Los 39 mejores juegos de la época MS-DOS para jugar ahora y gratis en el navegador

Hace años que The Internet Archive es un recurso prodigioso a la hora de acceder a contenidos que han ido desapareciendo a lo largo del tiempo en la red de redes, y en esa labor también han tenido un sitio especial los juegos. Gracias a su combinación con el emulador DOS Box y las últimas versiones de navegadores se presentó a principios de año una rama muy especial de esos contenidos.

Se trata ni más ni menos que de la posibilidad de ejecutar en nuestro navegador alguno de los 2.400 juegos con los que cuenta el catálogo disponible por los responsables de este proyecto. Muchas opciones y mucha nostalgia que nos han obligado a hacer un intento por seleccionar algunos de los más destacados. Estos son para nosotros -aquí lógicamente los gustos pueden variar- los 37 mejores juegos de la época MS-DOS que podemos disfrutar directamente y gratis en el navegador gracias a este servicio.

Gauntlet (Atari, 1988)

Este juego cooperativo fue todo un éxito en recreativas de los 80 y tuvo versión en diversas plataformas. Y una de ellas fue el PC, en el que también podíamos disfrutar de esa recreación del mundo de «Dragones y Mazmorras» y elegir cualquiera de los cuatro personajes -cada uno con sus ventajas y desventajas- para tratar de llegar lo más lejos posible. En este catálogo también está su secuela.

A jugar | Gauntlet

Civilization (MicroProse, 1991)

Absoluta leyenda de los juegos de estrategia que rompió moldes y que incorporaba ideas previas que eclosionaron en este título mítico y lo acercaron de forma masiva a todos los usuarios del PC. La mecánica es conocida: comenzamos con una antigua civilización y tratamos de lograr la conquista global e incluso interplanetaria: a medida que vamos logrando descubrir tecnologías y venciendo a nuestros enemigos —o aliándonos con ellos, algo igualmente crucial— lograremos avanzar en un juego que es un clásico absoluto.

A jugar | Civilization

Loom (Lucasfilm Games, 1990)

Lucasfilm dejó claro hasta donde podía llegar con el inolvidable ‘Loom’. En él tomamos el papel de Bobbin Threadbare, que se ve sometido a una serie de acontecimientos trágicos que le llevarán a un viaje en el que visita los distintos Gremios con distintas culturas, normas y poderes mágicos. Para superarlos cuenta con una varita mágica con la que puede cambiar las propiedades físicas de los objetos, y para ello debe tocar ciertas notas, algo que añade otro toque especial a una aventura gráfica fantástica.

A jugar | Loom

Arkanoid II – Revenge of Doh (Taito, 1989)

La primera versión no está disponible en este catálogo, pero sí lo está esta secuela que reforzaba el legendario concepto original de un juego en el que como en muchos conceptos de la época los gráficos eran algo casi secundario. El nivel de adicción que ofrecía ese simple concepto fue asombroso y como en otros de los elegidos de esta lista, Arkanoid tuvo versiones para virtualmente todas las plataformas que existieron en la época de su lanzamiento.

A jugar | Arkanoid II – Revenge of Doh

SimCity (Maxis, 1989)

Un clásico que ha tenido un triste final recientemente con el cierre del estudio por parte de EA pero que supuso todo un hito para la época. La creación de un absolutamente genial Will Wright vuelve a tomar forma en nuestros navegadores y lo hace además con aquella gloriosa perspectiva 2D tan llamativa y tan propia de aquellos años.

A jugar | SimCity

Scorched Earth (Wendell Hicken, 1991)

Me vais a permitir el capricho de incluir uno de esos juegos a los que pasé más horas de las debidas jugando con compañeros de la facultad -en el Centro de Cálculo de la FI de la UPM fue todo un clásico-), porque Scorched Earth fue un prodigio de esa magia en el que la simplicidad no impedía que una y otra vez uno quisiese volver a jugar. El cálculo de trayectorias que era la base de esta singular batalla de tanques no era nuevo, pero fue el que popularizó un género que luego sería pilar fundamental de otros muchos éxitos posteriores como Worms.

A jugar | Scorched Earth

Golden Axe (SEGA, 1990)

Hay clásicos y hay clásicos entre los clásicos. Golden Axe es uno de ellos, y tras lograr que muchos nos dejáramos la paga de los domingos en las recreativas también triunfó en todas las plataformas en las que apareció. Este arcade nos ponía en el papel de alguno de los tres personajes distintos -mujer guerrera incluida, curioso para la época– y nos obligaba a cargarnos a todos los enemigos que se nos pusieran por delante.

A jugar | GoldenAxe

Prince of Persia (Broderbund, 1990)

Fue uno de los juegos que realmente destacaron tanto por su jugabilidad como por sus gráficos o su música. En Prince of Persia la física del personaje parecía más real que nunca –su peso e inercia eran claves en el movimiento y a la hora de sortear los obstáculos- y eso le dio un valor añadido más a un juego que de hecho acabaría inspirando también secuelas tanto en videjuegos como adaptaciones –no muy afortunadas– al cine.

A jugar | Prince of Persia

Wolfenstein 3D (id Software, 1992)

No fue el primer juego de id Software y de sus geniales creadores, pero sí fue el germen de lo que posteriormente sería toda una revolución en la industria de los videojuegos. Los First-Person-Shooters (FPS) le deben mucho a este verdadero mito de la industria de los videojuegos que, eso sí, aún no permitía cosas ahora imprescindibles como el desplazamiento lateral. Pero eso le da aún más encanto, ¿no créeis?

A jugar | Wolfenstein 3D

Lemmings 3 – All New World of Lemmings (Psygnosis, 1994)

Como sucede con el Arkanoid, en el catálogo no está disponible el videojuego original ni tampoco su segunda parte, pero sí esta tercera que confirmó el éxito de sus predecesoras y que además mantenía ese divertido concepto de las tribus para dividir a los simpáticos y sacrificados (¿o safricables?) lemmings en alguna de ellas. De las doce disponibles en la segunda entrega, no obstante, se quedaron con tres porqeu cada una de ellas tenía 30 niveles con distintos enemigos y formas adicionales de que los lemmings fueran cada vez más versátiles.

A jugar | Lemmings 2 – The Tribes

Street Fighter II (Capcom, 1992)

Este es uno de los pocos títulos que siguen jugándose hoy en día (aunque en concreto es su secuela Street Fighter II Turbo, lanzada en 1994), algo que demuestra el grado de perfección que este juego de lucha logró en su día. Aun sin contar con esa perspectiva 3D tan llamativa de los juegos de lucha posteriores o con un catálogo de personajes y movimientos más limitados, cada uno en su estilo se convirtió en una pequeña leyenda en sí mismo. Imprescindible en la lista, desde luego.

A jugar | Street Fighter II

Leisure Suit Larry (Sierra On-Line, 1987)

Larry Lafter era el Alfredo Landa particular de los videojuegos de finales de los 80. Un juego irreverente para la época y que tenía incluso contenido sexual -te hacía un test al inicio para comprobar que tenías una edad apropiada-. Las aventuras de este gigoló tan peculiar —con edición 25 aniversario relativamente reciente— conquistaron a un buen montón de jugadores en diversas plataformas, y de hecho gustaron tanto que tuvieron seis entregas más de forma directa y otras relacionadas que incluso han llegado hasta nuestros tiempos.

A jugar | Leisure Suit Larry

Dune 2 – The Building of a Dinasty (Westwood Studios, 1992)

Las novelas de Frank Herbert inspiraron películas y, como no podía ser de otra forma, videojuegos. En este catálogo contamos con la segunda entrega de Dune, un videojuego de estrategia con un desarrollo sencillo —Westwood Studios lo hizo muy bien— pero muy adictivo que se reforzó en la segunda entrega y en la que de nuevo podíamos elegir entre las distintas casas (Atreides, Harkonnen y Ordos) para competir por la conquista del planeta Arrakis y, cómo no, por el control de la especia. Cuidado con los gusanos, eso sí.

A jugar | Dune 2

Aladdin (Virgin, 1994)

El juego de Virgin está basado en la película de animación de Disney de 1992 y es toda una oda a las plataformas en el que por fin la adaptación de los personajes de Disney fue todo un éxito. El videojuego era tan divertido para los pequeños como los que para entonces ya éramos algo más mayores, y aunque el control con teclas es un pequeño desafío -benditos mandos de consolas-, es un juego divertido y con mucho encanto.

A jugar | Aladdin

Doom II: Hell on Earth (id Software, 1994)

La ambición tras el lanzamiento de un absolutamente revolucionario Doom fue más allá en esta entrega -la primera no está disponible- y sus creadores pasaron de utilizar (con éxito, que conste) el modelo shareware para pasar a un modelo comercial en el que el juego llegaba directametne a las tiendas. Aunque a nivel técnico no hubo grandes cambios, sí que se aprovechó la evolución del hardware para ofrecer un motor de juego con más niveles mucho más intrincados y grandes. Más Doom que nunca, vaya.

A jugar | Doom II: Hell on Earth

Indiana Jones and the Last Crusade (LucasArts, 1989)

Los juegos de Lucasfilm Games marcaron un antes y después en el segmento de las aventuras gráficas -ahora tristemente olvidadas-, y una de sus grandes aciertos fue la adaptación de la tercera entrega de las aventuras de Indiana Jones. Como en el resto de las entregas de los juegos de esta productora, la fidelidad a la historia se veía acompañada de un humor muy especial y de esos divertidos puzzles que hacían casi imposible no quedarse pegado a la pantalla hasta resolverlos. Si queréis también podéis disfrutar de otro gran clásico de Lucasfilm en este segmento, Maniac Mansion. No tendremos, eso sí, acceso a aquellos originales métodos contra las copias.

A jugar | Indiana Jones and the Last Crusade

Master of Orion (Microprose, 1993)

Este videojuego que tuvo dos secuelas fue uno de los pilares de todo tipo de juegos basados en la mecánica de juego por turnos. Como ocurrió con Civilization -no disponible en el catálogo, lástima, y este nos sitúa en el espacio-, los jugadores debían construir un imperio a través de la exploración, la investigación, la colonización y, cómo no, la guerra. Ingredientes suficientes para entretener al más pintado.

A jugar | Master of Orion

Eye o the Beholder (Westwood Associates, 1991)

En MS-DOS existe un importante catálogo de videojuegos dedicados al género RPG, pero uno de los más destacados fue Eye of the Beholder, parte de una trilogía que está disponible al completo en este servicio y que por tanto podremos disfrutar totalmente. Desarrollado como una versión para ordenador de los famosos juegos de mesa de Dragones y Mazmorras, se convirtió en uno de los claros referentes y como en otros casos sus muchos aciertos fueron aprovechados por otros títulos similares pero mucho más modernos.

A jugar | Eye of the Beholder

Bust-A-Move (Taito, 1997)

Otro éxito de las recreativas que hizo su transición a diversas plataformas de la época -ya más asentada en los 16 e incluso los 32 bits- y que también se conoció como Bubble Puzzle Bobble. Aquí Taito volvió a demostrar que un concepto sencillo y unos gráficos 2D simples pueden ser perfectos acompañantes de un desarrollo divertido y muy adictivo. Otro de los clásicos de los puzzles en tiemmpo real en el que las burbujas de colores eran nuestras aliadas… o nuestra pesadilla, claro.

A jugar | Bust-A-Move

The Oregon Trail (Broderbund, 1974)

Este juego desarrollado a principios de los 70 se convirtió en una leyenda desde su lanzamiento y dio pie a nueve entregas más. Vendió la friolera de 65 millones de copias, y fue uno de los juegos «franquicia» en ordenadores como el Apple II. Su orientación original era educativa y trataba de explicarle a los niños las realidades de la vida en el oeste americano a mediados del siglo XIX. Para muchos, otro de los imprescindibles en la historia de los juegos MSDOS.

A jugar | The Oregon Trail

Ultima VI: The False Prophet (Origin Systems, 1990)

Este colorido juego RPG permitió a los jugadores de PC explorar ese inmenso mundo virtual llamado Britannia, y además del realismo de algunos apartados había una característica singular: los jugadores podían coger, utilizar o mover prácticamente cualquier objeto visible que existiera en los escenarios de Ultima VI. Fue el primer juego de esa legendaria saga que se desarrolló específicamente para MS-DOS y aprovechó la potencia de los gráficos VGA de la época.

A jugar | Ultima VI

Karateka (Broderbund, 1986)

Otro de los videojuegos de lucha que hizo gala de una gran cantidad de versiones: todas las plataformas de la época tuvieron su correspondiente edición, y la versión MS DOS permitía también disfrutar de esas peleas en las que los enemigos que se iban sucediendo en el escenario eran cada vez más difíciles. No había excesiva variedad en movimientos, pero para la época fue uno de los juegos de lucha mejor conseguidos y más populares del mercado. Apareció una reedición para Xbox, pero lo hizo sin pena ni gloria.

A jugar | Karateka

Stunts (Broderbund, 1990)

Este videojuego, también conocido como 4D Sports Driving, fue uno de los pioneros en el tratamiento de los videojuegos de simulación de coches en 3D, y además de esa atención a la simulación el juego también contaba con un editor de pistas de carreras. El juego era también especialmente divertido por la presencia de loops y de saltos, y sus creadores incluso permitían reproducir la carrera tras terminarla. Puede que os vengan bien los códigos que se piden al inicio de cada partida para desbloquear la seguridad.

A jugar | Stunts

Where in the World is Carmen Sandiego (Broderbund, 1989)

Otro de los éxitos de Broderbund -que era algo así como la Electronic Arts de la época- fue la franquicia de Carmen Sandiego, cuya primera entrega fue esta. En ella esta sigular villana se enfrentaba a la Agencia de Detectivas ACME, pero ese apartado lúdico se combinaba con uno educativo, ya que el juego se concibió para el mercado educativo con el objetivo de enseñar geografía e historia -y más tarde también matemáticas e inglés-. Carmen Sandiego está entre las féminas históricas de los videojuegos para VidaExtra.

A jugar | Where in the world is Carmen Sandiego

Gunship 2000 (Microprose, 1993)

Los simuladores de vuelo se convirtieron en uno de los segmentos más populares, y entre los destacados estaba este Gunship 2000 que abarcaba el terreno de los helicópteros y lo hacía además con ambición. Solo hay que echar un vistazo a su manual de 170 páginas que describía con precisión las diversas opciones de un juego que nos ponía a los mandos de distintos modelos de combate y que a pesar de aquellos gráficos sigue siendo una propuesta muy curiosa. Otro ejemplo mítico es, claro está, el Chuck Yeagers AFT.

A jugar | Gunship 2000

The Fidelity Chessmaster 2100 (Software Toolbox, 1989)

Aún quedaban unos años para que Deep Blue pusiese en jaque -y nunca mejor dicho- a Garry Kasparov, pero los juegos de ajedrez también comenzaban a tener su sitio en los PCs de la época y de hecho comenzaron a ser vistos como valiosas herramientas de entrenamiento para aficionados y profesionales de este deporte. La franquicia Chessmaster fue la que más videojuegos de este tipo vendió, y este título de 1989 mostraba ya una potencia singular. El creador del videojuego la situaba en unos 2.000 puntos ELO USCF, pero en realidad se estima que su puntuación rondaba los 1.550-1.600 puntos ELO.

A jugar | The Fidelity Chessmaster 2100

Heimdall (The 8th Day, 1992)

Este juego de acción se hizo muy popular y de hecho tuvo una segunda versión. En su desarrollo nos ponemos en el papel de Heimdall, un semidios de la mitología noruega que debía proteger la entrada a Asgard, hogar de los dioses. El juego de acción y aventura presentaba una perspectiva isométrica en la que nuestro héroe iba recogiendo objetos para cumplir la misión principal mientras recorría las distintas islas presentes en el juego. Los gráficos de la versión MS-DOS recuerdan muchísimo a los presentes a los de las ediciones de Amiga y Atari ST.

A jugar | Heimdall

Elite (Firebird, 1987)

Uno de los juegos legendarios de los 80 exploró de forma ambiciosa la ciencia ficción y el concepto de un modelo con finales abiertos, además de utilizar gráficos 3D revolucionarios para la época (aunque ahora resulten lógicamente simpes) y de esa mecánica de juego en el que el comercio espacial era la base del desarrollo. La influencia de Elite se dejó sentir en sus secuelas (Frontier: Elite II y Frontier: First Encounters) y también en títulos posteriores como Wing Commander e incluso Grand Theft Auto.

A jugar | Elite

Tetris (Spectrum Holobyte, 1986)

Puede que algunos le discutan a Tetris la narrativa, pero es imposible no mencionarlo en prácticamente cualquier lista de mitos del mundo de los videojuegos (hubo rumores de película propia). En esta versión del jueto para recreativas desarrollado por Spectrum Holobyte en 1986 al menos tuvieron el detalle de mencionar a sus creadores originales, A. Pajitnov y V. Gerasimov, y aunque los gráficos son realmente mediocres -muy MS-DOS, diría yo-, la magia sigue ahí.

A jugar | Tetris

Double Dragon (Technos, 1988)

Otro de los títulos omnipresentes en los equipos de 16 bits de la época y que también llegó a MS-DOS en una conversión que gráficamente desde luego no destacaba pero que al menos conservaba el resto de componentes de este arcade de lucha en el que nuestro objetivo era carcarnos a todos los enemigos a base de tortas. La posibilidad de jugar simultáneamente con otro jugador era uno de los claros atractivos de un juego que también se ha convertido en referente.

A jugar | Double Dragon

Command & Conquer (Westwood Studios, 1995)

Este clásico de los juegos de estrategia en tiempo real tiene todos aquellos ingredientes que hicieron que este género explotase a mediados de los 90. Como en otros muchos, la idea es construir una base, adquirir recursos y así financiar la producción de todo tipo de fuerzas y unidades con las que asaltar y conquistar las bases enemigas. La idea es básica, pero os lo aseguramos, engancha.

A jugar | Command & Conquer

Rogue (Artificial Intelligence Design 1983)

Básico a más no poder, pero también interesante por esa simplicidad. Tendremos que echarle algo de imaginación, pero aquí nuestro protagonista tendrá que explorar la peligrosa Mazmorra Maldita para conseguir el precioso Amuleto de Yendor. El juego hace uso de caracteres ASCII para representar tanto las localizaciones como los objetos, los monstruos o el propio protagonista. Alucinad con monstruos como el Leprechaun, que está representado con una L, por ejemplo.

A jugar | Rogue

Lode Runner (Broderbund Software, 1983)

Otro juego de aquella primera época en la que los gráficos no podían dar para más y lo importante era la jugabilidad. En Lode Runner nos encontramos con un planteamiento más ambicioso visualmente para un juego de plataformas que además tenía una novedad impresionante para la época: todo un editor de niveles que permitía a los jugadores crear niveles sin tener conocimientos de programación.

A jugar | Lode Runner

The Castle of Dr. Brain (Sierra On-Line, 1991)

Este juego de la legendaria Sierra es la primera parte de una serie de dos juegos orientados a la resolución de puzzles educacionales. Iremos resolviendo esos puzzles a través de las matemáticas y la lógica, pero también son útiles conocimientos para resolver criptogramas o algún que otro acertijo astronómico. La segunda parte del juego es ‘The Island of Dr. Brain’, también disponible en The Internet Archive.

A jugar | The Castle of Dr. Brain

SimAnt (Maxis Software, 1991)

El éxito de SimCity hizo que en Maxis se plantearan otros simuladores con distintos ámbitos, y curiosamente el que idearon con las hormigas como protagonistas logró un éxito rotundo. Controlaremos toda una colonia para conquistar al resto de colonias del terreno, y entre las amenazas estarán tanto las arañas como los humanos. Hay hasta un modo tutorial para enseñarnos lo básico de un juego que se adentró en esos simuladores distintos a lo habitual.

A jugar | SimAnt

Epic Pinball (Digital Extremes, 1993)

Más moderno y por tanto más ambicioso, este juego logró recrear la magia de las máquinas de pinball para trasladarlas al PC. Los gráficos eran especialmente llamativos gracias al soporte VGA de 256 colores y un movimiento fluido, pero además hay un papel especial de la música. Era especialmente llamativa la máquina del androide, y entre otros secretos del juego está el de que fue programado totalmente en ensamblador.

A jugar | Epic Pinball

Alone in the dark (Infogrames, 1992)

Fue uno de los precursores del género ‘survival horror’ y anticipo de lo que nos depararían las sagas de ‘Resident Evil‘ o ‘Silent Hill‘, pero en ‘Alone in the dark’ nos encontramos con un título mítico con gráficos 3D polígonales en la que los personajes se desplazaban sobre fondos prerrenderizados en 2D. Para la época aquello era lo más de lo más, pero es que además el juego era realmente entretenido.

A jugar | Alone in the Dark

Battle Chess (Interplay, 1988)

Puede que la potencia de juego de sus algoritmos no sea comparable a la de los modernos motores ajedrecísticos actuales, pero Battle Chess no solo destaca por presentarnos el siempre apasionante juego de ajedrez, sino porque además lo hace de una forma divertida: cuando una pieza se come a otra, se enzarzan en una simpática animación de lucha. El juego tenía soporte multijugador a través del módem o del puerto serie, y fue trasladado a otras muchas plataformas como el Amiga, el Atari ST o el Commodore 64.

A jugar | Battle Chess

Bubble Bobble (Taito, 1988)

Una de las recreativas más populares de todos los tiempos, en Bubble Bobble nos encontramos con dos protagonista, Bub y Bob, que se introducen en una cueva en la que se convierten en dinosaurios. Para volver a su forma humana tienen que acabar el juego, que consta de una serie de niveles en los que tendremos que recoger diversas frutas y sortear a los enemigos que van apareciendo y que podremos convertir en esas frutas soltando por la boca, atención, burbujas. Porque eso es lo que siempre han soltado por la boca los dinosaurios.

A jugar | Bubble Bobble

Actualización: Actualizado en junio de 2019 con nuevos juegos.

