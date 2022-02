'Lost Ark': tres cosas que funcionan (y tres que no) del MMORPG que está en boca de todo el mundo

'Lost Ark': tres cosas que funcionan (y tres que no) del MMORPG...

Se nota que había ganas de 'Lost Ark'. El MMO de Smilegate y Tripod Studios, traído a Occidente por Amazon, lleva desde su lanzamiento siendo un éxito en todos los sentidos, tanto a nivel de jugadores simultáneos como espectadores en Twitch, y la cosa no parece estar cerca de desinflarse, más bien todo lo contrario.

Desde Xataka hemos tenido ocasión de echarle el guante al juego y, si bien es cierto que todavía nos queda mucha Arkesia por recorrer, muchos bosses que derrotar y muchas cosas por conseguir, hemos querido recopilar tres cosas que, hasta el momento, nos han gustado y otras tres que no tanto. Sin más dilación, comenzamos.

Tiene todo lo que un MMO necesita, y gratis

Comenzamos con lo que más nos ha gustado. Lo primero es que de 'Lost Ark' te puede gustar más o menos su estética o su perspectiva asimétrica, pero es una realidad que es un MMORPG con todos los ingredientes necesarios para conquistar a los aficionados del género.

El juego tiene su propio lore, una historia principal (que no es la mejor y, realmente, es una excusa para conocer las mecánicas y subir de nivel), mazmorras de diferentes niveles, modo PvP (jugador contra jugador), creación de fortalezas, navegación marítima (que es casi un juego en sí mismo) y, en definitiva, un endgame que apunta maneras.

Una de las claves de cualquier MMORPG es que siempre haya cosas que hacer, objetos que farmear, equipo que subir de nivel y, en definitiva, esa sensación de progreso y mejora. 'Lost Ark' consigue ofrecer esto sin mayor problema y, a falta de llegar más a fondo en el juego, tiene todas las papeletas para dar una experiencia buena a jugadores más casuales y a los más hardcore.

Puedes ir solo, si quieres, pero el juego gana enteros cuando se juega con amigos, que nos pueden ayudar a superar mazmorras o completar misiones. Un MMO puede llegar a ser solitario, pero si tenemos amigos que jueguen la fase de leveo se hará más amena y las mazmorras serán más divertidas.

Tiene ese punto de complejidad que hace que comprender el metajuego sea difícil (por ejemplo, entender los grabados, optimizar las estadísticas, generar memoria muscular para los ataques), pero a la vez tiene una curva de aprendizaje muy amigable. Si le dedicas tiempo, descubrirás cómo, al final, todas las piezas encajan.

¿Quiere decir esto que otros MMORPG actuales no ofrecen esto? Nada más lejos de la realidad. 'Final Fantasy XIV' y 'World of Warcraft' también lo hacen, pero la diferencia con 'Lost Ark' es que este último es totalmente gratuito. Nada de pago mensual ni pago por expansiones. El juego es gratis de principio a fin, aunque luego volveremos a esto.

Visualmente es espectacular

'Lost Ark' es visualmente impresionante, simple y llanamente. Yo, personalmente, he jugado mucho a 'World of Warcraft' y 'Guild Wars 2' y 'Lost Ark' es, de lejos, el que más me ha gustado. Los gráficos, lejos de ser un juego en Unreal Engine 5, están realmente bien y los escenarios, enemigos y NPC se siente variados.

Cada mapa es diferente, pasando de un desierto de sal blanco y azul a una mazmorra subterránea inundada con su propio bioma y características. Y lo mejor es que todo se siente orgánico. Las zonas son grandes y recompensan la exploración con vistas y descubribles, como sucede en 'Guild Wars 2', lo que supone un aliciente para recorrer los mapas.

Los personajes también son sensacionales. Cada personaje tiene su propia identidad, su combo de habilidades con animaciones trabajadas e impresionantes hasta la saciedad y su propia estrategia de leveo. Los hay más complicados y más fáciles, y os lo dice alguien que usa un Cazademonios con tres armas y sus respectivas habilidades y la necesidad de alternar entre ellas para aumentar el DPS.

No obstante, no hay un personaje "mejor" o "peor". Todas las clases son perfectamente jugables y usables. Según la clase que cojamos tendremos unas ventajas y desventajas, evidentemente, pero la clave de todo MMORPG es que haya sinergias entre todos los personajes: uno que haga daño, otro que sea resistente, uno que haga daño en área, etc. Sea cual sea tu estilo de juego, probablemente haya un personaje para ti.

Es un juego que, en definitiva, es agradable a la vista. No deja de ser cierto que tiene ese aire asiático que puede gustar más o menos, pero el detalle de los escenarios y la riqueza visual que nos ofrece es digna de admirar.

Traducido y doblado al español

Es curioso que, siendo un juego de origen coreano y que acaba de salir en Occidente, 'Lost Ark' haya llegado a nuestras fronteras completamente traducido y doblado al español. Todos los diálogos, textos in-game y locuciones están en nuestro idioma y, personalmente, he de decir que con bastante acierto.

Como veremos más adelante, la historia no es que invite en exceso a sumergirse de lleno en ella, pero es de agradecer que, para aquellos jugadores que gustan de pasear por los mapas, descubrir secretos, leerlo todo y comprender el lore del juego, todo esté traducido a nuestro idioma.

Cierto es que el inglés es un idioma casi universal y que para algunos usuarios puede no suponer una barrera de entrada, pero sí que puede serlo para otros. Que el juego esté doblado permite concentrarse en el juego y reduce la fricción fruto de jugar en otro idioma.

Un ejercicio de paciencia

El primer aspecto que no nos ha gustado es que jugar a 'Lost Ark' es todo un ejercicio de paciencia. O al menos lo ha sido hasta el momento. Por un lado, jugar por la tarde, que es cuando terminamos de trabajar o estudiar, supone tragarse colas de, en mi caso y jugando en Wei, hasta 12.000 personas a las 17:00. Dependerá del servidor en última instancia, pero la realidad es esa: hay colas y saltárselas no es viable.

Y es algo curioso que lleva a preguntarnos si no se podía haber evitado. El juego se pudo pre-descargar el 7 de febrero, con el lanzamiento previsto para el día 8 para aquellos jugadores que hubiesen comprado un pack de fundador. De alguna forma, quizá se podría haber previsto el número de jugadores que iban a querer entrar en el lanzamiento para ampliar la capacidad de los servidores o añadir más.

Como todo juego online masivo que despierta mucho interés, 'Lost Ark' ha quedado marcado por las colas.

El juego ha tenido el segundo pico de jugadores simultáneos más alto de Steam, con 1.325.305 jugadores. Solo en las últimas 24 horas, 1.135.765 personas han estado jugando y ahora mismo hay 68.716 concurrentes. No son cifras menores ni muchísimos menos. Quizá era previsible que el juego iba a generar este interés y quizá se podrían no evitado, pero sí minimizado las colas.

Jugar a 'Lost Ark' requiere ser paciente, al menos por ahora. Todos los juegos de este tipo suelen pasar por las mismas fases: el hype inicial, la caída de jugadores curiosos y casuales y la estabilización con una base asentada de jugadores. 'Lost Ark', ahora mismo, está en la primera y eso implica ser conscientes de que antes de jugar vamos a tener que hacer cola.

Subir de nivel puede ser aburrido

Como cualquier jugador de MMOs sabrá, la miga de este tipo de juegos está en el endgame (lo que hay después de la historia) y, para eso, es necesario subir al nivel 50. De eso se encarga la trama principal, que aunque no es aburrida, no termina de enganchar del todo. Muchas conversaciones tienden a ser superfluas, lo que deriva en un "siguiente, siguiente, siguiente" hasta aceptar la misión.

Y ahí está el problema, que las misiones suelen ser todas del mismo estilo: ve aquí, mata a tal o cual bicho o enemigo, vuelve y habla conmigo. O las peores: ve a hablar con ese NPC que está, literalmente, a dos metros de mí. Suelen ser misiones secundarias para subir de nivel (recomendable hacerlas, por cierto), pero vamos, muchacho, que la persona a la que tienes que llevarle el saco está a tres metros, no seas vago.

Por otro lado, tu potencia de fuego es significativamente superior a la de tus enemigos. Yo uso un Cazademonios y hace daño a espuertas, tanto en área como individual, y salvo un jefe de mazmorra que sí consiguió hacerme tragar un par de pociones, el resto de enemigos han sido esponjas de daño que no me han supuesto ningún desafío.

Eso tienes que hacerlo hasta subir al nivel 50. Se tardan alrededor de 15-20 horas en subir a ese nivel. No es mucho, pero puede llegar a ser aburrido debido a la monotonía de las misiones. Cuando llegas desbloqueas el endgame, que es donde están las mazmorras, el leveo de equipamiento y lo que realmente engancha, pero hasta entonces: ve aquí, coge esto, tráemelo y a sumar misiones.

Eso, si sabes de qué va un MMO, no es problema. Sabes que subir de nivel implica misiones de recadero y mercenario, es una realidad. Sin embargo, si eres nuevo en esto de los MMO puedes creer que todo el juego es así y abandonarlo antes de llegar a la crema que hay dentro del pastel.

No es pay to win, pero pagar tiene su aquel

¿Cómo gana dinero 'Lost Ark', siendo un juego free to play? Con micropagos, por supuesto. El juego nos ofrece varias divisas, siendo los cristales reales los únicos que se pueden comprar con dinero real. Sirven, principalmente, para comprar el resto de divisas del juego, para adquirir elementos cosméticos y, lo importante, para conseguir aura cristalina.

¿Y es qué es eso del aura cristalina? Digamos que es una especie de paquete de conveniencia. Ofrece varias ventajas, pero entre ellas destacan el vale del tripuerto (para que no cueste dinero teletransportarse), un 50% de descuento para viajar por el mar, un 10% de recuperación de energía vital (para cazar, talar o excavar), dos espacios de Bifrost (para volver a lugares que hayas visitado) y ventajas en las mascotas, como un sistema de reparación de equipo remota o acceso al almacén.

No es un juego pay to win como tal, ya que en Occidente se han eliminado el aumento de velocidad de movimiento y el boost de experiencia ganada en combate, pero sí es cierto que pagar ofrece cierta comodidad en algunos aspectos. No hay nada preocupante, al menos por lo que hemos podido jugar hasta ahora, pero habrá que ver si, a la larga, la cosa sigue igual o cambia.