Los mejores cómics de 2021… hasta ahora: desde distopías neoluditas a adaptaciones de Lovecraft

Las librerías están a pleno pulmón colocando cada semana nuevos títulos y es hora de hacer un primer repaso a una de las cosas que más nos apasionan: los cómics.

Tras el atípico 2020, este año ha comenzado cargado de novedades muy interesantes que dominan las estanterías de las librerías y en Xataka hemos elegido los 13 mejores cómics publicados en España este 2021 hasta el momento.

‘Anaïs Nin. En un mar de mentiras’, de Leonie Bischoff

Arrancamos la selección con un título que llega desde Francia avalado por su recorrido en premios (incluyendo el del público de la pasada edición de Angoulême) y, la verdad, no es para menos. Un dibujo delicioso acompaña a la historia de la escritora francesa en un momento concreto de su vida en la que Nin se expresa a través de sus inventivos y sensibles diarios.

Anaïs Nin en un mar de mentiras

‘Invisible Kingdom 1: En el camino’, de G. Willow Wilson y Christian Ward

Una fantástica introducción a la nueva obra de la guionista responsable de la nueva Ms. Marvel. Una historia que junta a dos chicas distintas en la búsqueda de un propósito mayor en un universo dominado por una gran religión cósmica. Un estupendo cómic sobre la fe y cómo es usada.

Invisible Kingdom 1. En el camino (Sillón Orejero)

‘Jimmy Olsen, el amigo de Superman’, de Matt Fraction y Steve Lieber

Si bien el primer número salió en diciembre, la colección podemos considerarla plenamente de 2021. Uno de los mejores cómics de superhéroes de este año, por lo menos por parte de DC, tiene no a Superman sino al intrépido Jimmy Olsen como protagonista. Una colección francamente divertida que nos hace disfrutar con las circunstancias más locas de este universo.

Superman’s Pal, Jimmy Olsen: Who Killed Jimmy Olsen?

‘Justin’, de Nadar y Julien Frey

El servicio de trabajo obligatorio, por el cual el gobierno de Vichy surtía de mano de obra a la Alemania nazi, es el contexto histórico-social del que parte el siempre imprescindible Nadar a los lápices en su nueva obra. Un trabajo sobresaliente de guion por parte de Frey hace que las desdichas del pobre Justin se convierta en un inspirador relato.

Justin (Sillón Orejero)

‘Little Bird’, de Darcy Van Poelgeest e Ian Bertram

Uno de los mejores cómics independientes que llega desde Estados Unidos es esta ficción post apocalíptica con ecos de ‘El cuento de la criada‘ y otras distopías estremecedoramente cercanas pero con una infusión de sangre y violencia y conceptos de ciencia ficción que permean a la perfección en el fascinante relato.

Little Bird (NOVELA GRAFICA)

‘Las montañas de la locura’, de Gou Tanabe

Es muy difícil trasladar la complejidad de la obra de H.P. Lovecraft a cualquier otro medio, pero hay que reconocer que el manga le sienta especialmente bien. Recién salido de la imprenta, como quien dice, nos encontramos con una exquisita adaptación que mezcla el texto de Lovecraft con la imponente narrativa visual de Tanabe.

Las Montañas de la Locura- Lovecraft nº 01/02: Adaptación de Gou Tanabe (Manga Seinen)

‘Once and Future vol. 1: El rey ya no está muerto’, de Kieron Gillen y Dan Mora

El siempre interesante Kieron Gillen vuelve a la carga con otra de sus grandes conceptos y, en esta ocasión, nos habla de la potencia del relato en un cómic brillante aun pecando de cierta relajación a la hora de escaletar una trama que gira en torno a la profecía del regreso del Rey Arturo. Un cómic que hace las delicias de los fans de la épica.

Once and Future nº 01: El rey ya no está muerto (Independientes USA)

‘Semillas’, de Ann Nocenti y David Aja

Un espléndido drama en viñetas que nos lleva a un futuro en el que los neoluditas han creado un cisma en la sociedad. Una periodista que parece haber salido del ‘Transmetropolitan’ de Ellis se infiltrará en la zona de exclusión persiguiendo una exclusiva en un momento en el que las abejas parecen inquientas. Un excepcional cómic que demuestra que la mítica editora Karen Berger sigue teniendo puntería con sus proyectos.

Semillas (Sillón Orejero)

‘Temporada de rosas’, de Chloe Wary

Si obviamos un poco que el apartado gráfico es algo tosco (tanto por el dibujo como por el coloreado) podemos disfrutar de un título más que luminoso con la historia de un pequeño equipo de fútbol femenino. Premio del público de Angoulême 2020, Chloe Wary plasma una historia tan sencilla como plena de significancia y ternura.

Temporada de Rosas (Sillón Orejero)

‘Tito Andronico’, de Marcos Prior y Gustavo Rico

Lo que le ha echado Marcos Prior a este cómic, adaptando la obra de William Shakespeare, no tiene nombre. Bueno, sí: arrojo, valor e inventiva para que la obra de teatro respire en las viñetas de una forma espectacular. Una auténtica joya.

Tito Andrónico (Sillón Orejero)

‘Tres Jokers’, de Geoff Johns y Jason Fabok

No veáis lo que me alegra ver a Johns de nuevo a plena potencia tras unos tiempos en el que por otras obligaciones, no estaba especialmente inspirado. Las vibraciones logradas con ‘El reloj del juicio final’ se confirman en esta magnífica aproximación a la gran némesis de Batman. Un recorrido por su psique para intentar averiguar el misterio planteado desde hace unos pocos años sobre el personaje.

Batman: Tres Jokers núm. 1 De 3

‘Undiscovered Country’, de Scott Snyder, Charles Soule y Giuseppe Camuncoli

Si bien Snyder me ha terminado provocando fatiga con sus eventos en DC, está bastante sembrado en sus cómics independientes… aunque también ayuda que esté un experto como Soule. Ligeramente caótico al comienzo, esta distopía sobre una Estados Unidos separada herméticamente del resto del mundo resulta un más que encomiable y recomendable cómic.

Undiscovered Country nº 01 (Independientes USA)

‘X de espadas’, de Jonathan Hickman et al.

Sería tremendamente injusto si, con lo pipa que me lo he pasado, no reconociese al primer megaevento de los relanzados X-Men gobernados por Hickman (aunque luego su serie sea lo de menos) como una de las victorias de este año. Un concurso de campeones por el futuro de Krakoa tan serio como alocado pero que recuerda a los mejores tiempos de la franquicia mutante.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.