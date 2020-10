Los secretos más oscuros del universo se llevan el Nobel de Física 2020: Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez por sus trabajos sobre agujeros negros

Hoy el mundo de la física miraba a Suecia preguntándose quién se unirá a figuras de la talla de Planck, Einstein, Bohr, Curie, Heisenberg o Schrödinger en el panteón de los Nobels. Y este año han sido Roger Penrose, por un lado y Reinhard Genzel y Andrea Ghez por el otro los que se han llevado el gato al agua.

El comité del Nobel ha acordado concederles el premio de Física de 2020 a Penrose por el «descubrimiento de que la formación de los agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad» y a Reinhard Genzel y Andrea Ghez por el «descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia».

Además, Andrea Ghez se convierte así en la cuarta mujer en la historia en ganar el Nobel de Física.

El Nobel ha ido a Penrose por un lado y a Genzel y Ghez por el otro. Roger Penrose inventó una serie de creativos métodos matemáticos para poder extraer conclusiones sólidas de la teoría general de la relatividad. De ese modo, demostró que la teoría de Albert Einstein nos lleva a aceptar la formación de agujeros negros.

Por su parte, Reinhard Genzel y Andrea Ghez encontraron un objeto invisible y extremadamente pesado en el mismo corazón de nuestra galaxia. De esa forma, se dieron de bruces con un fenómeno que expande sus efectos sobre todas las estrellas y planetas de nuestra Vía Láctea. Un fenómeno que solo ha podido explicarse por la presencia de un colosal agujero negro en su centro.

Albert Einstein was awarded the 1921 Nobel Prize in Physics for his discovery of the law of the photoelectric effect. Stay tuned for the announcement of this year’s Physics Prize in a few hours time.#NobelPrize pic.twitter.com/xpWehsbpkq

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020