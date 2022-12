Los coches eléctricos tienen un problema con la radio AM, así que algunos fabricantes la están eliminando

Los coches eléctricos tienen un problema con la radio AM, así que...

El coche eléctrico ha llegado para ayudarnos a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, pero, a medida que su adopción crece, también podría impulsar el declive de la escucha de emisoras de onda media. Según The Drive, Audi, BMW, Porsche, Volkswagen, Tesla y Volvo han dejado de incorporar receptores de radio AM en sus nuevos vehículos EV.

La mayoría de los fabricantes defienden su postura al argumentar que los coches eléctricos generan más interferencias electromagnéticas que los coches de combustión. Por consecuencia, la recepción de señales AM se ve perjudicada. En lugar de recibir un mensaje claro, los oyentes se enfrentan a transmisiones con estática, zumbidos de alta frecuencia e interrupciones.

Algunos coches eléctricos todavía incorporan receptores AM

Pese a que muchos fabricantes han decido decirle adiós a la radio AM, algunos todavía no han dado ese paso. Ford, General Motors y Stellantis, conocidos como “Los tres grandes de Detroit”, actualmente ofrecen coches eléctricos con receptores de onda media, aunque todo parece indicar que no lo harán por mucho tiempo más. La F-150 Lightning dejará de integrar ese grupo en 2023, y otros modelos podrían seguir ese camino.

El problema de las interferencias electromagnéticas, sin embargo, solo sería una parte del asunto. De acuerdo a The New York Times, los expertos creen que los problemas de recepción pueden solucionarse. La interferencia electromagnética podría controlarse con mejores capas aislantes en los cables, filtros y la reubicación de ciertos componentes electrónicos en el coche. ¿El problema? Se trata de una solución que requiere de mayor esfuerzo y presupuesto por parte de los fabricantes.

De continuar esta tendencia, se podría acentuar la despedida de las emisiones analógicas a lo largo del mundo. En el caso de Europa, en la última década, varias estaciones de FM y AM han cerrado para dar lugar al DAB (Digital Audio Broadcasting). En este sentido, el Código de Comunicaciones Eléctricas Europeas (EECC) impulsa a los fabricantes de coches a incorporar receptores digitales en sus nuevos vehículos.

Pero el DAB no es perfecto. Si bien tiene ventajas, como la mejor calidad de sonido y su robusteza frente a las interferencias, también necesita equipos que, de momento, son más caros de comprar, instalar y mantener. Esto, junto a otros factores, ha hecho que su despliegue no esté avanzando al mismo ritmo en todos los países. En el caso de España, la cobertura de BAB está limitada geográficamente a unas pocas grandes ciudades

