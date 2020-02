Los indies tenían razón: Unity y los motores de terceros le han ganado la partida a los motores propios a la hora de crear juegos

Si buscas en Google «create a video game» recibirás 5.000 millones de resultados. De todos, Unity estará en 70 millones de ellos. Unreal Engine en 36 millones. Game Maker Studio en 2 millones. Va a ser difícil -no imposible- que a un principiante alguien le muestre otro camino. Mucho menos que le recomiende crear su propio motor.

No es algo que se resuma a simples búsquedas. En el caso de Unity, y según datos de la propia compañía, hablamos de una base de 3.000 millones de usuarios y una presencia del 50% en el catálogo de juegos de móviles. Un 90% del mercado si nos ceñimos a la corriente de realidad aumentada y virtual. Un segmento en el que los motores propios apuntan a una media muy inferior.

Hace 15 años la industria del videojuego era muy distinta a lo que vemos hoy en día. No hablo de gráficos, sino de los engranajes y agentes que le dan forma al sector frente a lo que teníamos hace más de una década. Por aquél entonces crear un videojuego era una tarea mucho más laboriosa y artesana.

Uno de los grandes culpables de esa situación es la llegada y auge de los motores de terceros. Herramientas capaces de incluir lo básico para que el desarrollo pueda centrarse en crear un juego en vez de, como ocurría anteriormente -y como sigue pasando en muchos casos-, dar forma al motor necesario para crearlo y luego ponerte a desarrollar el juego.

De la mano de herramientas como Unity o Unreal Engine se permitió que los desarrolladores ya no tuviesen que preocuparse por crear un motor propio con físicas desde cero, o una librería desde la que importar archivos de otros programas para, por ejemplo, leer una imagen que sirviese de fondo para el menú del juego.

Fue, además, un punto de inflexión en el que un dominio exquisito del mundo de la programación ya no era imprescindible. Permitiendo así que entusiastas con menos recorrido pudiesen plasmar sus ideas de forma más fácil, rápida y barata, dando empuje a la escena independiente.

Aunque la creación de un motor propio sigue siendo la opción elegida por muchos desarrolladores, la inversión de tiempo y dinero que supone crear una herramienta así está empujando a la industria a obviar esa posibilidad. Hablamos de desarrollos que, dependiendo de las necesidades del juego que el motor vaya a correr, pueden llevar desde meses hasta años. Algo que lógicamente no pueden permitirse todos los estudios.

Crear un motor propio es la opción ideal a nivel de rendimiento y requisitos -tienes lo que necesitas, sin más- y es la principal razón por la que empresas de la talla de EA o Ubisoft sigan optando por ese camino. Sin embargo las diferencias cada vez se estrechan más, consiguiendo que grandes lanzamientos recientes como Call of Duty: Mobile, Mario Kart Tour, Outer Wilds o incluso la versión de Switch de Doom, digan con orgullo que han sido creados en Unity.

Algo similar, aunque en menor medida, ocurre también entre esos grandes que citábamos antes. Mientras que EA apostó por su motor propio para la creación de ‘Anthem’, su última incursión en la Guerra de las Galaxias con ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ ha sido creada en Unreal Engine 4.

¿Pero por qué optar por un motor externo cuando tienes uno propietario en casa? La comparativa entre ambos desarrollos es un buen ejemplo para entenderlo. En el caso de ‘Anthem’ se utilizó el motor Frostbite ideado por DICE, uno de los estudios internos de EA. Los creadores del juego, el equipo de Bioware, reconoció abiertamente que uno de los mayores problemas con el desarrollo estaba estrechamente relacionado con el uso del motor.

Tal y como les ocurrió en anteriores juegos, el equipo tuvo que incluir en el motor opciones que no estaban contempladas para el resto de títulos que habían usado Frostbite. Además, al no ser una herramienta creada de cara al público, aseguraban que la documentación era escasa y mucho de lo incluido no estaba etiquetado de forma entendible.

Frente a problemas similares, la solución de Respawn Entertainment con ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ y Unreal Engine 4 seguía un camino completamente distinto. Al ser este un motor abierto, encontrar información, soluciones a problemas y recursos de terceros era algo al alcance de una búsqueda de Google.

Además, tal y como comentaremos a continuación, es muy probable que cualquier desarrollador que decida fichar la compañía ya haya tenido algo de experiencia con un motor de terceros o incluso lo hayan estudiado durante su carrera. Algo que es completamente imposible cuando hablamos de un motor propio y hermético.

La versatilidad de Unity, ideal para proyectos pequeños, estudiantiles o enfocados al desarrollo de aplicaciones y juegos para móviles, ha conseguido que este motor se coloque a la cabeza no sólo entre aquellos que empiezan a trastear con la idea desde su casa, también en colegios y universidades.

Con una selección de los juegos más importantes de los últimos años, recientemente se recogía que Unity se ha convertido en el motor de videojuegos preferido para un 58% de la población de desarrolladores indies. Un 11% más de lo que ya lo era hace apenas tres años. Viendo sus posibilidades es fácil entender el porqué.

