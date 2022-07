Los jóvenes pasan de Google: ya tienen TikTok e Instagram para sus búsquedas

Google domina de forma imperial el mercado de las búsquedas, pero a pesar de todo las cosas están cambiando para ciertos sectores de la población. Un nuevo estudio demuestra que el buscador de los de Mountain View tiene ahora dos serios competidores. Ninguno de ellos se concibió como un buscador.

«TikTok es mi Google». Una creadora de contenido llamada Chelsea Greber indicaba en Twitter como la red social TikTok se había convertido en su buscador. «Es la forma en la que busco recomendaciones de productos, cómo hacer cosas, o dónde ir».

No es la única que opina de esa forma: cada vez más y más jóvenes usan TikTok o Instagram en lugar de Google Maps o Google Search, y la tendencia parece ir al alza.

TikTok is my Google..

It’s how I search for product recommendations, how to do things, where to go, even apartment tours!

TikTok is slowly changing into Google especially with their update that is coming soon.

I’m excited to see how this helps and benefits creators + brands.

— Chelsea // UGC CREATOR ✨ (@ChelseaUGC) July 16, 2022