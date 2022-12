Los trenes de Renfe seguirán siendo gratuitos en 2023. Las ayudas regionales quedan en el aire

Los trenes de Renfe para Cercanías, Rodalíes y Media Distancia (entre Ourense y Coruña y Madrid y Salamanca) seguirán siendo gratuitos en 2023. Este es al acuerdo que han llegado en el Gobierno y que ha sido anunciado en el Consejo de Ministros de hoy, 27 de diciembre de 2022. Sin embargo, llegan cambios a las ayudas estatales para el transporte público regional.





Los títulos de Renfe estarán vigentes entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, así como la rebaja al 50% en los billetes multiviaje en el resto de servicios de Media Distancia. La confirmación se produce el mismo día en el que también se ha consumado el fin de la subvención al diesel y la gasolina.

Los últimos movimientos del Gobierno apuestan por favorecer el uso del transporte público (también estarán subvencionados los autobuses de larga distancia de competencia estatal) en detrimento del vehículo privado, que deja de estar subvencionado y tampoco contempla ayudas para las rentas más bajas.

Ambas medidas eran ya un secreto a voces y, de hecho, Renfe ya había anunciado medidas para impedir que se vuelvan a multiplicar las imágenes de trenes vacíos que, por reservas, deberían ir llenos. Según la compañía, a principios de mes, ya se habían expedido 2,2 millones de títulos multiviajes, de los cuales 1,6 millones son para viajar en Cercanías y Rodalies y 627.000 títulos para la media distancia.

Una medida exitosa a la que se aplicará mayor control

Desde que la gratuidad en los trenes se puso en marcha el pasado mes de septiembre, los usuarios han respondido con un aluvión de reservas que ha terminado con algunos trenes y andenes atestados y con compras de pánico para evitar los temidos trenes vacíos. Y todo pese a que el lanzamiento fue absolutamente caótico, generando importantes dudas en el usuario de cuándo, cómo y qué trenes se podían reservar.

Para poner un poco de orden en todo el caos, Renfe ya anunció algunas medidas que se tendrían en cuenta a la hora de reservar los trayectos de los títulos multiviajes:

Las reservas se podrán cancelar hasta dos horas antes de la salida del tren.

Se retirará el abono y la fianza de 20 euros a quienes no cancelen la reserva de sus viajes hasta en tres ocasiones.

Quienes hayan sido penalizados no podrán volver a beneficiarse de los abonos multiviajes gratuitos hasta pasados 30 días de la sanción.

Se podrán realizar un máximo de cuatro viajes gratis cada día.

Se impide reservar tener con una misma salida y destino hasta pasado el triple del tiempo de viaje programado.

En relación al último punto, ya no se podrá reservar el mismo viaje (con mismo origen y destino) en dos o más horarios consecutivos. Si el viaje dura una hora, no podrán reservar el siguiente tren con mismo origen y destino hasta pasadas tres horas. Por tanto, si se reserva a las 10:00h el primer tren, no se podrá reservar el mismo viaje (mismo origen y destino) hasta, al menos, las 13:00h de este mismo día.

Además de la extensión en la gratuidad de los trenes, el Gobierno subvencionará el 30% de los billetes multiviaje en el transporte público local y regional en aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos que se comprometan a complementar esta ayuda y elevarla hasta el 50% del precio del billete (hasta ahora aportar el 20% extra era voluntario). Una medida que también empezó a aplicarse en septiembre y que, una vez más, queda en manos de cada consorcio regional de Transportes si afrontarla o no.

Foto | Brian Adamson