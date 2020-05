‘Los Simpson’ también recuperará en Disney+ España su formato original para los episodios clásicos

Fue la comidilla entre los fans de la familia amarilla hace unos meses, cuando Disney+ aterrizó en Estados Unidos: el catálogo de la plataforma incluía las treinta primeras temporadas de la serie, de diciembre de 1989 a mayo de 2019. El problema de ese aparente paraíso de sátira familiar: hasta la mitad de su vigésima temporada, el formato de los episodios era de 4:3, y Disney+ los estaba emitiendo en panorámico.

Tras unas cuantas protestas por parte de los fans, Disney anunció a principios de este mes que esos 429 episodios iniciales recuperarían su formato original. Lo han anunciado sacando punta a uno de los mitos más extendidos de la serie: que es capaz de predecir el futuro. En un supuesto tuit de Al Jean de 2015, showrunner y guionista de la serie desde hace años, vaticinaba que la serie sería emitida en Disney+ en formato original a partir del 28 de mayo. Disney+ España nos confirma que también será así en la versión española de la plataforma.

WOO HOO! We love a prediction for #TheSimpsons, especially coming from @AlJean himself in 2015. Episodes in original 4:3 aspect ratio are coming to #DisneyPlus on May 28. #DisneyBundle pic.twitter.com/WxEs9TC5D5

— Disney+ (@disneyplus) May 20, 2020