Los Superchargers dejan de ser exclusivos de Tesla: Elon Musk confirma que son accesibles a los coches de otros fabricantes

Durante mucho tiempo se ha rumoreado la posibilidad de que Tesla ofrezca su red de supercargadores a otros fabricantes también. Diseñados en una primera instancia para ser utilizados por vehículos Tesla, ahora parece ser que se están abriendo a otros fabricantes de coches eléctricos también. De hecho. el propio Elon Musk ha confirmado que es ya un hecho.

Varias son las ventajas de acceder a la red de Superchargers de Tesla. Entre ellas quizás la más relevante de todas sea el gran despliegue que ha hecho Tesla de esta red de cargadores. En países con fuerte presencia de Tesla están tan desplegados que prácticamente se puede viajar por todo el país con la confianza de que hay un Supercharger siempre cerca. Ahora bien, los demás fabricantes a menudo se han tenido que conformar con los cargadores de terceros.

They are, although it’s kind low-key. Tesla Superchargers are being made accessible to other electric cars.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2020