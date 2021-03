Los beneficios de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’: cómo está rentabilizando Warner una inversión a fondo perdido

A estas alturas, no está demasiado claro si ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder‘ va a arrojar algún tipo de beneficio a Warner. El primer impulso para el observador externo es el de asumir que no demasiado: el presupuesto para el remontaje se disparó mucho más allá de lo que estaba previsto en principio, y la compañía va a tener que hacer frente a partir de ya a una crisis inevitable con los fans de Snyder, en cuanto el #ReleasetheSnydersCut sea definitivamente sustituido por el #RestoretheSnyderVerse, reclamando secuelas para el ‘Snyder’s Cut’ que no van a llegar.

Es complicado valorar las cifras del proyecto más allá de los escasísimos datos al respecto que tenemos ahora mismo. Con 300 millones originariamente de presupuesto y una recaudación del montaje de Joss Whedon de casi 700 millones, medios como Deadline Hollywood estimaron que la película había tenido unas pérdidas para Warner de 60 millones de dólares. A eso se suman los gastos del ‘Snyder’s Cut’, que finalmente ascendieron a unos 70 millones, muy por encima de los 30 o 40 inicialmente previstos.

Y a todo eso se suma que HBO Max es extremadamente opaca a la hora de dar cifras de visionado o de cualquier otro tipo. Aunque podría ser una buena herramienta publicitaria, es poco probable que lleguemos a saber cuánta gente ha visto ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’, o cómo valora Warner la llegada de nuevos clientes al servicio de suscripción, y si para ellos suponen un valor digno de gastar tanto dinero o no. Pero hay cuestiones más difíciles de cuantificar que un presupuesto que se cubre (o no), o un número de nuevos suscriptores.

Y en ese apartado, el «incuantificable», podría decirse que a Warner no le ha ido mal con el ‘Snyder’s Cut’. Estos son algunos de los beneficios que podría haber obtenido de la inversión en el remontaje y su anuncio:

Cierra de manera oficiosa el ciclo Snyder de películas DC

Snyder era una patata caliente dentro del Universo DC. Sus películas del Hombre de Acero finalmente han acabado cuajando en una trilogía, pero en la cabeza del director, su visión de la Liga de la Justicia podía haber continuado indefinidamente, tal y como ha desvelado recientemente, hablando de sus planes para una segunda y tercera parte del film que no veremos. Con esta cesión a la visión autoral de Snyder, Warner manda también implícitamente el mensaje de que esto es un punto y final para su relación con el director: el ‘Snyder’s Cut’ existe porque no querían dejar cabos sueltos en esta trilogía de películas. Lo que también tiene un efecto secundario:

Se abre la puerta a una nueva visión del Universo DC

Aunque después del descalabro del primer montaje de ‘Justice League’, Warner afirmó que no tenía intención de crear un universo compartido al estilo Marvel, lo cierto es que tampoco está claro que desee montar una franquicia en la que todas las películas sean compartimentos estancos como ‘Joker‘. Sería ridículo con las posibilidades que abre la futura ‘The Batman‘, y habiendo dejado claro que hay continuidad entre distintas películas con personajes como Harley Quinn, siempre interpretada por Margot Robbie. Lo que está claro, afirma paradójicamente esta nueva ‘Justice League’, es que será una visión distinta a la demasido unívoca (y no especialmente comercial) de Zack Snyder.

HBO Max toma el relevo de DC Universe

Nadie confía ya demasiado en DC Universe, aquel experimento para unificar en una sola plataforma todos los héroes DC, y que arrojó series tan interesantes como ‘Swamp Thing‘. Con el paso de ‘Doom Patrol‘, la gran superviviente de aquello, a HBO Max, esta plataforma centraliza las encarnaciones televisivas de los héroes DC. Y no hay que olvidar que durante 2021, con el plan de estrenos simultáneos en salas y HBO Max, ‘The Suicide Squad’ de James Gunn se verá también en la plataforma. Es decir, HBO Max quiere convertirse en el Disney+ de Warner, también en lo que respecta a los superhéroes.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder es un evento… y HBO Max se contagia de ello

Esencialmente, ‘Liga de la Justicia’ y ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’, es la misma película, pero algo está claro: con la inestimable ayuda de los fans que se han empeñado en negar los obvios parecidos entre ambas, Warner ha podido vender la idea de que estamos ante algo más que una película. Es un evento. Una circunstancia única en la historia del cine (en eso sí estamos de acuerdo) que cuaja en algo nunca visto: la película de superhéroes de autor más colosal de todos los tiempos, en versión sin cortes. Y solo en HBO Max. A nivel de imagen, y por mucho que la propia Warner fuera la responsable inicial de que la visión original de Snyder no viera la luz, es algo que no tiene precio. Y Warner está encantada de presumir que gracias a ellos, tenemos ‘Snyder’s Cut’.

La idea del streaming como nuevo cine funciona

Los laberínticos procesos creativos (y lo cabezón que es Snyder con su visión autoral, eso hay que reconocérselo) nos han llevado a una tremenda paradoja: aceptamos ver en nuestras televisiones panorámicas una película en formato 1.43:1, prácticamente cuadrado, pese a que es bastante obvio que en muchos momentos la película ha sido planificada con el 16:9 en mente. Solo porque Snyder afirma que ese es el formato apropiado para ser vista en IMAX, formato al que la práctica totalidad de los espectadores del film no tiene acceso. Es decir, las salas de casa se han transformado, ya prácticamente de forma funcional, en salas de cine, incluso en las de envergadura imposible como IMAX.

Pero esto también interesa a Warner (y al resto de las productoras con sus propias plataformas, como Disney, Paramount o Universal, de rebote): ‘Justice League’ afianza la idea de que no hace falta ir a las salas para disfrutar del estreno más esperado del año. El cine pasa a ser un accesorio, un extra, una experiencia que añadir al visionado nuclear, que se efectúa en casa. Y ninguna perspectiva es tan jugosa para Warner (o Disney, o…) como ésta, y todo lo que ello implica: recortar presupuestos, reducir ventanas y acabar con intermediarios.

