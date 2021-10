Los arrepentimientos de los editores de Xataka: 17 compras tecnológicas que no repetiríamos

En Xataka estamos al día de lo último que se cuece en el mundo de la tecnología (y os lo contamos), probamos los gadgets más punteros e interesantes de la actualidad y sí, también elaboramos un montón de comparativas y guías de compra. Con esto en mente, sería fácil pensar que siempre hacemos compras maestras: nada más lejos de la realidad.

Nosotros también nos equivocamos: chascos que destrozan nuestro hype, con una experiencia que no es tan satisfactoria como la pintaban,

o simplemente sobredimensionando o infradimensionando nuestras necesidades, porque a veces es tan simple como que algo no es que no sea bueno, es que no sirve para nosotros. La cuestión es que acabamos con algunos dispositivos acumulando polvo en el armario. Estas son las compras tecnológicas de las que más nos arrepentimos los editores de Xataka.

Broadlink RM Mini3

El arrepentimiento de Javier Pastor:

«En casa los niños usan mucho la tele del salón pero suelen pasarse con el volumen, así que en lugar de dar un grito para pedirles que la bajen acabamos comprando un pequeño receptor que actúa como mando a distancia universal. Es el Broadlink RM Mini3 (23 euros), que se conecta vía WiFi a una app móvil y permite controlar desde cualquier lugar de casa (no necesariamente la misma habitación) tanto la tele como otros electrodomésticos desde el móvil. El caso es que todo iba estupendamente y el pequeño aparato nos permitía bajar el volumen sin dar gritos, pero un día algo pasó —quizás alguna actualización de su firmware, no estoy seguro— y por alguna razón al usarlo se colgaba el acceso a internet en casa. No estoy seguro de cuál era el problema, quizás alguna interferencia con la Wi-Fi del router, pero no logré resolverlo y tuve que acabar dejando de usar el pequeño receptor. Luego vi que otros usuarios tuvieron el mismo problema, una lástima porque la idea es genial»

Broadlink RM Mini3 Smart WiFi IR Control Remoto Universal Smart Home Hub, Todo en uno control infrarojo para todos tus dispositivos – Negro

Xiaomi Mi Dual Mode Wireless

El arrepentimiento de Enrique Pérez:

«Quería un ratón inalámbrico para deshacerme de cables y trabajar más cómodo con el portátil, pero la experiencia fue tan mala que he vuelto a combinar ratón con cable en ocasiones y utilizar directamente el trackpad en otros momentos. El Xiaomi tenía buenas críticas y era económico, algo sencillo pero efectivo. Pero donde con el Logitech son todo comodidades, el ratón bluetooth de Xiaomi se desconectaba, la estabilidad de conexión brillaba por su ausencia y la precisión de movimiento además no era tan alta. Si a esto le sumamos que su autonomía tampoco es para tirar cohetes. Me provocó más más problemillas que ventajas. Yo quería un ratón para no pensar en él e ir quitando cosas del escritorio y al final lo que tuve era un gadget que me exigía más atención de la que yo estaba dispuesto a darle.»

Xiaomi X-HLK4041GL Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition, Black

Wave XLR de Elgato

El arrepentimiento de Jesús Quesada:

«Siempre he tenido micrófonos que se conectan por USB y decidí dar el salto a los XLR (o toma canon) con el Shure MV7, uno de los micrófonos que mejores valoraciones tiene, si bien también dispone de puerto micro USB para los que no quieren complicaciones. Me llamó mucho la atención el Wave XLR de Elgato (169 euros), una de sus últimas incorporaciones al catálogo. Es una pequeña interfaz de audio USB que, como el resto de sus productos, está dirigido a streamers y creadores de contenido. Me interesé por ella porque parecía fácil de usar e intuitiva, con una curva de aprendizaje no demasiado alta.

Sumado a que podría mejorar la calidad del sonido (en teoría, es más claro que por USB). El Wave XLR viene con Wave Link, un software de control que emula una mesa de mezclas de manera digital y se integra bien con software como OBS o Streamlabs OBS. Y es aquí donde viene «el problema»: podría ser más intuitivo. No en el uso en sí, que es fácil de entender, sino en su configuración. Aunque no es muy complejo, hay que mirar algún tutorial para tenerlo correctamente montado y aun cuando se quieren usar los altavoces, hay que realizar algún paso adicional para controlar el sonido. Hay que habituarse al cambio para que resulte más natural. Lo llevo probando desde hace algo más de un mes y cumple con las expectativas, pero tengo la espinita de no saber si estoy aprovechando todo su potencial, por si esconde algún secreto que todavía tenga que descubrir. Otra apartado a mejorar, que he visto a otros usuarios que también lo comentan, es que se pudieran configurar puertas de ruido, ecualizadores y compresores. Parece que entra en los planes de los desarrolladores para Wave Link, pero ya llevan muchos meses y no lo han implementado. En conclusión, es una buena interfaz de audio si la vas a usar para streaming, pero si simplemente quieres conectar un micrófono XLR, hay otras opciones a tener en cuenta más baratas y fáciles de usar/configurar.

Elgato Wave XLR – Interfaz para micrófono, XLR/USB-C, antisaturación, previo de 75 dB, alimentación Phantom, monitorización Directa, botón táctil de muteo, aplicación de Mezcla Digital Wave Link

Fire TV Cube

El arrepentimiento de Yúbal Fernández:

«Más que un producto concreto, lo que siempre me he arrepentido de comprar es un tipo de productos. Me refiero a los módulos de televisión inteligente como Google TV o Fire TV (89 euros). Ya llevo un par de ellos comprados, y todavía más probados, y nunca me han terminado de convencer. Siempre han acabado cogiendo polvo en un cajón. En mi caso, las razones son dos. Primero, porque tengo un televisor inteligente donde puedo instalar aplicaciones, y segundo porque tengo una videoconsola de nueva generación donde también tengo esas apps instaladas, y está sobrada de hardware para poder mover sin problemas cualquier vídeo. Al final, tengo un grupo de apps llamado «Stream» en mi Series X, y ahí tengo el reproductor nativo para los USB y todas las apps de streaming que necesito»

Presentamos Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa y Ultra HD 4K

HomePod

El arrepentimiento de de Javier Lacort:

«En octubre de 2018 compré el HomePod, en su versión original. Fue una compra que rápidamente consideré errónea. Vivo en vertical, con vecinos a los lados, arriba y abajo. Y quiero pensar que tengo el civismo suficiente como para evitar poner música demasiado alta que pueda molestarles. Como mejor se aprecia la calidad del HomePod es a partir de cierto volumen, acabé asumiendo que no es para mí, que ni siquiera vivo solo. Lo devolví. Desde entonces, cuando voy a hacer ciertas compras, recuerdo ese HomePod para que no me pase lo mismo, pensando bien cómo lo voy a usar y si realmente me encajará.»

Tocadiscos Audio-Technica AT-LP60B

El arrepentimiento de Gabriela González:

«Hace par de años compré un tocadiscos Audio-Technica AT-LP60B (168 euros) para empezar a coleccionar vinilos, es un buen equipo de entrada porque suena bien, es fácil de usar, tiene conectividad Bluetooth y también un jack de 3.5mm. Me duró más o menos un año porque aunque estaba satisfecha, quería más y se me quedó corto. Es de correa y un poco lento, además que la aguja no se puede cambiar y también quería un equipo de gama más alta que conectar a un amplificador con altavoces pasivos. Para empezar y si no te pones snob, es una excelente elección si te basta con un buen altavoz bluetooth, pero si te importa mucho el sonido y quieres algo más avanzado y con más opciones, no te va a alcanzar. Para lo que tenía en mente cuando lo compré fue genial, pero cuando mi colección empezó a ser de varias docenas y no de un par de discos por aquí y allá, los quise tratar mejor y el salto de calidad a la siguiente gama se nota muchísimo.»

Audio – Technica AT-LP60XBT Giradiscos Automático Estéreo Inalámbrico de Tracción por Correa, Negro

Panificadora Moulinex

El arrepentimiento de Eva Rodríguez de Luis:

«Aunque mi lista podría ser muy larga, la mayor parte de mis errores en compras están en la cocina, porque cocinar es una de mis pasiones. Devoro blogs de cocina, recetarios y por supuesto, en la medida de lo posible (y de las dimensiones de mi cocina) intento comprarme los gadgets para cocinar que veo que me pueden ser útiles. Así, tengo mi imprescindible grill, un procesador de alimentos, yogurtera, sartenes de hierro fundido que por cierto, os recomiendo comprar encarecidamente, cuchillos…algunas cosas las uso todos los días, pero otras están ahí, acumulando polvo. Entre ellas, mi panificadora. La verdad sea dicha, yo ya hacía pan de vez en cuando antes del COVID-19, pero lo hacía a la vieja usanza – y es que hacer chapata siguiendo la receta de Iban Yarza no hace falta demasiado esfuerzo y es éxito asegurado –, pero claro, llego la pandemia y yo también me propuse hacer mi propio pan a diario. Y me compré este modelo de Moulinex (80 euros) de 1kg de capacidad, bastante fácil de usar y con recetario. Si sigues las proporciones, el procedimiento es pan comido (je) y en 2 – 3 horas lo tienes. Eso sí, tienes que estar atenta para quitar el gancho que remueve para que no salga con un antiestético agujero, lavarla con mucho cuidado y experimentar con cautela modificando cantidades porque puede no subir o puede sobrarse. Lo malo es que después del furor inicial de los primeros meses, ahora es un voluminoso ornamento al que no le saco partido porque total, para hacer pan de vez en cuando, podría haber seguido a mano.»

Moulinex OW2101 Pain Doré – Panificadora 1Kg, pantalla LCD, 12 programas automáticos, bizcochos, masas, mermeladas y cremas avena, sin gluten, 3 opciones de tostado y peso, incluye libro de recetas

BenQ ZOWIE XL2411P

El arrepentimiento de Jose García Nieto:

«Una de las compras de las que me arrepentí al tiempo fue el monitor. Cuando monté mi PC compré un BenQ ZOWIE XL2411P (189 euros) de 24 pulgadas que me llamó la atención por los 144 Hz y su precio. En mi afán por comprar un monitor para jugar, me olvidé o, mejor dicho, no le presté la debida atención al resto de aspectos a considerar y al final la compra me salió rana. El monitor tenía un panel TN y mostraba los colores muy mal, con un matiz verdoso muy regular y unos blancos muy mal representados. Toqueteando los ajustes y modificando el perfil de color lo dejé más o menos bien, pero no lo suficiente para alguien que edita fotos, que analiza móviles y sus cámaras y que usa el PC para más cosas, además de jugar. Además, el monitor carecía de tecnologías como AMD FreeSync o G-Sync. A mí esta última me importa menos porque mi gráfica es AMD, pero la primera sí la quería para que la fluidez en los gráficos fuese óptima. Así pues, aprovechando que se le murió un pixel, lo descambié y compré un AOC Gaming 24G2U (234 euros). Este es LED IPS, del mismo tamaño (24 pulgadas) y no tiene punto de comparación. Es un monitor genial para jugar, con una representación de color sensacional y 144 Hz con FreeSync. Los marcos son más pequeños y también agradezco ese detalle. Me gusta también para trabajar, ya que al representar mejor los colores puedo ver mejor las fotos, algo importante en el trabajo. No es el mejor monitor del mundo, evidentemente, pero en relación calidad/precio me parece sensacional.»

BenQ ZOWIE XL2411P – Monitor Gaming de 24″ FullHD (1920×1080, 1ms, 144Hz, HDMI, Black eQualizer, Color Vibrance, Altura Ajustable, No soporta 120Hz en consola ) – Gris Oscuro

Tiras LED y deshumidificador

El arrepentimiento de César Muela:

«Compré 15 metros de tiras LED porque estaban a buen precio en Amazon y pensé que podían ser un buen complemento para iluminar mi despacho/estudio y el salón. Las compré en abril de 2021 y a mediados de octubre de 2021 siguen en la caja. La abrí para comprobar que funcionaba, pero empiezo a asumir que quizá nunca llegue a instalarlas. ¿Por qué? Seguramente porque no las necesitaba. La típica cosa que en tu cabeza pintaba espectacular, pero luego en el mundo real no. Menos mal que fueron poco más de 15 €.

Tiras LED Alexa 20M RGB Música, Compatible con Alexa y Google Home HOVVIDA Luces de Tiras LED 5050 12V para Habitación, Controladas por APP, IR Control Remoto y Controlador, 16 Milliones de Colores

Me dedico semi-profesionalmente a cantar y, además, tuve unos problemas de salud en la nariz. Para ambas cosas me recomendaron un humidificador en casa. «Vas a notar un gran cambio», me decían. Compré uno que se podía manejar desde el móvil, lo instalé en mi dormitorio y, aparte del olor bergamota o dolve de naranja, no noté absolutamente nada para ninguna de las dos cosas por las que me lo compré. Sin miedo puedo llegar a decir que es uno de las productos más decepcionantes que recuerde haber comprado. Puede que me equivocara y escogiese un humidificador malo, pero la verdad es que la experiencia fue tan plof que no me quedan ganas para probar otros modelos.»

Maxcio WiFi Difusor Aromaterapia, Humidificador Ultrasónico Aceites Esenciales 7-Color LED 2 Modos de Niebla Controlable por Vía WiFi y Voz Compatible con Amazon Alexa y Google Home

Magic Trackpad de Apple

El arrepentimiento de Anna Martí:

«Mi historia con los periféricos da para serie de Netflix. Hice un poco como la fábula de la lechera y me preparé los periféricos de despacho antes de tenerlo. La historia con el monitor ya os la he contado, pero en paralelo ocurrió la del teclado y ratón inalámbricos. Dado el plan de tener el MacBook Pro como una torre de sobremesa (y ante la obligación por salud de no usar su teclado mariposa), compré convencida un teclado más o menos como éste, con teclado numérico y un Magic TrackPad y los usé mucho tiempo, pero poco a poco fueron apareciendo incomodidades. El teclado resultaba demasiado grande, nunca llegaba a estar cómoda a la hora de usarlo junto con el ratón, así que pasé a uno más pequeño (el Logitech K80 (39 euros y una extensión de teclado numérico (yo erre que erre con eso, es que me encanta)). Pero finalmente la extensión está en el cajón, porque se repetía un poco el problema y además no le duraba demasiado la batería. En cuanto al ratón, el Magic TrackPad me gusta mucho, pero acababa siendo incómodo sobre todo tras los ratos de edición de fotografías y decidí probar un ratón, y así me he quedado, guardando el TrackPad en el cajón»

El arrepentimiento de Juan Carlos López:

«Antes de comprar un nuevo equipo o un periférico suelo sopesar con calma si encaja bien en mi escenario de uso; si realmente resuelve mis necesidades. Me parece importante meditar un poco la decisión, especialmente si lo que voy a comprar es una herramienta de trabajo. Sin embargo, esta estrategia no es una garantía de éxito. Hace tres años decidí comprar un Magic Trackpad de Apple (112 euros) porque tengo poco espacio en mi escritorio y me pareció una muy buena opción que podría incrementar algo mi productividad y mejorar mi experiencia diaria. Este trackpad es estupendo. Está bien construido, es robusto, tiene la sensibilidad adecuada, e, incluso, me parece bonito y refinado. Sin embargo, a pesar de toda esta retahíla de cualidades pronto me di cuenta de que me siento más cómodo utilizando mi ya veterano trackball M570 de Logitech del que creí haberme cansado. Para mí su ergonomía es sensiblemente mejor que la que me ofrece el trackpad de Apple, y lo utilizo durante tantas horas cada día que no puedo pasar por alto el impacto que tiene este parámetro en mi experiencia diaria. En cualquier caso, no cabe duda de que se trata de una preferencia estrictamente personal. Estoy seguro de que muchas personas preferirán trabajar con el trackpad de Apple, pero yo me quedo sin dudarlo un instante con el trackball de Logitech, al que no volveré a apartar de mi lado y con el que espero afrontar muchos más años de trabajo diario. De hecho, cuando deje de funcionar correctamente el que tengo volveré a comprar otro igual. Después de la experiencia que he tenido mi decisión está tomada»

Logitech MX Anywhere 2S

El arrepentimiento de Miguel López:

«Utilizo un iPad Pro a modo de portátil, así que necesitaba un ratón inalámbrico muy pequeño y versátil para poder trabajar más cómodamente con él. Elegí el Logitech MX Anywhere 2S (54 euros), pero cuando lo usé me di cuenta que el simple peso de mi dedo corazón pulsaba el click derecho del ratón, simplemente apoyando el dedo. Acababa haciendo click derecho accidentalmente muchas veces, obligándome a coger el ratón de formas incómodas. Entre esto y una latencia demasiado grande acabé acostumbrándome al trackpad de la propia funda del iPad.»

Logitech MX Anywhere 2S Ratón Inalámbrico, Multi-Ordenadores, 2,4 GHz y Bluetooth con Receptor Unifying USB, Seguimiento Láser 200/4000 DPI Toda Superficie, Portátil/PC/Mac/iPad OS, Negro

Auriculares Splatoon 2 Splat & Chat

El arrepentimiento de Frankie MB:

«Si no puedes encontrar actualmente los alegres Auriculares Splatoon 2 Splat & Chat de HORI en Amazon no te preocupes, no te pierdes absolutamente nada. La consola de Nintendo es maravillosa, pero carece de un sistema de chat de voz propio o realmente decente, de modo que hay que usar los móviles con una solución aparatosa y casi exclusiva de los suscriptores de Nintendo Switch Online (salvo para juegos como Fortnite) o, básicamente, tirar de alternativas como Discord. Pero en su día se presentó como el sistema para poder hablar con otros jugadores. No por los auriculares o la consola, sino a través de un pequeño adaptador con forma de calamar incluido en la propia caja. HORI es uno de los fabricantes de accesorios nipones que mejor saben equilibrar el concepto de calidad, funcionalidad y precio, y tengo que admitir que el diseño es bastante resultón. Pero por lo que pagué en su día podía haber apostado por alternativas mejores o, al menos, con sonido espacial. Sobre todo, ahora que mi actual teléfono no tiene ni siquiera una clavija para conectar el adaptador de calamar. Si te digo la verdad, pese a que su compra ha sido una de mis peores inversiones -básicamente, porque uso Discord y cualquier otro casco- ahora mismo lo veo más como un artículo de colección del que me cuesta desprenderme que otra cosa. Dicho lo cual, puedes encontrar todavía lotes de cascos y una copia de Splatoon 2 (78 euros) que resultan más atractivos por el propio juego que por la propia opción de chat. Aunque, viendo que en 2022 llega Splatoon 3, quizás habría que meditar un poquito más la adquisición.»

Splatoon 2 + Hori – Auriculares Splatoon 2 Splat & Chat

Audio-Technica ATH-M50X

El arrepentimiento de Javier Jiménez:

«Me lo busqué yo. Eso lo tengo clarísimo y lo mejor es empezar con la verdad por delante. Lo digo porque, como tengo acceso a los maravillosos editores de Xataka y sé a qué hora se publican las mejores ofertas que mis compañeros rastreando durante toda la semana, yo pregunté por unos auriculares “de los que te recogen toda la oreja”. Y, teniendo en cuenta mis necesidades, me recomendaron los Sony WH-1000XM4 (303 euros). Sin embargo, yo decidí por mi cuenta y riesgo que no me hacía falta que fueran inalámbricos, así que compre los Audio-Technica ATH-M50X, que por cierto suenan muy bien. “Total”, pensé, “solo los uso en el despacho”. Y estaba contento, hasta que por casualidad probé unos inalámbricos de verdad. Parece que no, pero te cambian por completo el flujo de trabajo. Para mi que tengo que consultar muchos libros de referencia, es algo similar a trabajar en una pantalla grande: una pequeña revolución en mi zona de trabajo.»

Audio-Technica ATH-M50X Auriculares profesionales para monitorización en estudio – Nero

TomTom Star2

El arrepentimiento de Raquel Rodríguez:

«En la época en la que todo el mundo llevaba un GPS en el coche, yo no hacía mucho caso del tema, ya que solamente hacía viajes largos una vez al año en verano y el resto del tiempo mis viajes se reducían a ir de casa a la universidad, de la universidad a casa y quizás a algún recado. Unos años más tarde terminé comprando el TomTom Star2, un pequeño GPS muy compacto con el que pretendía ser la reina de la carretera. El TomTom, en su tiempo, tenía las prestaciones justas que yo buscaba, pero terminé utilizándolo, si no recuerdo mal, en una única ocasión, saliendo de vacaciones con mis amigos. Muy poco tiempo después los GPS de los teléfonos móviles comenzaron a mejorar muchísimo y me di cuenta de que para mí era mucho más práctico utilizar el teléfono que sacar el TomTom, colocarlo en el parabrisas, conectarlo al mechero, esperar a que encendiera, introducir la dirección y ponerlo en marcha. Una pena porque, como digo, no fue una mala compra, pero se me quedó obsoleto casi sin haberle dado uso. Actualmente lo llevo aun en la guantera del coche, en caso de necesitarlo algún día; pero con la alternativa de los teléfonos móviles me temo que quedará como reliquia de tiempos pasados.»

Torre de sonido BigBen TW6

El arrepentimiento de Laura Sacristán:

«Por desgracia, en mi caso, he tenido varios arrepentimientos en los últimos años. Uno de ellos es una torre de sonido que suena genial, pero que lleva mucho tiempo cogiendo polvo en mi despacho. En primer lugar, al vivir en un piso, no puedo exprimir su potencia a todo volumen porque los vecinos se quejan. Además, con tal de no trasladarla de un sitio a otro, acabé poniendo otro altavoz en el salón, y en mi despacho, suelo escuchar música con cascos. Conclusión: ahí está la pobre torre abandonada en un rincón, sólo me acuerdo de ella para limpiarla de vez en cuando.»

Tableta Teclast X80 Pro

El arrepentimiento de Antonio Sabán:

«Mi mayor arrepentimiento en una compra tecnológica fue una tablet económica Teclast X80 Pro con Windows 10 que compré en un Black Friday. Mi idea era tenerla enchufada siempre a la tele haciendo las veces de un ordenador con teclado y ratón para algún uso puntual. Pero fue un enorme fracaso: en primer lugar su procesador Atom no movía el sistema con ninguna fluidez. Los 2 GB de RAM que tenía tampoco ayudaban, y lo peor era su almacenamiento interno, más lento que un viejo disco duro. Abrir cualquier directorio o aplicación era una tarea eterna, así que decidí que no era para mí. Dado que la compré en una tienda china con una buena rebaja, acabé probándola dos días y vendiéndola en Wallapop por el precio de compra. Nunca más.»

¿Y la tuya?

Tras repasar nuestros mayores chascos, queremos invitarte a participar porque seguramente tú también tengas alguna compra tecnológica de la que te arrepientes. Si lo deseas, cuenta tu experiencia en los comentarios.

