Los móviles con mejor cámara que hemos analizado en los últimos meses (2021)

Huawei Mate 40 Pro. Nota: 9,75

La última y más ambiciosa entrega de la firma china llegaba pegando fuerte este otoño en el terreno fotográfico gracias a su configuración trasera con sensor principal de 50MP Ultra Vision, un ultra angular de 20MP y un teleobjetivo de 12MP cuyos resultados no nos dejaron indiferentes: en nuestro análisis consideramos que tiene el conjunto de cámaras más versátil y con el procesado mejorado la experiencia es excelente. Un móvil llamado a ser candidato a teléfono del año salvo por el impedimento de la ausencia de servicios de Google. Por 1199 euros.

iPhone 12 Pro. Nota: 9,50

La keynote de Apple de este año llegaba más surtida que nunca gracias a la aparición del iPhone 12 Mini, pero una opción que sigue un año más es la del modelo Pro. Con una triple lente trasera de 12MP con cámara LiDAR, el punto fuerte en fotografía es su realismo, un listón que Apple también ha subido en vídeo, en cuyo caso además ha mejorado su estabilización. Según nuestro análisis, en esto no tiene rival.





Samsung Galaxy S21 Ultra. Nota: 9,50

El análisis de Xataka es contundente en este campo desde el titular: estamos ante el «el golpe en la mesa en fotografía que esperábamos del mejor móvil de Samsung hasta la fecha». Más concretamente, resumimos que la calidad fotográfica ha mejorado y, aunque el gran angular no está a la altura de lo esperado, en general y con el nuevo teleobjetivo los resultados son muy buenos.





iPhone 12 Pro Max. Nota: 9,50

El hermano mayor de la última hornada de iPhone, el Pro Max, se posiciona en los puestos de cabeza de la tabla junto con el mediano Pro, ambos con sus características triple cámara trasera, idénticas en ambos casos. Los resultados son muy atractivos como podéis ver en nuestro análisis, destacando además su estabilización en vídeo, que «sigue asentando cátedra en móviles.»





Google Pixel 4a. Nota: 9,25

Google es un peso pesado en fotografía y con este Google Pixel 4a quienes busquen calidad de imagen a precio más ajustado de lo que va a reinar en este artículo van a encontrar a un gran candidato. De hecho, en nuestro análisis fuimos taxativos: la cámara es superlativa, la mejor en su rango de precio y una de las mejores del mercado. Por 389 euros

Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Nota: 9,25

Un claro candidato a móvil del año que refuerza su propuesta con la funcionalidad creciente del S-Pen. ¿Y en fotografía? Una ambiciosa configuración que devuelve grandes resultados, muchísimas opciones de personalización y en nuestra opinión, quizás la necesidad de un procesado menos agresivo y más natural.





Huawei P40 Pro. Nota: 9,25

La familia S20 de Samsung no está sola en el Olimpo de los teléfonos con mejor cámara de lo que llevamos de año: el Huawei P40 Pro (999 euros) está de tú a tú en este terreno, ya que también logra la misma nota. En este artículo os analizamos a fondo la del Huawei P40, la del Pro y el Huawei P40 Pro+, más ambicioso si cabe que el modelo que nos ocupa pero que no hemos analizado (por lo que no aparece en esta lista).

La combinación óptica del P40 Pro es la un sensor RYYB de 50 megapíxeles de 1/1,28 pulgadas con estabilización óptica, un gran angular de 40 megapíxeles con gran luminosidad, un teleobjetivo con captador RYYB de 12 megapíxeles y zoom óptico de cinco aumentos con estabilización óptica y finalmente una cámara ToF 3D. El resultado da título a nuestro análisis: es uno de los claros candidatos a mejor cámara de 2020, si bien tiene en el software (la ausencia de servicios de Google) su asignatura pendiente.





OPPO Find X3 Pro. Nota: 9

La renovación del buque insignia de OPPO puntúa ligeramente por debajo de su predecesor, el OPPO Find X2 Pro. Este OPPO Find X3 Pro (1169 euros) es un teléfono de lo más premium que pisa fuerte en pantalla y diseño con una estética muy personal y acertada.

En el terreno que nos ocupa, este X3 Pro llega con una original lente macroscópica que ofrece muchas posibilidades, si bien el rendimiento fotográfico de las dos cámaras principales fueron las que más nos convencieron.





iPhone 12. Nota: 9,00

El aspirante de la keynote de Apple a mejor iPhone en calidad precio llega con mejoras respecto a su predecesor. Algunas son las esperadas y habituales, como la integración del último chip de Cupertino, pero otras no son y le sientan genial como su panel OLED. En cuanto a óptica, la configuración del iPhone 12 hace un buen trabajo de la cámara tanto en foto como especialmente en vídeo





Samsung Galaxy Z Fold 2. Nota: 9,00

El Samsung Galaxy Z Fold 2 es un teléfono tan ambicioso como diferente, gracias a su condición de plegable. No obstante, la firma coreana ha logrado que algo conceptual y hasta la fecha «poco práctico» comience a verse como un móvil para uso habitual. En cuanto a cámaras, monta un gran angular de 12 MP, lente principal de 12MP y un teleobjetivo de 12MP. En el frontal dos cámaras: una interna de 10MP y otra externa de 10MP que ofrecen resultados tan buenos como estos. Por 2009 euros

iPhone 12 Mini. Nota: 9,00

Con este iPhone 12 Mini terminan de pasar los terminales de la última keynote de Apple con este nuevo concepto para los amantes de los teléfonos compactos que, en este caso, no deslucen para nada ni en potencia ni en calidad fotográfica. De hecho destacamos los buenos resultados de la cámara, especialmente de día.

Xiaomi Mi 11. Nota: 8,75.

El nuevo buque insignia de la firma china vuelve a destacar por su propuesta equilibrada en la gama alta en prestaciones coste. Sobresaliente en diseño, pantalla y rendimiento, baja un peldaño hasta el notable en cámara, algo que dejamos patente en el debe de nuestro análisis del Xiaomi Mi 11, donde explicamos que la apuesta en cámaras nos ha sabido a poco y en algunos casos el resultado está por debajo de lo esperado.





Sony Xperia 1 II. Nota:8,75

El Xperia más pro hasta la fecha lo es también en fotografía. Y es que el buque insignia de la firma nipona se desmarca con unas apps específicas que satisfacen las necesidades de quienes quieren un ajuste completamente manual y unos resultados a la altura (si sabes manejarlos, claro).





Samsung Galaxy S21+. Nota: 8,75

El hermano mediano de la familia S21 entra en esta lista junto con su hermano pequeño, con el que comparte propuesta fotográfica con una triple lente compuesta por una principal de 12 megapíxeles, un angular de 12 megapíxeles y un zoom de 64. Aquí puedes ver sus resultados.





OPPO A9 (2020). Nota: 8,75

El OPPO A9 (2020) da la sorpresa en esta selección repleta de terminales de gama alta y media alta. Con un precio de 199 euros, se posiciona como el teléfono más barato que ofrece mejores resultados fotográficos de lo que llevamos de año.

OPPO ha apostado por una configuración de cuatro cámaras; un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 y dos lentes para captar información de la profundidad de campo, si a esto le unimos un procesado muy natural, los resultados ofrecen un alto nivel de detalle y rango dinámico, como vemos en su análisis.

Pero el OPPO A9 (2020) también destaca por su brillante autonomía y su rendimiento sorprendente. De lo más interesante en relación calidad precio para los amantes de la fotografía.





Honor V30 Pro. Nota:8,75

La propuesta más ambiciosa de Honor en lo que llevamos de 2020 también queda muy bien posicionada en el apartado fotográfico. En este caso, triple cámara trasera con sensor SuperSensing de 40 megapíxeles de 1/1,7 pulgadas

llevando la voz cantante, una lente gran angular con campo de visión de 109 grados y sensor de 12 megapíxeles (RGGB) con Light Fusion, también un teleobjetivo con f/2.4 y zoom óptico de 3 aumentos (híbrido 10x) y un sensor de 8 megapíxeles con estabilización óptica.

Los resultados de esta combinación los puedes ver en nuestro análisis, en el que también resaltamos su autonomía y velocidad de la carga rápida. Eso sí, llega son los servicios de Google.

Samsung Galaxy S21. Nota: 8,75

Para quienes el tamaño sea importante, este Samsung Galaxy S21 se postula como la opción más compacta de la gama alta de la firma coreana, que destaca por precisamente por lo contenido que se siente y lo equilibrado de su propuesta.





Xiaomi Mi 11 Ultra. Nota: 8,75

El buque insignia más ambicioso de la firma china se queda entre los primeros puestos de teléfonos con mejor cámara de este 2021 gracias a una configuración compuesta por cuatro lentes traseras: sensor principal de 108 megapíxeles, ultra angular de 48MP y el telemacro de 48MP con zoom óptico de 5x y 120X en digital.

¿Cómo se comporta? Pues bastante bien a juzgar por el análisis, si bien creemos que Xiaomi podría sacar mejor resultado de las ópticas que monta con un procesado menos agresivo y más realista.





Sony Xperia 1 III. Nota: 8,75

El actual buque insignia de la firma nipona, el Sony Xperia 1 III (1299 euros) brilló en nuestro análisis por la calidad y opciones de su audio, la buena experiencia que ofrece su pantalla y sí, también su cámara.

Concretamente consideramos que su aplicación es la más completa a nivel de disposición de ajustes manuales. Cuenta con una triple cámara con gran angular, principal y telefoto, todos ellos de 12MP.





OPPO Find X3 Neo. Nota: 8,75

Este OPPO Find X3 Neo (650 euros) apunta alto en todos los sentidos. Con una configuración de cuatro cámaras traseras gobernadas por un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 16MP, 13MP para el teleobjetivo y uno de 2MP la lente macro, ofrece una experiencia muy satisfactoria y versátil que además se ve reforzada por su cámara selfie de 32MP.





Xiaomi Mi 11i. Nota: 8,75

La familia más premium de Xiaomi sigue creciendo generación tras generación y este año ha sido el de la bienvenida para el Xiaomi Mi 11i (567 euros), un teléfono que si la luz acompaña ofrece unas fotos bastante buenas según nuestro análisis. Este gama media alta de hecho repite la nota del modelo más ambicioso, solo que esta vez con una configuración de tres cámaras, una principal de 108 MP, un gran angular de 8MP y una lente macro de 5MP.





