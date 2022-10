Los mejores concursos de fotografía en los que todos podemos participar (y a lo mejor ganar)

Ganar un concurso es una de los mejores alicientes para un fotógrafo aficionado. Es una buena forma de aprender y nos permite ganar dinero extra, lo que no está tan mal en los tiempos que corren. Aquí están algunos de los más interesantes concursos de fotografía abiertos a todos el mundo (profesionales y aficionados) y cómo enfrentarse a ellos para tener más posibilidades de obtener buenos resultados.





Conseguir el premio no es fácil. En primer lugar, las fotografías tienen que ser buenas; y en segundo lugar, todo está supeditado al jurado que otorgue los premios. Ningún jurado va a coincidir con otro, es imposible. Así que antes de dar a conocer los concursos más interesantes, vamos a conocer los principales pasos para participar en estos eventos.

Cómo participar en un concurso de fotografía

Para participar en un concurso hay que ceñirse a sus normas. Si no las sigues, lo más normal es que quedes descalificado. No te lleves las manos a la cabeza porque no has pasado a la siguiente fase en un concurso de fotoperiodismo porque todo está retocado.

El primer paso es leerlas de arriba abajo para cumplir con todo lo que piden: temática, forma de entrega, tamaño (tanto digital como físico), técnica, cómo nombrar cada una de ellas, etc.

Cuando he sido jurado, me he encontrado con fotografías excelentes que han sido descalificadas por ser más pequeñas, por no cumplir con el nombre o por algo muy importante, que es una buena presentación. No envíes imágenes arrugadas o en formatos extraños o con un folio en vez de una buena cartulina o paspartú de una papelería técnica.

También es fundamental presentar una serie o al menos que se note que las fotografías tienen el mismo estilo. Si mandas una puesta de sol, una imagen callejera en blanco y negro y un collage surrealista, será imposible reconocer tu mano. Es mejor que todas guarden un sentido. Un buen jurado lo apreciará.

Y sobre todo y ante todo, la imagen tiene que ser magnífica. Bien hecha y bien presentada. No hace falta que sea un baritado de algodón, pero tampoco entregues una copia impresa en tu casa con los últimos restos de los cartuchos de tinta.

Los mejores concursos de fotografía internacionales

Para elegir participar en uno u otro tienes que vigilar las bases y ver si les interesa hacer un concurso o simplemente quieren crear un banco de imágenes de la forma más chapucera posible. Si ves alguna cláusula que no está clara, no participes. En la página Stop Cláusulas abusivas advierten de estos abusos.

Sony World Photography Awards

Desde hace mucho tiempo, las marcas organizan sus propios concursos de fotografía. En algunos de ellos es requisito indispensable utilizar sus equipos, pero aquí no es necesario.

La participación en este concurso es gratuita y hay 14 modalidades distintas. Lo mejor de todo es la cuantía de los premios, más de 30.000 dólares en metálico y la entrega de cámaras de la marca. Hasta el 6 de enero de 2023.

Sony World Photography Awards

Monochrome Awards

Este premio está dedicado al blanco y negro en todas sus temáticas: Arquitectura, Abstracto, Conceptual, Belleza/Moda, Arte Fino, Paisajes, Desnudo, Naturaleza, Gente, Fotomanipulación, Fotoreportaje, Retrato y Vida salvaje.

Dotado con 3000 dólares, es uno de los más prestigiosos dentro del mundo de la escala de grises. Eso sí, participar te costará 25 dólares y ser un auténtico artesano en el arte del revelado en blanco y negro. Hasta el 13 de noviembre de 2022.

Monochrome Awards

The Epson International Pano Awards

Llama la atención que exista un concurso dedicado exclusivamente a las fotografías panorámicas. Pero existe y está dotado con más de 40.000 dólares en metálico, más impresoras y todo tipo de accesorios para esta técnica fotográfica.

Los ganadores siempre dan una vuelta de tuerca a la espectacularidad, así que no es fácil ganarlo. Eso sí, siempre mantienes los derechos de autor, y es algo que se agradece en este tipo de concursos. Inscripciones abiertas para 2023.

The Epson International Pano Awards

Los mejores concursos de fotografía nacionales

Si no quieres llevar tus trabajos fuera de nuestras fronteras, tenemos otras propuestas igual de interesantes para participar. Que quede claro que no hace falta ser un profesional para presentarse a ellos, como hemos marcado antes. Están abiertos a todo el mundo que le guste la fotografía.

Caminos de Hierro

Uno de los grandes premios españoles que haría las delicias de Sheldon Cooper. Está dedicado al mundo del tren en todas sus facetas y con todo tipo de técnicas.

Los premios van desde los 4000€ del primer premio a los 300€ de los accésits. La próxima convocatoria termina el 31 de octubre de 2022, así que todavía estás a tiempo.

Caminos de Hierro

Certamen Internacional de Fotografía Fundación Asisa

Es un concurso que ya lleva 13 ediciones. Han participado más de 10.000 fotógrafos en busca de los 21000€ en premios de cada convocatoria. Las temáticas van desde el blanco y negro y el color (libre y series), Deportes, Naturaleza, Sonrisas y Viajes.

Además, la participación es digital, por lo que si resultas nominado solo tienes que enviar un archivo de calidad para imprimirlo. Eso sí, por el mero hecho de participar tienes que pagar 35 €. El premio principal alcanza los 6000 €. Hasta el 24 de noviembre de 2022.

Certamen Internacional de Fotografía Fundación Asisa

Concurso de fotografía y vídeo 50 aniversario Casanova Foto

Es un concurso que se desarrollará dentro de Instagram, con cuatro categorías: Naturaleza, Street Photography, Vídeo y Retrato. La forma de participar será usando el hashtag identificativo que podéis encontrar en las bases.

Llama mucho la atención la cuantía de los premios en material fotográfico. El plazo termina el 15 de noviembre y el ganador final se puede llevar 3000 € en material fotográfico.

Concurso de fotografía y vídeo 50 aniversario Casanova Foto

IX Premio Eurostars Madrid Tower de Fotografía

Es un concurso llamativo, con una temática distinta en cada convocatoria. En esta ocasión, hasta enero de 2023, puedes presentar fotografías que representen ‘Madrid es arte’.

Puedes enviar tres fotografías de forma online y las ganadoras serán expuestas en los hoteles de la cadena. Es importante respetar el formato final: 45 cm de alto por 68 cm de ancho, o bien 45 cm de alto por 135 cm de ancho. Y el premio económico son 2500 € más un trofeo. Hasta el 18 de enero de 2023.

IX Premio Eurostars Madrid Tower de Fotografía

Así que mira tu archivo, busca en tu Instagram y anímate a participar en estos concursos de fotografía que te proponemos. Es difícil ganar cualquiera de estos premios, pero así tendrás un aliciente para salir de nuevo con la cámara.