Los creadores de ‘The Last of Us’ están hartos de series eternas. Y nos han prometido que la suya no caerá en ese problema

Los creadores de ‘The Last of Us’ están hartos de series eternas....

Todos lo sabemos: las series de televisión actuales están, en muchas ocasiones, estiradas hasta la náusea. Craig Mazin, uno de los creadores de la versión de ‘The Last of Us’ que HBO Max estrena el próximo 15 de enero lo describe a la perfección: «Soy un espectador muy exigente y cuando alguien me dice ‘Tienes que ver esta, pero tienes que llegar al noveno episodio de la tercera temporada. Ahí es cuando la serie despega», me escama. Me niego a hacer eso».

Es uno de los grandes males de las ficciones televisivas actuales, y los creadores de ‘The Last of Us’ nos han prometido que ese problema no lo va a tener su serie. Fue en una entrevista que nos concedieron Mazin y su compañero en tareas creativas y director del videojuego original, Neil Druckmann, donde nos desvelaron algunos de los misterios de la producción televisiva más esperada de los primeros meses de este nuevo año.

Sabemos de esta primera temporada de ‘The Last of Us’ que cubrirá por completo el primer juego. Se detendrá en aspectos que el videojuego cubría de forma limitada y esquivará otros. Pero en general, el primer juego se adaptará por completo, y se evitará la tentación de estirar innecesariamente las tramas. Nos dice Mazin que «en algunas plataformas te dan todo el tiempo por episodio que necesitas. Y a veces estos se estiran demasiado».

Se acabaron los rellenos

Mazin habla de su propósito en este sentido, comparándolo con su experiencia como espectador: «Quiero que cada episodio justifique su existencia y sentirme animado a llegar hasta el final. No quiero que me dé la impresión de que están llenando más tiempo del que deben. Porque los espectadores nos damos cuenta cuando eso sucede».

Y también están decididos a que la serie no se prolongue indefinidamente. Afirma Mazin que «no tengo interés en crear una serie diseñada para durar para siempre. Hay un momento en el que la historia tiene que acabar, a mí me encantan los finales, y no entiendo qué sentido tiene contar una historia si no tiene una conclusión donde todo queda bien atado y hay un círculo que une principio y final».

Pero entonces, ¿qué pasará si la serie se continúa? Mazin no nos desveló qué otras fuentes usarían para continuar la historia, más allá de la secuela que ya existe en los videojuegos, pero nos prometió que «si tenemos la suerte de conseguir más temporadas para continuar la historia, nos aseguraremos de que cada episodio vale la pena por sí mismo».