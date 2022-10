Los dueños del crucero más grande del mundo han encargado uno todavía más grande: así será el ‘Icon of the Seas’

El actual crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, fue entregado hace poco menos de un año a Royal Caribbean. Se trata de una auténtica ciudad flotante que promete una experiencia vacacional de alto nivel. La compañía, sin embargo, acaba de anunciar el Icon of the Seas, el próximo crucero más grande del mundo.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el Icon of the Seas inaugurará la nueva clase de cruceros Icon, que estará conformada por otros dos navíos de similares características. Todos serán construidos por la compañía finlandesa Meyer Turku en sus astilleros situados en Alemania. El crucero líder será entregado en 2023.

Enorme, lujoso y con propulsión por GNL

Con una eslora de 365 metros y 2.805 camarotes, el Icon of the Seas podrá transportar 5.610 pasajeros. Además, será el primer barco de Royal Caribbean en utilizar un sistema de propulsión por gas natural licuado (GNL) y un sistema de recuperación de calor residual con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Se espera que el crucero navegue durante todo el año y ofrezca cruceros de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental partiendo desde Miami. Durante el viaje, los pasajeros se encontrarán con nuevos espacios de entretenimiento y comodidades. Entre ellos destaca el “parque acuático más grande en el mar”.

De acuerdo a Royal Caribbean, tendrá seis toboganes (el actual más grande del mundo tiene tres), incluido Pressure Drop, el primer tobogán abierto de caída libre, un Frightening Bolt de 14 metros de altura, el tobogán de caída más alto en el mar, Storm Surge y Hurricane Hunter, los primeros toboganes familiares en balsa en el mar.

Una característica en común de los cruceros de la empresa con sede en Estados Unidos son los llamados “vecindarios”, cada uno con sus propias características y atracciones. El Wonder of the Seas, por ejemplo, tiene un vecindario exclusivo llamado Neighborhood, con terraza probada, piscinas, tobogán, cine y más.

El Icon of the Seas estrenará cinco nuevos vecindarios. Thrill Island, que incluirá el mencionado parque acuático; Chill Island, un espacio que incorpora cinco de las siete piscinas del crucero, “una para cada estado de ánimo” y bares, Surfside; una propuesta para los pasajeros más jóvenes con restaurantes y más bares.

También estarán los vecindarios de AquaDome, que ofrecerá vistas del océano durante el día y una oferta de restaurantes, bares y espectáculos durante la noche, y AquaTheater, que concentra´ra las atracciones más sofisticadas con un escenario que permitirá producciones de entretenimiento de alto nivel.

Según explica la compañía, el crucero contará con 28 tipos de habitaciones a bordo cuyos diseños se han pensado en las familias. Así, podrán acomodar a tres, cuatro o cinco huéspedes en opciones como Family Infinite Balcony y Surfside Family Suite. Además, aseguran que Icon of the Seas contará con Ultimate Family Townhouse, una “habitación” de tres pisos completa.

Imágenes: Royal Caribbean

