Los 37 mejores juegos de mesa: desde el Catán hasta el Gloomhaven

Nos encanta jugar. Y, afortunadamente, vivimos en una época en la que podemos dar rienda rienda suelta a nuestra imaginación y nuetras ganas de pasarlo en grande con nuestros amigos. Estamos en una edad dorada de juegos y tenemos una oferta como nunca antes habíamos visto.

Por eso, en Xataka hemos seleccionado los mejores juegos de mesa. 37 ejemplos con los que la diversión, ese pique, las estrategias, esas ganas de desconcentrar y desconcertar al contrario y de lograr el objetivo se convierte casi en un tema vital.

‘7 Wonders’

‘7 Wonders’ y sus expansiones entran ya en el grupo de juegos de los que nunca nos cansamos. Gestión de recursos en los que tenemos tres eras para convertirnos en la mejor civilización gracias a lograr puntos de victoria y mejorar nuestra maravilla.





Repos Productions, SEV-SP02y, 7 Wonders – Juego de Mesa, 3 a 7 Jugadores

‘Agricola’

Con una gran nueva edición en donde ha tenido diversos cambios para mejor, el Agricola es un juego de alta complejidad en el que nos ponemos en la piel de un granjero que, tras una terrible hambruna, comienza de nuevo intentando prosperar en sus tierras.





Lookout Games 22160028 – Agricola, Juego para entendidos de Uwe Rosenberg

‘¡Aventureros al tren!’

Aunque hay cierto «debate» por si es mejor el juego original o el ambientado en Europa, ¡Aventureros al tren! es un apasionante juego cuyo objetivo es lograr construir las más largas vías ferroviarias.





Days of Wonder- Aventureros Al Tren – Español, Multicolor, Talla Única (DW7281)

‘Betrayal at house on the hill’

Con un toque de cine de terror gótico, en ‘Betrayal at house of the hill’ nos lleva a una aventura en una casa que guarda una maldición desencadenada por uno de tus compañeros, un traidor. Juego divertido y emocionante.





Asmodee- Betrayal at House on The Hill, WIBAHHIFR, juego de estrategia (French version)

‘Brass: Birmingham’

El Brass Martin Wallace es miticazo, pero en su secuela el diseñador parece superarse. En Brass: Birmingham nos trasladamos a la ciudad acanalada para ponernos en la piel de emprendedores dispuestos a ser los más prósperos de la Inglaterra industrializada. Un juego de estrategia económica que es simplemente sobresaliente.





Maldito Games Brass Birmingham – Juego de Mesa [Castellano]

‘Carcassone’

Cómo no meter por aquí uno de los grandes clásicos de los juegos introductorios. Poco a poco vamos montando el paisaje de la villa francesa con caminos, castillos y monasterios con los que iremos reuniendo puntos de victoria gracias a nuestros aldeanos. Rápido y adictivo, un tanto azaroso, pero en el que conviene tener una estrategia. No se puede pedir más.





Devir – Carcassonne, juego de mesa (versión en castellano)

‘Código secreto’

Dos grupos de agentes secretos y nadie sabe quién es cual. Mediante una dinámica de claves y contraseñas, los jugadores deberán descubrir quien conforma su equipo.





Devir- Código Secreto Juego de Mesa, Multicolor, única (BGCOSE)

‘Coimbra’

Ya solo por lo bonito que me parece el diseño, ‘Coimbra’ puede merecer un hueco. Pero es que este euro es una propuesta bastante fresca. En esta ocasión nos ponemos en la piel de un rico de la floreciente ciudad de Coímbra que deberá ganarse el favor (y tener el control) de los altos estamentos de la sociedad. Gracias a su dinámica, no hay dos partidas iguales… y eso se agradece.





Plan B Games: Coimbra Board Game – English

‘Colonos de Catán’

Juego de gestión de recursos en donde debemos hacernos con el control de una isla (en el juego básico), el Catán es uno de los responsables de la revolución lúdica que estamos viviendo. Es un valioso punto de entrada para generaciones y generaciones de nuevos jugadores.





Devir – Catan, juego de mesa – Idioma castellano (BGCATAN)

‘Dead of Winter’

Invierno en un entorno post apocalíptico. Los instintos de supervivencia y el desgaste (y movidas) psicológico hacen mella en los jugadores, que deberán cooperar para discernir qué decisiones son mejores tomar en pro de la supervivencia.





Edge Entertainment Dead of Winter – Juego de Mesa EDGXR01

‘Descent: Viaje a las tinieblas’

El ‘Descent’ es un juego de exploración de mazmorras en el que dos bandos se enfrentan: los héroes y el Señor Supremo. Es uno de los exponentes más claros del género de la fantasía heroica que ha inspirado multitud de juegos.





Fantasy Flight Games Descent Journeys in the Dark Second Edition FFGDJ01, Juego de mesa

‘Dixit’

Uno de los «clásicos» recientes del mundo lúdico, en el Dixit nos convertimos en cuentacuentos que construyen frases en torno a cartas. En cada turno el narrador inventa algo en torno a una carta, el resto de jugadores escogen una carta suya que crean que encajen en esa frase y, posteriormente, deberán valora cual era la del narrador.





Libellud Dixit original – Juego de mesa, Edición 2019

‘Dominion: Intriga’

Estamos ante un juego de cartas en las que vamos construyendo nuestro mazo poco a poco con el objetivo de vencer a nuestro rival creando el mejor reino. Un juego de partidas rápidas y adictivas que es claramente superior al Dominion Original.





Rio Grande Games: Dominion Intrigue (Second Edition) card game (New)

‘Eldritch Horror’

Que Lovecraft es uno de los autores más influyentes en el terror fantástico y hay auténticos juegazos inspirados en sus relatos. Si os gusta el Arkham Horror, el ‘Eldritch’ nos lleva de punta a punta del mundo buscando y cumpliendo misiones que nos ayuden a evitar la llegada del Primigenio.





Fantasy Flight Games Eldritch Horror – Eldritch Horror, Juego de Mesa (Edge Entertainment EH01)

‘Feudum’

Sensaciones encontradas son las que deja este juego de economía medieval, monstruos… y demasiados elementos. Creo que la expresión que mejor lo puede describir es la de diamante en bruto. Algo excesivo (duración, tamaño, dinámicas), no apto para el jugador casual, pero asombroso e irresistible.





Ghenos – feudum, 1

‘Gaia Project’

Sucesor de Terra Mystica, en Gaia Project somos una de las catorce facciones que buscan conquistar pacíficamente la galaxia. Gestión de recursos, inversión en tecnologías, y un juego idóneo para los que queramos algo exigente, complejo y sobresaliente.





Feuerland Spiele Gaia Project 13 – Juego de Mesa

‘Gloomhaven’

Es increíble el juegazo que es este. Un dungeon crawler de manual en el que podemos jugar bien en modo casual o en modo campaña. A partir de aquí lo que hagamos en una partida nos perseguirá en lo siguiente. Quizá asuste tener un libro de reglas que parece Dungeons & Dragons más que un juego de mesa, pero merece mucho la pena.





GLOOMHAVEN – Juego de mesa en inglés

‘El Grande’

Nos trasladamos a la España medieval (bueno, no espereis demasiada exactitud histórica) en un juego en el que el objetivo es conseguir reunir el mayor número de caballeros en las ocho regiones de la península ibérica.

En reimpresión, disponible próximamente

‘Guerra del anillo’

Juegos del Señor de los Anillos hay muchos, y parece que hay cierto consenso al hablar de que el mejor es ‘Guerra del anillo’ donde los Pueblos Libres y el bando de las Sombras se enfrentan para dominar la Tierra Media mientras la Comunidad del Anillo avanza hacia Mordor.

Pendiente de reedición, disponible próximamente

‘Hanabi’

El Hanabi es uno de esos juegos que son muy sencillos pero, a su vez, pueden llegar a ser adictivos. Tenemos que preparar unos grandes fuegos artificiales pero, vaya vaya, están todos los materiales mezclados. Un cooperativo en el que el objetivo es lograr un exitoso espectáculo.





Abacus Hanabi – Juego de Tablero (Multi, 150g, 9,6 cm, 12,3 cm)

‘Juego de tronos: el juego de tablero’

Aunque siempre da la impresión de que los juegos basados en franquicias no suelen valer de nada, el de ‘Juego de Tronos’ bien merece una partida. ¿El objetivo? dominar las principales ciudades de Poniente y, por extensión, tener los Siete Reinos bajo nuestros pies.





Edge Entertainment – Juego de Tronos el juego de tablero – Español

‘King of Tokyo’

Para los que nos encanta ser los malos y destrozar cosas, ahí tenemos esperándonos el ‘King of Tokyo’, un gran juego en el que somos un gran monstruo con el único propósito de destruir la ciudad.





Devir – King of Tokyo edición en Castellano 2016 (BGHKOT)

‘Lords of Waterdeep’

Juego de la franquicia de Los Reinos Olvidados de Dungeons and Dragons, en Lords of Waterdeep somos los poderosos señores de una ciudad esplendorosa en busca de hacerse con el control total del lugar. Ocho rondas para hacerse con el mayor número de puntos.





Wizards of the Coast – Juego de Mesa, «Dragones y Mazmorras: Señores de Aguas Profundas»

‘Las Mansiones de la locura’

Hablábamos antes de Lovecraft, y tenemos que repetir con él con este otro juego: ‘Las mansiones de la locura’ nos lleva a investigar y parar las maquinaciones del siniestro Guardián, un jugador que controla los monstruos.





Las mansiones de la locura

‘Nemesis’

Si somos fans de la franquicia de Alien, este es un espectacular juego que coge lo mejor de ese mundo ofreciéndonos un survival semicooperativo. De diseño y presentador espectacular, Némesis nos ofrece partidas largas, rejugables y llenas de giro y tensiones.

En reimpresión, disponible próximamente

‘Pandemia: Legacy’

El original causó sensación y Legacy lo ha superado. Siguiendo las pautas de Pandemia y su letal brote, tú y tus compañeros viajaréis por el mundo intentando detener esta enfermedad a lo largo de varias partidas, únicas, inmersivas y cada una afectada por la anterior.





Z-Man Games Pandemic Legacy Season 2 – Juego de Mesa

‘Patchwork’

Uno de esos juegos en los que te preguntas que por qué no hacer el «real deal». Juego para dos jugadores donde se compite por crear la mejor colcha, pieza a pieza y según vayan y puedan encajar.





‘Puerto Rico’

Uno de los grandes gestores de recursos, ambientado en la Puerto Rico de la recién conquistada América. Nuestro objetivo es lograr ser el que más mercancía embarque hacia el continente a través de decisiones de acciones y reduciendo al mínimo el azar.





Ravensburger 26928 Puerto Rico, Juego Alea, Versión española, Strategy Game, 2-5 Jugadores, Edad recomendada 12+

‘Robinson Crusoe: Aventuras en la isla maldita’

Un gran cooperativo que tiene la gracia de que se puede variar fácilmente la dificultad antes de iniciar cada partida. Como podéis imaginar por el título, seremos un grupo de náufragos que deberemos sobrevivir en una isla desierta: hay que levantar el campamento y cumplir una misión.





Portal Publishing 361 Robinson Crusoe: Adventures on The Cursed Island

‘Root’

Que no os engaña su apariencia infantil, puesto que nos encontramos con un juegazo muy complejo en el que deberemos competir para ser los gobernantes legítimos de la zona. Root pondrá a prueba nuestro lado más estratega.





Leder Games: Root Board Game – English

‘Sherlock Holmes: Detective Asesor’

La gran pena de este juego, que básicamente es todo texto, es que es prácticamente irrejugable, ya que una vez resuelto cada caso de los diez que vienen en el original (que está agotadísimo en español desde hace años) pierde algo de gracia. Sin embargo es un juegazo difícil, complicado pero ideal para crear una noche de misterio y asesinato en casa… o, historia real, un cluedo de campamento.





Space Cowboys- Sherlock Holmes: Jack el Destripador (Asmodee EESCSH03)

‘Star Wars: Imperial Assault’

Otra franquicia que tiene juegacos es la de Star Wars. En Imperial Assault (actualmente agotado) vivimos Star Wars en su sentido más épico con grandes batallas entre los rebeldes y el Imperio, en un momento en el que están debilitados tras la destruicción de la Estrella de la Muerte.





Fantasy Flight Games Star Wars-Imperial Assault: el corazón del Imperio-Español, Color (FFSWI46)

‘Through the ages: una nueva historia de la civilización’

Uno de los juegos más parecidos, con sus diferencias, a cuando lo único que quieres hacer en el Age of Empire o el Civilization es ir a tu rollo y desarrollar tus cosas.** Comenzando en la edad de bronce**, en este complejo juego deberás ir desarrollando cultura, tecnología, sociedad, ciencia… para ser la mejor civilización.





Devir – Through the Ages: Una nueva historia de la civilización, juego de mesa (BGHTAGES)

‘Tigris y Éufrates’

A un «menor nivel», pero bastante bueno igual, tenemos el Tigris y Éufrates donde debemos dominar, en la cuna de la civilización, la agricultura, comercio, religión y gobierno.

Pendiente de reedición, disponible próximamente.

‘Twilight Imperium’

Cuatro ediciones y, según dicen, cada cual mejor, son las que lleva en activo este magnífico juego en el que buscaremos controlar la galaxia después de la caída del imperio que la gobernaba hasta el momento.





Fantasy Flight Games- Twilight Imperium Cuarta Edición – Español, Color (FFTI07)

‘Twilight struggle’

A mí me ponéis un juego de historia reciente de la Humanidad y me deshago. EEUU vs URSS comenzando tras la segunda guerra mundial y terminando con la caída del muro de Berlín, en este juego se lucha por ser la mejor superpotencia de la guerra fría.





Twilight Struggle GMT Games GMT 0510-09 The Cold War 1945-1989 – Juego de Mesa temático de Guerra y Estrategia (2 Jugadores, Importado de Reino Unido)

‘Wingspan’

Una preciosidad de juego de mesa en el que nos convertimos en apasionados ornitólogos dispuestos a tener en vuestra pajarería las mejores aves. Una de sus ventajas es que el juego tiene una duración predeterminada no muy larga, lo que permite que sea una gran opción para quien no quiera pasarse jugando toda la tarde.





Wingspan 2nd Edition Boardgame

Actualizado en junio de 2021 con nuevos juegos