Los 31 mejores juegos para Android: la selección de los editores de Xataka

Te traemos una colección de los mejores juegos para Android según los editores de Xataka y otros medios tecnológicos de Webedia, tanto gratis como de pago. En este artículo no hemos buscado tanto el ofrecerte lo mejor de lo mejor, sino los juegos que cada uno de nosotros consideramos como los mejores según nuestros gustos particulares.

Hemos intentado que prime la variedad y que cada uno proponga juegos diferentes, aunque hay algunas veces en las que no ha sido posible por las numerosas coincidencias. El resultado ha sido una lista tan variada como nuestros propios gustos personales, por lo que vas a encontrar sugerencias para todos.

Pero al final, no deja de ser una lista de los mejores según nuestros gustos, y puede que para ti haya juegos que también debieran estar. Por eso, como te decimos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que nos dejes tus propuestas en los comentarios para que el resto de lectores también se beneficie de tus gustos y tus juegos imprescindibles.

8 Ball Pool

[embedded content]

Recomendado por Samuel Fernández, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«Pese a que durante mucho tiempo he estado dedicado a los juegos para un solo jugador y con partidas cortas, últimamente encuentro cierta satisfacción en las partidas contra otras personas, así que la primera de mis elecciones tiene que ser el 8 Ball Pool, un juego de billar con buenas físicas y un sistema ‘looter’ para evolucionar que te acaba enganchando. Ganar partidas te hace ganar monedas para el juego pero también experiencia, y las victorias te dan cajas que contienen piezas de tacos para ir ampliando la colección y poder ir haciendo que evolucionen. A eso le sumas que hay partidas de billar de nueve bolas, torneos y la posibilidad de jugar sin las clásicas líneas guía. Sin duda, un imprescindible para mí de un tiempo a esta parte.»

Asphalt 9

[embedded content]

Recomendado por Enrique Pérez, editor de Xataka

«Utilizo los juegos de móviles para distraerme y uno de los géneros que más me gusta es el de coches. Aquí Asphalt 9: Legends es justo lo que necesito, con gráficos impresionantes, sensación de velocidad y distintos modos de juego. Hay todo tipo de coches, temporadas y movimientos. Por supuesto, quitando el modo TouchDrive que no aporta nada. Es cierto que las compras in-app son bastante abundantes, pero Gameloft ha creado un clásico y un juego imprescindible que aporta horas y horas de diversión.»

Alto’s Adventure

[embedded content]

Recomendado por Javier Pastor, editor de Xataka

«Juego muy poco en el móvil pero uno de los pocos juegos que han logrado engancharme en la pequeña pantalla ha sido ‘Alto’s Adventure’, que reúne mecánicas sencillas y una experiencia visual fantástica que hace que sea fácil reengancharse e intentar superar la puntuación y logros de la última partida una y otra vez. Me recuerda a aquel ‘Tiny Wings’ que disfruté mucho en un iPhone que tuve hace años y con el que sí que me vicié peligrosamente».

Bridge Constructor Portal

[embedded content]

Recomendado por Iván Linares, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«Parece sencillo porque «solo» hay que construir puentes, pero la práctica no tiene nada que ver con la teoría. Teniendo en cuenta la física, la app plantea una solución de problemas que deberemos solventar a base de colocar pilares y traviesas. Todo con la estética del famoso juego Portal y con la voz de GLaDos, la IA que pone la guinda a Bridge Constructor Portal, especialmente con sus chistes.»

Call of Duty: Mobile

[embedded content]

Recomendado por Frankie, editor de VidaExtra

«Que la versión a medida de ‘Call of Duty’ para dispositivos móviles tuviese un debut espectacular se justifica desde la primera partida: luce sorprendentemente bien y se juega todavía mejor. ‘Call of Duty: Mobile’ es gratuito, incluye su propio modo Battle Royale y dispone de un muy acertado sistema de progresos -pase de batalla de pago incluido- con el que se busca competir frontalmente con ‘Fortnite’ y ‘PUBG’ en móviles, manteniendo en todo momento las sensaciones de juego de la millonaria saga de Activision (para alegría de sus fans).»

Castlevania: Symphony of the Night

Recomendado por Frankie, editor de VidaExtra

«El clásico de Konami se adapta a los dispositivos móviles manteniendo todo lo que lo convirtió en un imprescindible: ‘Castlevania: Symphony of the Night’ despliega la sobresaliente acción y aventura 2D que popularizó la saga ‘Castlevania’ en un laberíntico castillo que nos tendrá tardes enteras cautivados. No contra nuestra voluntad, claro, sino debido a la enorme cantidad de secretos y desbloqueables que irán apareciendo durante nuestra purga vampírica. Y pese a que la jugabilidad es bastante resultona -dentro de lo que puede esperarse de las pantallas táctiles- merece la pena tener en cuenta que es compatible con los mandos tradicionales. Un extra realmente sugerente.»

Cut the Rope

[embedded content]

Recomendado por Antonio Sabán, coordinador de Genbeta

«Como fan de los juegos casual que destacaron a comienzos de la década pasada, tengo que recomendar ‘Cut the Rope’. La mecánica del juego es tan simple como hacer que un caramelo llegue a la boca de una rana. Para propiciar esto, volvemos a estar ante un juego de físicas en el que la gravedad será nuestro mayor rival y amigo a la vez. Para pasar de nivel, tendremos que cortar cuerdas de forma que además de llegar al estómago de la rana, la bola toque todas las estrellas. Al principio es muy fácil, pero luego se complica. Si te quedas con ganas de más, hay secuelas que mantienen el nivel.»

Dragon Ball Legends

[embedded content]

Recomendado por Samuel Oliver, editor de Xataka TV

«Si eres fan de Dragon Ball como yo, el juego que me tiene abriéndolo cada día es Dragon Ball Legends. Aunque es un juego gacha (la gracia está en ir consiguiendo personaje que te van tocando de forma aleatoria) tiene muy buenos gráficos, un sistema de lucha simple para los que solo quieran pasar un rato o lo suficientemente profundo para aquellos que quieran un reto. Su monetización es de las más user-friendly que he visto, pudiendo conseguir prácticamente todo sin pasar por caja y los detalles y mimo por el manga original están por todas partes.»

Florence

[embedded content]

Recomendado por Iván Ramírez, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«Florence es mitad juego, mitad historia interactiva que trata sobre el primer amor de, bueno, Florence. En el mundo de compras integradas en el que se han convertido los juegos para el móvil, el concepto resulta refrescante y relajante a partes iguales: es un juego visualmente muy bonito y con una historia en la que progresas a base de minijuegos. El juego cuenta con una banda sonora increíble y, aunque posiblemente no guste a todo el mundo, a quienes les gusta, les gusta mucho. Su nota media en Google Play ahora mismo es de un 4,7 sobre 5,0, que no está nada mal.»

Football Strike

[embedded content]

Recomendado por Laura Sacristán, editora de Xataka Android y Xataka Móvil

«Mi recomendación para todos aquellos que echen de menos LaLiga y la Champions, es ‘Football Strike’. Con este juego, podrás hincharte a marcar goles y matar un poco el «mono» de fútbol. La mecánica es muy simple: tienes que disparar a portería y acertar en una serie de dianas que van apareciendo. Además, permite competir online contra otros jugadores reales para ganar premios con los que, por ejemplo, podrás personalizar a tu futbolista.»

Game Dev Tycoon

[embedded content]

Recomendado por Iván Linares, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«Game Dev Tycoon es un completo simulador de creación de videojuegos que se centra en la enorme complejidad a la que se enfrentan todos los creadores antes de lanzar sus desarrollos. El juego permite administrar la empresa, hacer que crezca, elegir cómo será el próximo título y mucho más: además de completo, es absorbente. Game Dev Tycoon ofrece horas de diversión.»

Gladiator Rising

Recomendado por Yúbal Fernández, editor de Xataka

«Un día me puse a buscar un tipo de juego muy concreto, el que te permita coger un personaje y simplemente hacer combates y subirlo de nivel sin tener que pensar demasiado ni preocuparte por la exploración. Para mi sorpresa encontré uno que era perfecto, el Gladiator Rising. Escoges un gladiador y simplemente tienes que conseguir pasarte todos los niveles. Con cada combate que ganas con su mecánica de lucha por turnos, vas ganando experiencia y subiendo de nivel, lo que te permite conseguir nuevas habilidades. Lo único malo que le veo al juego es que cuando tras varios días conseguí pasármelo, no tuve demasiadas ganas de rejugarlo. Pero creo que es casi imprescindible probarlo.»

Golf Peaks

[embedded content]

Recomendado por Santi Araújo, editor de Genbeta

«Golf Peaks es una especie de combinación entre golf + un juego de tablero. Además de tener un diseño muy cuidado, en este juego nos harán pensar y calcular al milímetro cada movimiento. En vez de apuntar hacia dónde queremos enviar la bola y el nivel de fuerza, aquí tendremos que analizar el número de movimientos (cuadrados) queremos hacer y elegir bien bien los golpes si queremos llegar al hoyo. Muy entretenido y genial para partidas rápidas.»

Hearthstone

[embedded content]

Recomendado por Frankie, editor de VidaExtra

«En 2014 Blizzard hizo una locura: convertir ‘World of Warcraft’ en un juego de cartas coleccionables. Y no lo hizo nada mal: desde entonces, ‘Hearthstone’ no solo se ha posicionado de manera privilegiada entre otras alternativas físicas o digitales, sino que es considerado el máximo referente en muchos aspectos gracias a su sencillez, el ritmo de sus partidas, unas temporadas temáticas elaboradas con un punto extra de diversión (y locura) y un planteamiento competitivo realmente sólido. Si a esto sumamos que es gratuito (con opciones de pago) y que podemos continuar nuestras partidas desde PC, tablet o móvil, tenemos una apuesta ganadora.»

Jetpack Joyride

[embedded content]

Recomendado por Toni Castillo, editor de Genbeta

«Nunca he sido jugón móvil, ni jugón en general, pero ‘Jetpack Joyride’ es uno de esos juegos que considero imprescindible. Su funcionamiento es muy sencillo, solamente necesitas un dedo, y sus dinámicas enganchan. Es perfecto para entretenerse en momentos de aburrimiento, echar partiditas rápidas o levantar el ánimo cuando la apatía te domina. Jugando apenas tienes tiempo de pensar en otras cosas, ¡hay que estar bien atento en todo momento!»

Mario Kart Run

[embedded content]

Recomendado por Anna Martí, editor de Xataka

«Uno de los “guilty pleasure” que de vez en cuando atiendo: el ‘Mario Kart’. Otro ejemplo de juego sencillísimo que uso sobre todo para desconectar un poco de la realidad y “no pensar”, y la verdad es que a lo tonto llevo más kilómetros hechos ahí que en los ‘Asphalt’, los cuales suelo usar para probar móviles (aprovecho para meter una cuña: ‘Asphalt 8: Airbone’ >>>>>>‘Asphalt 9’).»

Mini Metro

[embedded content]

Recomendado por Javier Jiménez, editor de Xataka

«Mi último descubrimiento es Minimetro. La verdad es que empecé a jugar a él, en plena cuarentena, sin esperar demasiado. Como deseando compensar la melancolía de no poder pasar las mañanas apretujado en vagones de metro de los años 80. Pero, quién me lo iba a decir, me tiene completamente enganchado. Mini Metro tiene una dinámica muy sencilla: crear líneas de subterráneo entre distintas estaciones que van surgiendo a lo largo de la partida. No obstante, la clave no está ahí sino en ser capaces de que la red no se sature y acabe colapsando gracias a locomotoras, vagones o intercambiadores. Soy consciente que suena peor de lo que es, pero precisamente por eso merece la pena recomendarlo.»

También recomendado por José García, editor de Xataka

«Además de los clásicos ‘Monument Valley’ y ‘Alto’s Odissey’, un juego que es imprescindible en Android es ‘Mini Metro’. Es una versión para smartphones del título de PC desarrollado por Dinosaur Polo Club y, básicamente, es un juego muy minimalista que consiste en unir estaciones de metro y evitar que se saturen. Puede parecer sencillo, pero es muy, muy complicado. Aún así, puedes jugar en una especie de «modo libre» en el que las estaciones nunca se saturan, así que te puedes poner los auriculares, jugar con calma y disfrutar de la fantástica banda sonora.»

Monument Valley

[embedded content]

Recomendado por John Tones, editor de Xataka

«Las dos entregas de este juego beben del arte y los trampantojos de M.C. Escher y de un clásico menor pero muy reivindicable de PSP, Echochrome. Tenemos una serie de escenarios geométricamente imposibles con los que hay que interactuar, a menudo girándolos y haciéndolos rotar, para que nuestra heroína pueda recorrerlos. Una auténtica maravilla, cautivadora y diseñada por Ken Wong, y que es casi el opuesto matemático a tantos juegos frenéticos de testeo de reflejos inmediatos que abundan en los móviles. Su segunda parte entra más en terreno de puzles arquitectónicos con toques de acción, pero conserva su fascinante estética y sus arquitecturas arrebatadoras, con la historia del reencuentro entre una madre y su hija.»

Part Time UFO

[embedded content]

Recomendado por Iván Ramírez, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«De los creadores de Kirby y Super Smash Bros solo podía salir algo bueno. Mientras que Nintendo ha apostado mayoritariamente por los juegos Free to Play en Android, en Part Time UFO pagas una vez y se acabó. El juego es loco y divertido a partes iguales, donde tu objetivo es apilar objetos. Para ello tomas el control de un OVNI (o UFO, en inglés), que cargado de una garra deberá coger los más inverosímiles objetos y apilarlos con maestría y precisión. El juego es a la vez fácil y difícil y, sobre todo, muy loco.»

Traffix

[embedded content]

Recomendado por Javier Pastor, editor de Xataka

«Traffix es un juego que me conquistó por su simplicidad: controlas semáforos en una serie de trazados de carreteras y aunque al principio la cosa es sencilla, después se complica hasta niveles absolutamente locos. Imposible no picarse cuando cometes un error de cálculo que probablemente volverás a cometer una y otra vez. Es fantástico. Curioso cómo en el móvil me alejo de juegos FPS a los que sí juego en el PC o a simuladores de carreras o de fútbol como los que disfruto en la consola, supongo que separo de forma involuntaria esas preferencias según la pantalla donde los juegue».

Peggle Blast

[embedded content]

Recomendado por John Tones, editor de Xataka

«Peggle lleva en pie desde 2007 pero, francamente, no ha perdido ni un ápice de su encanto. La versión para móviles, de 2014, se llama PEGGLE BLAST y es prácticamente idéntica a sus hermanos de sobremesa. El original fue creado por PopCap Games, creadores del mito ‘casual’ Bejeweled antes de ser absorbidos por Electronic Arts. Pero en este juego tocaron el cielo de los juegos aparentemente tontorrones pero de mecánica pulidísima e infecciosa. Básicamente estamos ante un juego de pachinko pero con una estética de arcoiris y unicornios algo irónica, pero perfecta para la sencilla mecánica que se nos pone por delante: disparar una bola a intrincadas estructuras de piezas que desaparecen cuando nuestro proyectil las alcanza. Hay power-ups y múltiples variaciones del juego para hacerlo entretenido, y aunque la versión móvil fue muy criticada por su abuso de microtransacciones, es perfectamente jugable sin ellas.»

Pixel Dungeon

Recomendado por Yúbal Fernández, editor de Xataka

«Si te gustan los juegos roguelike de exploración de mazmorras mientras subes de nivel a tu personaje, este juego es simplemente imprescindible. Tienes cuatro clases de guerrero para adentrarte en las mazmorras, cada uno con sus habilidades, y tienes que ir sobreviviendo a los diferentes niveles enfrentándote a los enemigos que te van apareciendo hasta llegar al jefe final de cada grupo de mazmorras. Cada vez que juegas, las mazmorras se generan aleatoriamente, por lo que no te vale el conocerte ya los rincones de cada una. Los gráficos son pixelados, pero es lo que menos importa. También necesitarás ir aprendiendo a gestionar tus recursos porque las tiendas sólo aparecen cada pocos niveles.»

PUBG Mobile

[embedded content]

Recomendado por Anna Martí, editor de Xataka

«Sigo a mi manera como la ‘old woman yells at cloud’ de los juegos de móvil y por mucho ‘Fortnite’ y nuevo battle royale que haya yo soy del ‘PUBG’. Le sobran tantos añadidos (cada vez que inicias partida tienes tres mil notificaciones en el menú de inicio con promos, recompensas, mensajes, etc.), pero la mecánica del juego es muy sencilla y al final es lo que queremos quienes somos de echar partidas cortas y esporádicas y nos gusta trabajar la puntería. Normalmente entremezclo estrategias de ir sola o con equipo, pero el juego no tiene mucho misterio y prefiero esto (disparar y sobrevivir, y punto) que jaleos de construir y gráficos histriónicos.»

También recomendado por Ricardo Aguilar, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«No me gusta demasiado jugar en el móvil, pero he de admitir que media hora diaria de PUBG Mobile no suele faltarme, sobre todo por poder jugar online con otro compañero (o con un escuadrón completo). El juego ha evolucionado de una forma increíble desde su lanzamiento, con factores como poder jugarlo a 60 FPS HDR en un gama alta es la guinda. He probado Call Of Duty Mobile en su modo Battle Royale y también tiene muy buena pinta, pero aún esta verde respecto a PUBG a nivel de mapas, así que sigo de cerca su evolución.»

Reigns

[embedded content]

Recomendado por Enrique Pérez, editor de Xataka

«El gesto de Tinder es muy adictivo y justo es lo que aprovecha Reigns para ofrecernos un juego fácil y entretenido, con una historia que engancha desde el primer momento. Conseguir que nuestro rey llegue lo más lejos posibles tomando decisiones. Es como jugar a rol pero en sencillo, aunque no es precisamente fácil de avanzar. Un clásico por su temática y que además funciona en todo tipo de móviles.»

Rummikub

[embedded content]

Recomendado por Samuel Fernández, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

«Y ya que el primero ha sido el billar, el segundo ha de ser el Rummikub. De nuevo, juego multijugador contra otros jugadores repartidos por el mundo, aunque puedes montar partidas privadas con tus contactos si lo deseas. Como en el caso del 8 Ball Pool, puedes comprar la moneda del juego con dinero real pero no hace falta, pues puedes rellenar tu monedero viendo anuncios y así se evitan los desembolsos. Un juego en el que también hay niveles de experiencia para que las partidas multijugador te emparejen con jugadores de más o menos tu nivel, y que te roba más tiempo del que parece. En cuanto te das cuenta, llevas media hora jugando una partida tras otra. Si os gusta el Rummikub ya de por sí, tenerlo en el móvil es una experiencia ampliada»

Stardew Valley

[embedded content]

Recomendado por José García, editor de Xataka

«Y siguiendo con la línea de juegos tranquilos, uno que me tiene enamorado desde su lanzamiento es ‘Stardew Valley’. Es un juego de rol camuflado en un simulador de granja. Tiene infinidad de cosas por hacer, una aventura virtualmente ilimitada, unos controles fantásticos… Me gusta más para PC, pero si quieres jugarlo en el móvil, se disfruta exactamente igual. Es con diferencia uno de los mejores juegos para smartphones.

The Battle of Polytopia

[embedded content]

Recomendado por Yúbal Fernández, editor de Xataka

«He estado mucho tiempo buscando un buen juego de estrategia por turnos, algo tipo Civilization, y The Battle of Polytopia es con diferencia lo más parecido y más cuidado que me he encontrado. Lo mapas no son muy grandes, quizá esa es su gran desventaja, pero la experiencia del juego me ha tenido meses enganchado. El juego lo empiezas fundando tu primera ciudad, y tienes que ir recogiendo recursos y creando unidades de combate para explorar, crear más ciudades e invadir las contrarias. Es como Civilization. El juego base con tres o cuatro civilizaciones es gratis, aunque luego tienes que ir desbloqueando más con pagos si quieres ampliar la experiencia.»

Toon Blast

[embedded content]

Recomendado por Laura Sacristán, editora de Xataka Android y Xataka Móvil

«Para salirme un poco de los juegos habituales en este tipo de listados, voy a recomendar uno bastante popular en mi entorno de amigos y familiares: ‘Toon Blast’. Puede parecer el enésimo juego inspirado en ‘Candy Crush’, pero resulta especialmente adictivo por la variedad de elementos y combinaciones posibles que vas sumando conforme avanzas en el juego. Además, permite incorporarte a un equipo y conseguir objetivos en común para comprar vidas.»

Transmission

[embedded content]

Recomendado por Eva Rodríguez, editora de Xataka

«Otro juego que garantiza el entretenimiento en ratos muertos es ‘Transmission’, que consiste esencialmente en tener que establecer conexiones entre puntos para establecer comunicaciones. Vamos, un original y estimulante juego de puzzles con 70 niveles divididos en 7 mundos.»

Virtua Tennis Challenge

Recomendado por Eva Rodríguez, editora de Xataka

«Me gustan los deportes de raqueta (o pala, en su defecto) en todas sus formas y los videojuegos no son una excepción. Cuántas ratos muertos habré perfeccionado mi juego virtual en esta versión de SEGA para móvil. Jugar es fácil, pero pillarle el truco a la potencia y la orientación tiene su aquel.»

World of Goo

[embedded content]

Recomendado por Antonio Sabán, coordinador de Genbeta