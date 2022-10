Los clientes de Amazon Prime en Canarias afrontan ahora un coste de 6,99 euros por pedido. Es una anomalía y es complejo

La vida en las Islas Canarias no es sencilla en cuanto a compras online se refiere. Por un lado, el envío se encarece y retrasa respecto a los de la península y las Islas Baleares por la distancia marítima. Por otro lado, la cuestión tributaria: al contrario que península y Baleares, Canariaas no tiene IVA, sino IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), que sobre el papel abarata las compras al ser un tipo inferior (7% por lo general), pero que en la práctica supone un paso extra a nivel burocrático para el comprador.

Ahora se añade una complicación más para las compras online desde Canarias cuando se hacen en Amazon, ya que esta plataforma de comercio electrónico ha retirado los envíos gratuitos para cualquier producto enviado a Canarias… salvo algunos de los que quedan exentos del IGIC, como los libros, que no pagan este impuesto, o productos por debajo de 150 euros, que también quedan exentos.

Desde hace unas semanas, los productos en Amazon que superan ese valor tienen un coste de envío a Canarias de 6,99 euros incluso para los suscriptores de Amazon Prime. Aunque la explicación completa es bastante más compleja que eso.

De dos opciones a una

«Hasta ahora, los canarios veíamos dos opciones cuando comprábamos algo en Amazon: o bien el envío gratuito, o el de 6,99 euros. Podías elegir cualquiera de los dos», cuenta a Xataka el creador de contenido en YouTube Cristo Vega. ¿Qué diferencias había entre ambos?

El gratuito lo gestionaba Correos, tardaba entre 10 y 15 días en llegar, y cuando el repartidor lo entregaba pedía a cambio tanto el IGIC de dicho producto (normalmente el 7%) como la tasa que cobra Correos por el trámite de despacho aduanero, si bien esto último era opcional: el comprador podía hacer este trámite él mismo.

El de 6,99 euros lo gestionaba una empresa de mensajería privada, normalmente DHL, y tardaba 3 o 4 días. Además, Amazon retenía el IGIC directamente, y el comprador quedaba exento de hacer el trámite de despacho aduanero.

La primera opción es la que ya no se ofrece.

«Cuando comprabas con el envío gratuito», explica Cristo, «el mensajero te entregaba el paquete pero tenías que darle al momento y en efectivo el valor del IGIC más la tasa del despacho aduanero, que cuesta entre 13 y 21 euros. Por ejemplo, si compras una Xbox Series S. Su precio es de 279 euros para la península, así que se le quita el IVA y cuesta 230 euros. Le suman el IGIC, 16 euros, y esa tasa de 13 a 21 euros».

Esa tasa, a cambio de que Correos hiciese el trámite de despacho aduanero, evita al comprador un trámite que puede hacer de dos formas: o presencialmente en las sedes que hay en las capitales canarias, u online. «El autodespacho online funciona bastante mal, es complejo, a veces los números no concuerdan… Yo lo hago en la sede porque estudié Derecho y entiendo cómo se hace, y me pilla cerca de casa, pero para mucha gente es muy complejo o incómodo», comenta Cristo.

José Santana, otro grancanario cliente de Amazon, siempre solía escoger esta opción gratuita. «Ya no puedo escogerla y hacer yo mismo el despacho de aduanas, ahora pese a pagar la cuota de Prime [5 euros al mes o 50 euros al año] tengo que pagar 6,99 euros por envío».

Para los clientes que no son Prime, el coste del envío es de 11,98 euros: los 6,99 que también pagan los Prime por el trámite aduanero, y 4,99 euros en concepto de puro envío. Con Prime, Amazon bonifica algo menos de la mitad del envío. Con diez pedidos al año (aparte del resto de sus ventajas) se amortizaría.

Un ejemplo de pedido para Canarias. Los precios aparecen sin IVA. El mando, inferior a 150 euros, permite el envío gratuito. Los AirPods, superiores a ese límite, solo permiten el envío por 6,99 euros.

Con la desaparición de la opción gratuita, los clientes solo podrán recurrir a una opción más rápida y cómoda, pero perderían la gratuita aunque fuese a costa de un trámite adicional. José, por ejemplo, prefería esta opción.

Desde Xataka hemos contactado con Amazon para conocer los motivos de esta desaparición y si es algo permanente o temporal, sin haber recibido respuesta en el momento de la publicación de este artículo.

Otras consecuencias del modelo canario

«El funcionamiento del IGIC y del despacho aduanero ha hecho que muchas empresas no vendan sus productos a Canarias», cuenta Cristo. «Si eres de la península te lo pueden enviar, pero cuando pones la dirección canaria ya no. Esto ocurre sobre todo en productos de bajo coste. Una funda para los AirPods de cinco euros, por ejemplo. Está exenta de IGIC, pero tener que hacer la gestión y el envío… Todo eso saldría más caro que el producto, así que muchas cosas no las venden a Canarias».

Hay empresas que cuando han llegado a Amazon no discriminaban el envío a Canarias, pero pronto cambiaron. «Una impresora, por ejemplo. La compré y debí ser el primer canario que la compró en Amazon, porque unos días más tarde toda la marca ya no enviaba ningún producto aquí».

Las devoluciones tampoco son sencillas: en la península solo hemos de llevar el paquete a una oficina de Correos o uno de los puntos de entrega y recogida en otros negocios. En Canarias solo es posible ir a Correos y enviarlo a la central de Amazon pagando el envío. Luego, adjuntar la factura del envío a un correo habilitado de Amazon. Y si es una causa justificada de devolución, procederá al retorno del dinero que costó el envío.

Complicaciones varias que obligan a buscar otras soluciones. «Yo tengo una lista de Amazon que se llama ‘para pedir en la península’. Cuando voy de viaje a ella me llevo una maleta vacía para traerla de vuelta llena de productos que en Canarias es imposible encontrar, y no nos los envían. A veces pido a algún amigo que me lo reenvíe. También hay empresas que están haciendo esto de forma profesionalizada pagando un suplemento. Apple por ejemplo tampoco envía nada a Canarias, tienes que recurrir a otros distribuidores, y con ellos pierdes las ventajas que da Apple de cara a la garantía», comenta Cristo. «Yo preferiría pagar un Prime más caro y asumir el 21% de IVA que el modelo actual, muchas cosas no nos llegan o tenemos que hacer muchos rodeos».