Los televisores OLED evo 8K, OLED evo y OLED de LG para 2022, explicados: los paneles evo se expanden y OLED llega a las 42''

La filial española de LG ya nos permite reservar en su tienda on-line buena parte de los televisores que nos propone este año, lo que refleja sin ambigüedad que están a punto de desembarcar en las tiendas. La apuesta de esta marca por la tecnología OLED es muy contundente desde hace ya una década (su primer panel orgánico de gran formato fue presentado en 2012), pero este año esta estrategia va a alcanzar su punto álgido.

Y es que, como os contamos a principios del pasado mes de enero durante la celebración de la última edición del CES, en 2022 está compañía va a desplegar el porfolio de televisores OLED más ambicioso que nos ha propuesto hasta ahora. Y su receta para este año está siendo cocinada con dos ingredientes muy prometedores.

Uno de ellos es que los paneles OLED evo de tercera generación están presentes en más series que el año pasado. Y la otra primicia consiste en que, por primera vez, podremos hacernos con un televisor OLED de 42 pulgadas. No cabe duda de que la razón por la que LG ha decidido poner a punto paneles orgánicos más pequeños no es otra que permitir que más personas puedan acceder a sus televisores OLED. Y es una buena noticia.

LG OLED evo 8K, OLED evo y OLED (2022): especificaciones técnicas

OLED evo 8k Z2 OLED evo g2 oled evo c2 oled b2 oled a2 panel OLED evo 8K de 3ª generación, 10 bits, 16:9 y 120 Hz OLED evo 4K UHD de 3ª generación, 10 bits, 16:9 y 120 Hz OLED evo 4K UHD de 3ª generación, 10 bits, 16:9 y 120 Hz OLED 4K UHD, 10 bits, 16:9 y 120 Hz OLED 4K UHD, 10 bits, 16:9 y 60 Hz resolución 7680 x 4320 puntos 3840 x 2160 píxeles 3840 x 2160 píxeles 3840 x 2160 píxeles 3840 x 2160 píxeles tamaños disponibles 77 y 88 pulgadas 55, 65, 77 y 83 pulgadas 42, 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas 55, 65 y 77 pulgadas 48, 55, 65 y 77 pulgadas procesador de imagen 8K Alpha 9 Gen 5 con IA 4K Alpha 9 Gen 5 con IA 4K Alpha 9 Gen 5 con IA 4K Alpha 7 Gen 5 con IA 4K Alpha 7 Gen 5 con IA hdr Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG modo filmmaker Sí Sí Sí Sí Sí TECNOLOGÍAS PARA JUEGOS NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, VRR, ALLM, HDR GiG y Google Stadia NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, VRR, ALLM, HDR GiG y Google Stadia NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, VRR, ALLM, HDR GiG y Google Stadia NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, VRR, ALLM, HDR GiG y Google Stadia ALLM sonido Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos conectividad 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea 2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0b, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea 3 x HDMI 2.0b, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 sistema operativo WebOS 22 WebOS 22 WebOS 22 WebOS 22 WebOS 22 precio Desde 9994,15 euros (77 pulgadas) Desde 2297,10 euros (55 pulgadas) Desde 1469,42 euros (42 pulgadas) No disponible No disponible

Qué tienen de especial los paneles OLED evo de las series Z2, G2 y C2

El año pasado solo la serie G1 de LG montó los paneles OLED evo de tercera generación, pero, como cabía esperar, este año estos paneles llegarán a más familias de su porfolio. Las afortunadas son las series Z2, la de gama más alta de esta marca; la G2, que es la que nos propone televisores pensados especialmente para ser colgados en la pared; y, por último, la C2, que es, sin duda alguna, la más popular de todas (y la que a nosotros año tras año nos parece más equilibrada).

Según LG, sus matrices evo son un 20% más eficientes que los paneles con diodos orgánicos de 2ª generación. Esta característica no solo repercute en el consumo, que es algo más bajo en los nuevos paneles; también ha permitido a los ingenieros de LG actuar sobre su capacidad de entrega de brillo, que ahora, según esta marca, es un 30% más alta. Sobre el papel esta cualidad debería permitir a los televisores con panel OLED evo rendir mejor con los contenidos HDR.

Los televisores de las familias G2 y C2 podrán entregarnos picos máximos de brillo en zonas acotadas de la superficie del panel de 1000 y 900 nits respectivamente

De hecho, al parecer los televisores de las familias G2 y C2 podrán entregarnos picos máximos de brillo en zonas acotadas de la superficie del panel de 1000 y 900 nits respectivamente. No obstante, una parte de la responsabilidad de esta capacidad de entrega de luz reside en las tecnologías Brightness Booster Max, integrada en la serie G2, y Brightness Booster, implementada en la familia C2. Su propósito, a grandes rasgos, es, precisamente, sacar partido al mayor margen de maniobra en el contexto de la eficiencia y la durabilidad de los paneles OLED de tercera generación.

No obstante, esto no es todo. Los responsables técnicos de LG nos han confirmado que las modificaciones que han introducido en la estructura del panel evo (indagaremos en ellas en el siguiente párrafo) le permiten reproducir el color con más precisión e incrementan su durabilidad, haciéndolo menos sensible a la retención de imágenes que los paneles OLED de segunda generación.

LG OLED evo C2.

Para incrementar la precisión con la que los televisores OLED con panel evo reproducen el color los ingenieros de LG han modificado la estructura del panel, actuando sobre las capas que se responsabilizan de la restitución de los colores rojo y azul. Además, han añadido una nueva capa para restituir el color verde que, según esta marca, tiene un impacto perceptible en la capacidad de entrega de luz del televisor.

En cualquier caso, las familias G2 y C2 no comparten únicamente su panel OLED evo con resolución 4K UHD; también recurren al mismo procesador de imagen, un chip 4K Alpha 9 Gen 5 con IA; nos proponen conectividad HDMI 2.1 en los cuatro puertos; implementan Wi-Fi 6; y, por último, son compatibles con las tecnologías de refresco adaptativo G-SYNC de NVIDIA y FreeSync de AMD, entre otras prestaciones que persiguen atraer a los entusiastas de los videojuegos (podéis consultarlas todas en la tabla).

LG OLED evo G2.

Por otro lado, los televisores que dan forma a la serie OLED evo Z2 apuestan por un panel orgánico con resolución 8K, por lo que su procesador de imagen 8K Alpha 9 Gen 5 es más potente que el integrado en las familias G2 y C2. Eso sí, comparte con estas últimas la implementación completa de la norma 2.1 en los cuatro conectores HDMI, la conectividad Wi-Fi 6 y la apuesta por el sistema operativo WebOS 22.

Los televisores de las series Z2, G2 y C2 nos ofrecen conectividad HDMI 2.1 completa en los cuatro puertos

En lo que se refiere a la reproducción de contenidos HDR la apuesta de LG es la misma de años anteriores, por lo que estos televisores pueden lidiar con contenidos Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG, pero no con metadatos HDR10+.

También podemos esperar que la ambición con la que resuelven el sonido estas series sea diferente. LG aún no nos ha proporcionado apenas información acerca de las prestaciones sonoras de estos televisores, pero es razonable prever que el sonido más cuidado nos lo propondrá la serie Z2, y el más 'modesto', la C2, aunque esto no significa en absoluto que los modelos de esta última familia vayan a sonar mal.

Qué podemos esperar de los modelos OLED B2 y A2

Estas son las series de su porfolio de televisores con panel orgánico que LG propone a los usuarios que tienen un presupuesto comedido, o que, sencillamente, no necesitan invertir más dinero para acceder a las prestaciones adicionales de las familias C2 o G2. Ambas series, la B2 y la A2, utilizan un panel OLED 4K UHD, aunque la matriz de la primera de ellas trabaja a 120 Hz, y la de la segunda a unos más modestos 60 Hz. Eso sí, del procesado de vídeo en las dos se encarga el mismo chip: un procesador 4K Alpha 7 Gen 5 diseñado para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial.

Solo la serie B2 nos propone conectividad 2.1 en dos de sus cuatro puertos HDMI. Los tres conectores HDMI de la familia A2 implementan la norma 2.0b

También comparten el mismo soporte de contenidos HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG) y la conectividad inalámbrica Wi-Fi 5 (no nos ofrecen Wi-Fi 6, como las series superiores). Y, por supuesto, ambas familias apuestan por WebOS 22. Sin embargo, solo la serie B2 nos propone conectividad 2.1 en dos de sus cuatro puertos HDMI. Los tres conectores HDMI de la familia A2 implementan la norma 2.0b, por lo que si queremos utilizar nuestra tele con un PC o una consola de nueva generación y nuestro presupuesto nos lo permite, es preferible aspirar a la serie B2, o a alguna de las superiores.