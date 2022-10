Los AirTag de Apple eran una buena solución para localizar el equipaje en los vuelos. Lufthansa quiere prohibirlos

Algunos llamaron al verano pasado el verano del equipaje perdido. Los casos han sido más numerosos que nunca, pero para compatir el desastre algunos viajeros han aprovechado las prestaciones de los AirTags de Apple para recuperarlos. Ahora la aerolínea Lufthansa quiere obligar a los viajeros a que desactiven estas balizas y se conviertan en una ayuda inútil.

Caos veraniego. El pasado verano las huelgas y el caos paralizaron los aeropuertos europeos. Tras dos años de pandemia había ganas de viajar, pero las huelgas y la alta demanda hicieron que los sistemas acabaran colapsados. Entre las consecuencias: un crecimiento de la pérdida de equipaje de los viajeros.

Dónde están mis maletas. Como indicaban en The Guardian, en abril de 2022 se perdían (al menos temporalmente) 6 maletas de cada 1.000 en aerolíneas de EEUU. Eso suponía un 67% de crecimiento allí, y un 24% en todo el mundo con 8,7 maletas de cada 1.000 no llegando a tiempo. El caos se notaba también en las reclamaciones de los viajeros, que crecieron un 30% con respecto a las de 2019 según la aseguradora Mapfre.

El AirTag al rescate. En abril de 2021 Apple presentaba sus AirTags, un localizador de objetos que a pesar de tener algún problema se ha convertido en una pequeña sensación. La gente lo ha usado para no perder su patinete eléctrico, su cartera, su perrito o incluso a los niños en Disneyland, pero uno de los usos más frecuentes es la de usarlos para, precisamente, localizar maletas perdidas.

#lufthansa #Frankfurt dear airport, dear LH, you kidnapped my suitcase since the 19th of June. I’m willing to pay the ransom. Just provide me a picture with today’s newspaper. Please. — Tamara Bullegas (@Papakia21) July 2, 2022

Mercancías peligrosas. La aerolínea Lufthansa ha metido a los AirTags en la misma categoría de dispositivos electrónicos que los móviles o los portátiles, y ha indicado que necesitaría que sus baterías fueran extraídas antes de volar ya que se consideran «mercancías peligrosas».

Y además, transmiten datos. En el diario alemán WirtschaftsWoche los responsables de Lufthansa indicaban que «debido a sus funciones de transmisión, estos localizadores deben ser usados de forma similar a los móviles, portátiles o tabletas, etc, durante el vuelo si están en el equipaje facturado».

¿Pero entonces, está prohibido? La cuestión parecía no estar del todo clara. Según Ethan Klapper, de The Points Guy —un popular medio de viajes—, un portavoz le había indicado que no había cambios al respecto y que Lufthansa seguía permitiendo el uso de AirTags.

Hi David, Lufthansa is banning activated AirTags from luggage as they are classified as dangerous and need to be turned off./Mony — Lufthansa (@lufthansa) October 8, 2022

Sin embargo en la propia cuenta oficial de Lufthansa en Twitter confirmaban que la aerolínea «está prohibiendo los AirTags activados en el equipaje ya que están considerados como peligrosos y es necesario apagarlos».

Confusión. Las medidas, no obstante, parecen difíciles de llevar a cabo sin una revisión (minuciosa) del equipaje de cada pasajero. Mientras, un portavoz del aeropuerto de Brandenburg en Berlín indicó que ellos no tenían prohibición alguna sobre localizadores como los AirTags, y que sería lo normal no quitarlos del equipaje. Aún así, explicó, el aeropuerto sigue las normas de cada aerolínea, sugiriendo así que los localizadores activos que se encuentren en equipajes de un vuelo de Lufthansa sí podrían quitarse de esos equipajes.

Imagen: Friend Jad