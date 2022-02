Los barcos de pasajeros más grandes de la historia, ordenados en una fabulosa infografía

El mundo de los barcos reúne lo mejor de las megaestructuras y las miniestructuras. Tenemos barcos tan pequeños como el Boomin Beaver, el barco más pequeño de la armada de los Estados Unidos, y el Symphony of the Seas, el barco más grande del mundo en activo a expensas de que el Wonder of the Seas haga su viaje inaugural el 4 de marzo de este mismo año.

Pero hasta llegar a este prodigio de la ingeniería hemos tenido que pasar por otros muchos barcos que ahora podemos ver recogidos y ordenados en una fantástica infografía. Esta ha sido diseñada por HMY Yachts y es todo un paseo por la historia de los barcos de pasajeros, un paseo que comienza en 1831 y llega hasta casi el presente.

De 155 pasajeros a unos 9.000

El viaje comienza en 1831 con el SS Royal William, un navío que estuvo operativo entre 1831 y 1837 y que fue el primero en hacer un viaje transatlántico usando casi sola y exclusivamente vapor. Este, además, es un viejo conocido, ya que fue el primer barco de vapor de ruedas de la Armada Española. Fue comprado en 1834 y se le cambió el nombre a Isabel II.

Otro barco interesante es el SS President, operativo entre 1840 y 1841 por un motivo evidente: fue el primer barco de vapor en naufragar en un viaje transatlántico. Salió el 11 de marzo de 1841 con demasiada carga desde Nueva York a Liverpool y lo último que se recuerda de él es verlo luchando contra un vendaval al día siguiente. Desapareció con sus 136 ocupantes y provocó el hundimiento de su propietaria, la British and American Steam Navigation Company.

SS Great Eastern.

Hasta 1858, la capacidad de los barcos era de algunas centenas de pasajeros. Es en este año cuando vemos un salto espectacular con la llegada del SS Great Eastern (de la Eastern Steam Navigation Company). Si el barco anterior, el SS Agrato, tenía una capacidad de unos 763 pasajeros, este monstruo la aumentó a 4.000 pasajeros. Fue el barco más grande durante cuatro décadas, hasta 1888.

Historias así de curiosas hay muchas, como también las hay trágicas. En 1907, el RMS Lusitania (1.198 personas a bordo) fue hundido por un submarino alemán, mientras que en 1912 asistimos al hundimiento del RMS Titanic. Conocido por películas y documentales, este catastrófico hundimiento sirvió al menos para mejorar la seguridad de los barcos venideros.

RMS Titanic.

Años (y barcos) después, llegamos al MS Sovereign of the Seas, de Royal Caribbean International. Este barco fue el primer "megabarco" moderno y tenía capacidad para 2.850 pasajeros. Luego fue superado por el SS Norway en 1990 y por el Sun Princess (1995), que fue reformado para servir como hotel en las Olimpiadas de Tokio 2020 (que tuvieron lugar en 2021).

En 1996 asistimos al estreno del Carnival Destiny, el primer barco en superar las 100.000 GT (tonelaje bruto); y en 1998 conocemos el Grand Princess, que seguramente resulte familiar por ser el escenario de un brote de COVID-19 en 2020.

Symphony of the Seas - Imagen: Darthvadrouw con licencia CC BY-SA 4.0.

Ya en la década de los 2000 llegamos al reinado de Royal Caribbean International, que ha tenido los barcos más grandes desde 2006. Llaman la atención el Oasis of the Seas, con 225.282 GT (el primero en superar las 200.000 GT) y el Symphony of the Seas, que a día de hoy es el barco más grande del mundo en activo.

¿Y por qué el apunte de "en activo"? Porque Royal Caribbean international tiene listo el Wonder of the Seas. Encargado en 2015 y terminado el 27 de enero de 2022, este barco tendrá su viaje inaugural el 4 de marzo de 2022 y será el más grande de la historia, con 236.857 GT y capacidad para unos 9.000 pasajeros.