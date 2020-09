Los chips de los tests de embarazo electrónicos son casi tan potentes como los de los primeros PCs de IBM

Imaginaos diciéndole a alguien de IBM en los años 80 que cuatro décadas después uno de sus PCs solo serviría para hacer un test de embarazo. Probablemente se hubiera reído en su cara, pero lo cierto es que la tecnología ha evolucionado tanto que eso es justo lo que está ocurriendo.

Así lo han demostrado los análisis de un par de estos tests de embarazo digitales que cuentan con una serie de componentes electrónicos que son comparables en potencia a lo que proporcionaban los IBM PC originales.

El célebre «anticuario» digital de Twitter, @Foone se unía a otro usuario llamado @Xtoff y experto en el ámbito de la ciberseguridad. Este último se quejaba en los últimos días de cómo uno de estos tests de embarazo, que costaba 12 dólares, no aportaba demasiada diferencia respecto al método «manual».

My wife had been checking if she was pregnant, initially with test strips, which can cost as little as 20 cents each. She got some positive readings, so wanted something «more accurate», a digital test.

Here it is. $12/ea, and it literally just reads a test strip. What a scam. pic.twitter.com/JGFnytbwFd

— Xtoff (@CrunkComputing) August 10, 2020