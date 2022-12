Los fósiles de dinosaurios se están convirtiendo en un negocio millonario. Malas noticias para la ciencia

En su lista de subastas estrella para despedirse del año, Christie´s incluía una pieza única y, como suele ser habitual en las pujas cuando eso ocurre, millonaria. Su nombre: Shen. Su valor estimado, si los tasadores daban en el clavo: entre 15 y 25 millones de dólares, más de lo que pagaron hace un año en Miami por un cuadro de Picasso o de lo que alcanzó un extraño McLaren F1 de 1994.

La cita para que los interesados en Shen pudiesen pujar llegó a estar agendada y se publicitó a bombo y platillo. La idea era que se celebrase el 30 de noviembre en Hong Kong durante una sesión que despertó el interés de medios de todo el planeta. Lógico. En 2020 un ejemplar similar a Shen —este bautizado Stan— alcanzó la friolera de 31,8 millones durante otra subasta de Christie´s.

A pesar de toda esa expectación y el interés que despertó la cita dentro y fuera del sector del lujo, hace unos días la subasta de Shen se canceló. La razón: dudas sobre la naturaleza de algunas de sus partes y hasta qué punto estas se describieron de forma precisa a la hora de publicitarlo.

Lo más curioso es que Shen —o Stan, claro— no es un cuadro, ni una escultura, ni un coche deportivo, ni una sofisticada y elegante pieza de cerámica de la dinastía Ming. Shen es un amasijo de huesos, los restos de un Tiranosaurios rex. Y la polémica que ha surgido es algo distinta a la que suele rodear a las subastas de arte. Lo que estaba en cuestión aquí es algo más complejo.

Los esqueletos de dinosaurio que vemos expuestos suelen estar incompletos, por lo que no es extraño que los expertos añaden moldes de huesos y piezas reconstruidas para completarlos. Una de las dudas que ha rodeado a Shen es el origen de las réplicas que completan los restos auténticos, desenterrados en Montana en 2020, y hay quien apunta también a su peso en el conjunto.

En su dossier publicitario —precisa el diarioThe New York Times— Christie´s aseguraba que los huesos de Shen representan el 54% de la densidad ósea, pero el catálogo precisa que el espécimen suma 79 huesos originales. ¿Es eso mucho? ¿Poco? No conocemos el recuento óseo de los T-rex con precisión, pero el Field Museum de Chicago calcula que lo compondrían unos 380.

En el caso de Shen el foco se puso en los huesos después de que el Instituto de Investigación Geológica de Black Hills señalase las similitudes que había entre Shen y el esqueleto de Stan, otro T-rex vendido en 2020 por 31,8 millones de dólares y de cuyos restos el instituto mantiene los derechos de propiedad intelectual, lo que le permite vender moldes de poliuretano por 120.000 dólares.

Al margen del interés del caso, Shen y Stan sirven para mostrar hasta qué punto el mercado de los fósiles se ha convertido en un negocio pujante, una actividad millonaria que genera preocupación entre los paleontólogos. Así lo refleja The New York Times, que recuerda que a diferencia de lo que ocurre en otros países ricos en fósiles, como Mongolia o Canadá, con legislaciones que permiten que los restos sean propiedad estatal, en EEUU los terratenientes son generalmente los dueños de los fósiles que se localicen en sus tierras. Eso, con el hueso de T-rex y otros dinosaurios cotizando al alza y pujas que alcanzan las ocho cifras, acaba convirtiéndose en todo un problema.

I’ve put together a quick explainer of why Christie’s cancelled the Shen the T. rex sale. It’s a matter of intellectual property, the (unanswered) question «is a T. rex is art?», and a case that was settled out of court years ago. https://t.co/KZyWW0vVlXhttps://t.co/5qI7vatMjp pic.twitter.com/7PAbxtnNWu

— Dr Donna Yates (@DrDonnaYates) November 21, 2022