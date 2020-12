Los mejores juegos descubiertos en 2020 por los editores de Xataka

El año está llegando a su fin, y te traemos una recopilación con los mejores juegos que hemos descubierto los editores de Xataka en este 2020, tanto juegos nuevos y lanzados este año como otros antiguos que no conocíamos. Así, si estás buscando algo a lo que jugar estas navidades quizá puedas inspirarte por nuestros descubrimientos.

En este artículo no vamos a centrarnos en cantidad de juegos, sino en la experiencia de cada editor. Por eso, vamos a ir poniendo lo que nos ha dicho cada uno de los editores de Webedia España que han participado en el artículo. Al final del comentario de cada editor te vamos a poner los enlaces para descargarlos en Android e iOS.

Y los de hoy son los juegos que nosotros hemos descubierto, pero te quiero invitar a que nos digas en la sección de comentarios los juegos que tú hayas descubierto. Así, el resto de lectores que venga al artículo también podrá inspirarse y beneficiarse de los descubrimientos realizados por nuestros xatakeros.

Amparo Babiloni

Coordinadora de Xataka Móvil y Xataka Android

No soy muy de jugar en el móvil y cuando lo he hecho más a menudo, casi siempre ha sido a juegos casuales de los que enganchan. El juego que elijo este año también engancha, pero de una forma distinta. Hablo de ‘Gris’, el juego de Nomada Studio. La mecánica es la de un juego de plataformas más bien básico, pero lo que atrae es todo el apartado audiovisual. Las ilustraciones son exquisitas y la música consigue sumergirnos en un universo que atrapa. Vale cada céntimo.>

Anna Martí

Editora de Xataka

«No soy muy jugona y, la gran parte del tiempo, cuando lo hago puedo decir sin faltar a la verdad que es por trabajo (son pruebas básicas en nuestros análisis de móviles). Pero cierto es que este año he dado con algunos títulos que me han enganchado más allá de los requisitos del análisis y he echado más horas: se trata de ‘Alto Oddysey’, ‘Among Us’ y ‘Monument Valley 2’. ‘Alto’ y ‘Monument Valley’ son dos juegos para relajarse, de aire minimalista y muy zen. La estética de colores pastel y formas sencillas ayuda, también la música, aunque su dinámica es muy distinta. ‘Alto’ es un juego tipo endless runner en el que un esquiador va afrontando obstáculos que van variando en tipo y dificultad, combinándolo por cumplir ciertos objetivos para obtener más puntos (si nos gustan juegos relativamente fieles a la física a lo ‘Angry Birds’ puede ser una buena opción). Por su parte, ‘Monument Valley 2’ es menos dinámico y más de lógica, de modo que cada pantalla supone un reto a nuestro personaje teniendo que ver cómo podemos llegar a la salida. De ‘Among Us’ creo que hay poco que os pueda descubrir, especialmente este año en el que ha sido una de las modas (en la cual me he sumergido), porque no es un juego nuevo ni mucho menos. Aquí se trata de una dinámica muy parecida a los juegos de naipes en los que hay un policía y un ladrón/asesino (y las víctimas) y hay que ir descubriendo roles, pero en este caso sólo hay dos perfiles: o eres tripulante o eres impostor. La “gracia” es que se echa a alguien por consenso (el más votado) y toca lidiar con el grupo para ver quién es el sospechoso (o disimular si eres el impostor), disponiendo de una serie de recursos según se sea una cosa u otra para ganar (tareas, acceso a alcantarillas, etc). Sinceramente, lo mejor es cuando te toca ser impostor (yo al principio era bastante patosa pero ya he conseguido ganar alguna vez).”

Enrique Pérez

Editor de Xataka

«El confinamiento ha sido duro, pero las noches con los amigos y el ‘Pinturillo 2’ han sido geniales. Lo bueno de este juego es que además de estar conectados mediante el móvil, también puedes ir comentando y riéndote en videollamada. Su mecánica es sencilla, adivinar la palabra que están dibujando antes que el resto. Una idea que teníamos en mesa con el Pictionary pero ahora en móvil. No os voy a engañar. Mis habilidades con el ajedrez son muy limitadas pero, al igual que muchos, me he vuelto a interesar después de ver Gambito de Dama. Actuamos por impulsos, es lo que hay. De entre las apps para móvil, la que más me ha convencido es ‘DroidFish Chess’. Tiene una estética muy limpia y muchísimas opciones de configuración. Otras apps son más llamativas, pero el motor Stockfish es muy completo. De lo mejorcito para jugar al ajedrez en Android.»

‘Pinturillo 2’ está disponible en Android e iOS

‘DroidFish Chess’ está disponible en Android

Frankie MB

Editor de VidaExtra

«Este 2020 ha sido muy excepcional. De hecho, creo que no había jugado tanto a mi móvil desde mi época de universitario, y lógicamente, ha habido grandes descubrimientos en el proceso. Empezando, lógicamente, por la que ha sido una de las sensaciones del año: ‘Among Us’. Un juego de puzzles y supervivencia que, a través de Discord, consiguió que este verano nos reuniésemos esos amigos con los que en otras circunstancias hubiésemos compartido dados, doritos y juegos de mesa. Mención muy especial a ‘Genshin Impact’, el que para mi ha sido el juego revelación para móviles de 2020 pese a que todo lo que lo hace especial en el fondo es un reflejo de esos juegos de éxito que tanto me gustan. Y visto que se ha coronado como mejor juego en la AppStore y Google Play, me parece que no he sido el único en llegar a esas mismas conclusiones. Por último, tres juegos que no son free-to-play pero que pagué con gusto. el primero es ‘Moonlighter’, de los valencianos Digital Sun, quienes adaptaron su exquisito pixelart y sus impecables sensaciones «zelderas» de las consolas a los dispositivos móviles, siendo exactamente igual de imprescindible. Por otro lado, ‘Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020’ quizás no sea un juego realmente notable, pero me entretuvo durante semanas. Lo cual es un mérito propio: la verdadera prueba de fuego de cualquier juego de móviles es seguir jugando pasando los tres días. Y, finalmente, ‘Castlevania: Symphony of the Night’, el legendario clásico metroidvania de Konami por el que no pasan los años.»

‘Moonlighter’ está disponible en iOS

‘Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020’ está disponible en Android e iOS

‘Castlevania: Symphony of the Night’ está disponible en Android e iOS

Iván Linares

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

«2020 ha sido el año en el que más jugué con el móvil, aunque no a juegos para móviles: gran parte del tiempo lo utilicé tanto para Nvidia Shield (con mi colección de títulos de Steam, Epic Games Store y Ubisoft) como para ‘Google Stadia’. Más allá de las apps de streaming, me he encontrado con varias joyas; destaco tres: ‘Genshin Impact’, ‘The Gardens Between’ y ‘Thimbleweed Park’. Poco más hay que decir de ‘Genshin Impact’: pese a ser un free-to-play, el juego mantiene un gran equilibrio entre las compras in-app y el título en sí. Me ha parecido un RPG soberbio, uno de esos juegos que no habría creído posible en móviles hace un par o tres de años. Más allá de Genshin, en ‘The Gardens Between’ se conjugan muy bien la mecánica táctil y el control del tiempo; y ‘Thimbleweed Park’ ofrece una experiencia clásica de aventura gráfica que enamorará a los aficionados a SCUMM.»

‘Google Stadia’ está disponible en Android e iOS

‘The Gardens Between’ está disponible en Android e iOS

‘Thimbleweed Park’ está disponible en Android e iOS

Iván Ramírez

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

«Son muchos los juegos para el móvil que merecen ser mencionados este año. Llegó el multijugador a ‘Mario Kart Tour’, ‘Amoung Us’ se convirtió en un fenómeno de masas, llegó LoL a los móviles con ‘Wild Rift’ y otros juegazos como ‘Gris’ se lanzaban en Android. De todos ellos, me quedo con ‘Among Us’ como descubrimiento del año porque realmente ha sido un juego descubierto este año, a pesar de haberse lanzado dos años atrás. Es un juego sencillo pero complejo, divertido, que se estrenó en móviles y que ha dado lugar a infinidad de memes, que buena falta nos han hecho este 2020.»

‘Mario Kart Tour’ está disponible en Android e iOS

‘Gris’ está disponible en Android e iOS

Javier Jiménez

Editor de Xataka

«2020 ha sido un año de reencontrarse con uno mismo o, como es mi caso, de reencontrarse con lo que ya tenías instalado en el móvil. Empecé a jugar al ‘Brawl Stars’ cuando salió y lo dejé al poco tiempo. Pero ese año, después de vagar como alma en pena por mil y una aplicaciones, he vuelto a ella. No es el juego perfecto y, si os soy completamente sincero, la mayor parte de las dinámicas competitivas no acabo de entenderlas, pero reúne un montón de juegos en uno. Algo que me viene fenomenal: puedo cambiar de dinámica, sin tener que dedicar 30 minutos a pensar en qué juego ahora.»

Javier Lacort

Editor de Xataka

«‘Among Us’. ¿Acaso hay otro juego en el mercado? Es el título que más fuerte ha pegado este año en smartphones, y con razón. La premisa de tratar de adivinar quién está ocultando algo o camuflar nuestra culpabilidad para ir asesinando al resto es increíblemente funcional en un entorno tan bien adaptado como el de Among Us, válido para jugar con desconocidos, maravilloso para jugar con amigos. Todo un hallazgo que ha devuelto a la vida a un juego de 2018 que apenas tuvo éxito hasta que llegó la pandemia. Traiciones y bajezas como método que llevan el instinto humano más básico a partidas que enganchan. Cuidado con las alcantarillas.»

Javier Pastor

Editor de Xataka

«No juego apenas en mi Huawei P30 Pro, pero de cuando en cuando descubro a través de algún artículo o algún videojuego que parecen tener buena pinta. El primero que me ha parecido estupendo es ‘Traffix’, en el que hay que lograr que no haya atascos en un mapa que cada vez se complica más. Simple y adictivo, fácil de entender y que no compromete a nada: el juego perfecto para ratos muertos. El segundo es ‘Alto’s Odyssey’, que me conquistó por sus gráficos y también por su desarrollo simple pero una vez más efectivo. En este trayecto hipotéticamente infinito nos ponemos en el papel de un pequeño personaje que va desilizándose en Snowboard y evitando obstáculos. La ambientación es estupenda y el juego divierte e incluso relaja.»

Jesús Quesada

Editor de Applesfera y Xataka

«No soy de jugar mucho con el móvil, pero hay dos títulos que me parecen bastante interesantes. El primero es ‘Dead by Daylight Mobile’, un multijugador asimétrico que ya lleva unos años disponible para videoconsolas, y es donde lo descubrí y donde le estoy echando más horas (primero en Xbox, ahora en Stadia). Sin embargo, fue hace unas semanas cuando supe de la existencia de la versión para dispositivos móviles. La mecánica y el objetivo es el mismo: cuatro supervivientes que tienen que escapar de un asesino tras reparar cinco generadores, pudiendo ser nosotros uno de esos supervivientes, o jugar en el papel del asesino para cazarlos y que no quede ni uno vivo. Es gratuito, aunque con compras in-app para desbloquear personajes. No sé si ahora con la llegada del streaming con xCloud y Stadia acabará desapareciendo (no creo, porque no todos contratarán estos servicios), por lo que es una buena forma de jugar en cualquier parte, aunque su manejo no es tan cómodo. El segundo es ‘Bullet Echo’, un battle royale para dispositivos móviles algo distinto: solo tienes visibilidad en el mapa en el lugar al que estás apuntando con la linterna, pero puedes escuchar los pasos y disparos de los rivales. Dispone de varios modos de juego y se pueden desbloquear diferentes «héroes». Es de los creadores del conocido ‘Cut the Rope’.»

‘Dead by Daylight Mobile’ está disponible en Android e iOS

‘Bullet Echo’ está disponible en Android e iOS

John Tones

Editor de Xataka

«No soy jugador habitual en móvil (aunque me temo que lo sería si tuviera iPhone o iPad: por desgracia vivo muy cómodo en Android como para desprenderme del sistema por unos cuantos -excelentes- juegos). Pero este año he vivido una inmersión clara en el formato gracias a xCloud y la posibilidad de continuar en formato bolsillo las partidas que principalmente avanzo en la pantalla del televisor. Si nos centramos en productos exclusivos para móvil, he tenido unos pocos títulos destacados: ‘Isla Pingüíno’ me parece el summun de los juegos idle, títulos a los que no hay que prestar atención, simplemente se dejan jugar con muy poco esfuerzo, y este está especialmente logrado en términos de ambientación, recompensa y goce estético. También me ha gustado descubrir la versión móvil de ‘Brawlhalla’, comprobando que aunque la pantalla táctil nunca estará a la altura del pad, la inmediatez, la posibilidad de conectar con amigos y cómo se las ingenian para adaptar combos y otras maniobras a las pulsaciones en pantalla bien valen una visita. Y finalmente, mi eterno ‘Alto’s Odyssey,’ un juego que ya tiene algunos años, pero cuya estética y mecánica me siguen relajando al máximo, así que posiblemente siga entre mis favoritos durante mucho tiempo.

José García

Editor de Xataka

«Yo no soy de jugar mucho en móviles. Ahora mismo ando entre ‘Pokémon GO’ y ‘League of Legends: Wild Rift’, pero no diría que han sido mi descubrimiento del año. Realmente, lo que he descubierto este año han sido las webapps de ‘Google Stadia’, que ha sido la última en llegar, y de ‘GeForce Now’. Esos servicios sí que han supuesto un antes y un después en lo que a jugar en el móvil se refiere. Yo soy un firme defensor del juego en la nube, pero tengo un iPhone 11 Pro como móvil personal, así que hasta hace relativamente poco no podía jugar a mis títulos desde él. Ahora, sin embargo, sí puedo, y es genial estar tirado en el sofá y echarme una partida a ‘Red Dead Redemption 2’ desde el iPhone si la tele está ocupada, por ejemplo. En GeForce Now juego a ‘Control’, mientras que en Stadia tengo juegos más casuales para echar el rato.

Miguel López

Editor de Applesfera y Xataka

«Siempre sigo las novedades de Amanita Studio, ya que sus juegos suelen ser pequeñas obras de arte con decorados o dibujos hechos completamente a mano (buen ejemplo de ello es la saga Samorost). ‘Creaks’ es su última obra que he podido jugar dese mi iPhone y mis otros dispositivos, y es un juego casual y entretenido con el que resuelves puzzles para avanzar en un mundo paralelo que el protagonista descubre en la pared de su dormitorio. Es uno de esos títulos que disfrutas más jugándolos tranquilamente, permitiéndome ser absorbido por su arte y su banda sonora. Creaks puede jugarse en todos los dispositivos de Apple si estás suscrito a Apple Arcade y está recomendado tanto para jóvenes como para adultos.»

‘Creaks’ está disponible en iOS

Rubén Márquez

Editor de VidaExtra

«Traigo dos recomendaciones, una reciente y otra con algo más de solera. La primera es ‘Alba: A Wildlife Adventure’, una aventurilla preciosa de las que se ventilan en una tarde y que, por estar situada en Valencia y tocar temas que tenemos muy presente en España, me ha transportado hasta los veranos de mi infancia de una forma entrañable. De esos juegos a los que ahogarías a abrazos si pudieras. El segundo, no especialmente viejo pero sí con algo más de tiempo, es esa tremendísima joya llamada ‘Grindstone’. Desde que lo probé siempre acudo a él de vez en cuando y, ahora que también está en Switch, es una oportunidad buenísima para recomendarlo. Si no has oído hablar de él imagina un juego de puzles a lo Candy Crush, pero sin los palos en las ruedas y la mendicidad de micropagos del formato free-to-play. Uno de esos juegos para móviles que plantarle en las narices a quienes dicen que en este formato no hay grandes videojuegos.»

Ricardo Aguilar

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

«Uno de los mejores juegos que he descubierto este año ha sido ‘League of Legends: Wild Rift’. No he jugado al «LoL» en mi vida, y con este juego he logrado engancharme. Las partidas son más cortas, todo es más sencillo y los controles táctiles están bastante optimizados. Partidas de unos 20 minutos, divertidísimas y sin necesidad de pensar demasiado.»

Samuel Fernández

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

«No juego demasiado en el móvil (salvo para los análisis) porque para eso tengo el iPad y la consola, aunque sí echo mis partidas de vez en cuando y no lo hago con un juego precisamente nuevo. Desde hace algún tiempo, el juego que nunca sale de mi teléfono móvil es ‘Subway Surfers’, un endless runner que descubrí hace algunos meses y que me ha acompañado desde entonces. Es curioso, porque hasta el momento me he cansado de todos y cada uno de los runners a los que he jugado, pero aún no me ha pasado con ‘Subway Surfers’. De vez en cuando lo abro, echo unas cuantas carreras delante del guardia y esquivando trenes, y lo vuelvo a cerrar. Por su culpa se han caído de mi móvil juegos como ‘Dots’ o como ‘2048’.»

‘Subway Surfers’ está disponible en Android e iOS

Samuel Oliver

Editor de Xataka TV

«Este 2020 ha sido el año de vicio extremo al ‘Genshin Impact’. No me lo descargué en un primer momento para móvil sino que lo hice pare PC. Pero “oh, boy” cuando descubrí que había cross-save. Poder estar un rato jugando en el PC pero luego tener que hacer un viaje largo en metro y poder seguir la partida en tu móvil ha hecho que probablemente haya jugado al final más en este último que en mi ordenador. Porque al final había veces que me apetecía jugar pero no estar en mi escritorio sino tirado en el sofá. Y al final soy el tonto de los juegos “gacha”, así que uno tan bueno y en cierto modo diferente como es ‘Genshin Impact’ me iba a enganchar sí o sí. Gráficos preciosos, jugabilidad bastante dinámica y un multijugador que aunque todavía le falten cosas por pulir (como a todo el juego realmente) es suficiente para echar la tarde con otros tres amigos.

Sergio Cejas

Editor de VidaExtra

«En verano, a causa del confinamiento, me dio por probar League of Legends. Con lo que no contaba es que me iba gustar tanto, algo que pensaba que no me iba a ocurrir nunca porque no me llamaba demasiado la atención el MOBA de Riot Games. De ahí que la reciente llegada de ‘League of Legends: Wild Rift’, la versión para móviles, haya sido una grata sorpresa que me ha enganchado desde el primer día. Su gran parecido con la versión para PC, y el hecho de que resulte más accesible, ha hecho que se convierta en un título al que diariamente me apetece jugar un par de partidas. Y no ha sido el único, porque ‘Pokémon GO’ continúa siendo un juego al que he acudido todos los días para seguir capturando Pokémon, sobre todo durante estos últimos meses que no ha parado de recibir nuevos eventos y novedades que han logrado que actualmente se encuentre en su mejor momento.»

'League of Legends: Wild Rift' está disponible en Android e iOS

Yúbal Fernández

Editor de Xataka