) y han introducido tiras de LED, plantas de techo y de suelo y otros accesorios, además de las bombillas que funcionan sin necesidad de Hub. La llegada de los altavoces inteligentes y de la integración con los SO móviles han hecho que el producto pase ahora por una segunda juventud, y que también muchos otros fabricantes se hayan lanzado al mundo de las bombillas conectadas.»

María González

Moto G 2013

«La década que despedimos ha sido la década de los smartphones. Y, si bien me parece que el mayor exponente de los smartphones en estos diez años ha sido el iPhone 4, por lo que supuso como ejemplo de cómo hacer un smartphone brillante en casi todos los apartados, hay otro smartphone que merece todas las alabanzas. Ese no es otro que el Motorola Moto G3. Con él, a finales de 2013, se culminó un proceso que Nokia había comenzado poco antes con el Lumia 520, el de la democratización del smartphone. Por primera vez, por menos de 200 euros, el usuario se llevaba un smartphone con pantalla «retina», usando el nombre de Apple, una excelente autonomía (seis horas de pantalla con uso medio), y sobre todo, una experiencia de usuario que, al estar basada en Android puro, en la época superaba incluso a la de terminales casi cuatro veces más caros. Y esa fue la clave: por primera vez, y de forma económica con el fin de las subvenciones de terminales, el usuario medio pudo experimentar de forma placentera un smartphone notable en casi todas sus facetas, exceptuando cámara, la gran asignatura pendiente de la gama media. Herederos de la filosofía de aquel Moto son terminales como el Xiaomi Mi A1 o el Xiaomi Mi A2.»

Antonio Sabán Morales

Huawei P20 Pro

«Las cámaras múltiples no eran ninguna novedad cuando Huawei lanzó su Huawei P20 Pro, pero con este modelo hubo un salto cualitativo a muchos niveles, empezando por ese zoom de tres aumentos que no era para nada habitual y hacía del conjunto uno de los más versátiles del momento. También mejoró el rendimiento con poca luz con ese modo noche que casi era capaz de ver en la oscuridad y sentó las bases de lo que vendría después, tanto con los siguientes Huawei como con otros modelos.»

Amparo Babiloni

DJI Phantom

«Pocas categorías tiene un dominador tan claro la de drones con DJI. La empresa china en consumo ha demostrado que es capaz de innovar más que nadie y de ser competitiva en todos los rangos de precios. El Phantom fue el modelo en el que dieron un gran salto de calidad, justo en el momento preciso en el que el drone se postulaba como un dispositivo protagonista en esta década.»

Antonio Ortiz

Fitbit Flex

«La Fitbit Flex salió al mercado en mayo de 2013 y fue el primer dispositivo cuantificador de Fitbit que se llevaba en la muñeca. Me atrevería a decir que marcó un antes y un después dentro del movimiento de la cuantificación personal, no sólo por su diseño ligero y estético (por aquella época había otras empresas probando dispositivos similares), sino también por su aplicación. Fue el dispositivo que catapultó a Fitbit al estrellato en una época en la que todavía los smartwatch de las grandes compañías no estaban ni se les esperaba, y sin duda la gran inspiración para el resto de marcas que lanzarían su modelo después.»

María González

¿Cuál es el tuyo?

Como anticipábamos al inicio del artículo, es muy difícil elegir un solo producto tecnológico o modelo que haya marcado un antes y un después esta década.

Nuestra selección cubre a buena parte de los protagonistas, pero seguro que nos hemos dejado alguno en el tintero. ¿Qué producto tecnológico consideras que ha sido el mejor de esta década? Si quieres participar, puedes dejar tu opinión en los comentarios.

