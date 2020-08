Los ‘hackers’ han ganado, y lo han hecho en público: su surrealista negociación con la compañía CWT ha sido exhibida en un chat

El ransomware Ragnar Locker parece tener una eficacia casi quirúrgica. Este software malicioso pertenece a una categoría de programas dañinos conocida como malware de rescate, y su estrategia es bien conocida: cuando infecta un ordenador o toda una red cifra sus archivos para impedir que su legítimo propietario pueda acceder a su contenido. Para recuperar el control de la información y volver a la normalidad la víctima se ve obligada a pagar un «rescate» en una criptomoneda con el propósito de que la transacción no pueda ser rastreada.

Esto es, precisamente, lo que ha sucedido hace solo unos días a CWT, una compañía estadounidense de gestión de viajes de negocios y eventos que ha sido puesta en jaque por uno o varios piratas informáticos que han conseguido infectar con el ransomware Ragnar Locker su red. Conocemos cuánto pedían inicialmente los hackers, cómo ha sido la negociación y cuánto dinero en bitcoines ha pagado finalmente CWT, pero lo más sorprendente es que toda su conversación ha quedado registrada en un chat que finalmente ha sido exhibido en Twitter. Regateo incluido. Y no tiene desperdicio.

An interesting thing happened on the internet with week. U.S. travel management firm was hit with Ragnar Locker ransomware. The company agreed to pay and handed over $4.5 mln in bitcoin https://t.co/d993WjaXCF pic.twitter.com/VtSpV2rNyB

— Jack Stubbs (@jc_stubbs) July 31, 2020