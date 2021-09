Los iPhone 13 evolucionan en casi todo, pero no revolucionan casi nada (Podcast Despeja la X #154)

Los iPhone 13 evolucionan en casi todo, pero no revolucionan casi nada...

En Apple no han querido (o no han podido) plantear grandes revoluciones con sus nuevos iPhone 13. Tanto es así que para muchos las mejoras introducidas no son suficientes para llamarlos así, y hay quien aboga por considerarlos en realidad como unos iPhone 12s.

Lo cierto es que los nuevos smartphones de Apple sí introducen cambios sensibles en su interior e incluso en su exterior, pero ninguno de ellos representa un salto especialmente notable para unos móviles que son algo más conservadores de lo normal.

Para hablar de esa nueva hornada y de sus grandes características diferenciales tenemos hoy en ‘Despeja la X’ a Enrique Pérez (@lyzanor), editor en Xataka, y a un servidor, Javier Pastor (@javipas), también editor en esta casa. La producción corre como siempre a cargo de Santi Araújo (@santiaraujo).

Mejoras iterativas a gogó

Cuatro son los modelos del iPhone 13 que han llegado, y curiosamente en Apple mantienen la apuesta por el formato más reducido, el iPhone 13 mini, que es prácticamente idéntico al iPhone 13 y que tiene una ventaja fundamental sobre su antecesor: una batería que aguanta 1,5 horas más.

El diseño de los iPhone también se ve beneficiado de una reducción en el tamaño del notch. Esta podría ser la última vez de hecho que vemos este elemento en los móviles de Apple, porque los rumores que han llegado en los últimos días apuntan a que los futuros iPhone 14 tendrán agujero en pantalla para la webcam.

Y como siempre, el apartado fotográfico es pilar fundamental de esta renovada apuesta de Apple. Aquí llegan mejoras en los sensores, que captan más luz, pero curiosamente más que la captura de fotos lo que gana enteros es la captura de vídeo con el nuevo modo Cine.

Donde hay dudas es en el rendimiento de los nuevos chips Apple A15, que a priori parecen ganar pocos enteros respecto a sus predecesores. Sí que tenemos al fin pantallas con tasas de refresco de 120 Hz en los iPhone 13 Pro y Pro Max, una buena noticia que por fin equipara estos modelos con muchos dispositivos Android que ofrecían eso (y más) en muchos móviles.

Como vemos, pocas revoluciones, aunque sí alguna otra buena noticia adicional: podemos decir al fin adiós a la capacidad de 32 GB que los iPhone básicos utilizaban, y que ahora se dobla para llagar a los 64 GB.

