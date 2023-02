Mac mini M2 Pro (2023), análisis: el Mac de las mil vidas está más vivo que nunca

El Mac mini es, probablemente, el producto de Apple más desconocido para el gran público. Bajo la sombra del mediático iMac y los portátiles, el ordenador de sobremesa compacto de Apple es curiosamente uno de sus productos más longevos y estables de su catálogo moderno.

El nuevo Mac mini M2 Pro (2023) supone un vuelco absoluto como producto dentro de la familia de ordenadores de Apple. Arranca en un precio más asequible que la generación anterior para aquellos que solo quieren un sobremesa para las trincheras pero gracias al chip M2 Pro, adopta también el rol de soldado de asalto para la más cruenta de las batallas. Un productazo que, eso sí, en sus mejores versiones toca pagar.

Ficha técnica del Mac Mini M2 Pro (2023)

Mac Mini M2 Pro (2023) CPU Apple M2 Pro

10/12 núcleos

GPU 16/19 núcleos Memoria 16 GB

Hasta 32 GB de memoria unificada almacenamiento 512 GB de SSD

Configurable hasta 8 TB conectividad 1 x Gigabit Ethernet

4 x Thunderbolt / USB 4

1 x HDMI 2.0

2 x USB-A

1 x 3,5 mm conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.3 DIMENSIONES Y PESO 197 x 197 x 35,8 mm

1,28 kg precio Desde 1569 euros



Apple 2023 Mac Mini computadora de Escritorio con Chip M2 Pro CPU de Diez núcleos y GPU de dieciséis núcleos: 16GB de Memoria unificada, 512 GB de Almacenamiento SSD, Gigabit Ethernet

Diseño: formato compacto, conectividad grande

Apple de los pocos fabricantes que mantienen vivo el formato de ordenador de sobremesa compacto. En el caso de la compañía de Cupertino, la nueva generación mantiene el diseño de la anterior, ofreciendo con ello un perfecto equilibrio entre tamaño, diseño y prestaciones/conectividad.

El diseño del Mac mini consigue un perfecto equilibrio entre dimensiones y prestaciones/conectividad

El Mac mini (2023) sigue siendo un modelo de sobremesa compacto y manejable que queda genial encima de una mesa. Ocupa muy poco espacio y ofrece una amplia conectividad, aunque en pro del diseño (interior y exterior), toda ella se mantiene en la parte trasera, algo que a algunos usuarios puede no gustar del todo. Pero es un mal muy menor.

Lo interesante del Mac mini es que va muy bien servido de puertos, aunque en un sobremesa esta afirmación nunca cae al gusto de todos.

En el caso del Mac mini M2 Pro (2023) disponemos de un puerto Ethernet (10/100/1000BASE‑T), dos USB-A (hasta 5 Gb/s) y cuatro puertos Thunderbolt 4 (son solo dos puertos USB-C en el caso del modelo con chip M2). También encontramos en esa parte trasera el botón de encendido.

El puerto de auriculares tiene compatibilidad con auriculares de alta impedancia pero no hay que olvidar que, en caso de que lo necesitemos, el Mac mini viene con altavoz integrado aunque su uso no nos sirve para poco más que algunos sonidos del sistema cuando lo estamos iniciando y no tenemos nada mejor que usar. Es realmente malo.

En cuanto al puerto HDMI, es 2.1 con audio multicanal y salida para monitor con resolución hasta 8K a 60 Hz o resolución 4K a 240 Hz.

Como ocurría en el MacBook Pro con chip M2, este nuevo sobremesa de Apple se actualiza en conectividad inalámbrica con Wifi 6E y Blueotooth 5.3.

Dos procesadores a elegir. Dos tipos de usuario

El excelente desempeño de los nuevos chips M2 de Apple quizás haga replantearse a la compañía un agrupamiento de productos a nivel de diseño y especificaciones base para luego diferenciar de manera contundente por medio exclusivamente del procesador.

A partir de 719 euros se puede conseguir un Mac mini M2 como ordenador de sobremesa sobresaliente para el mercado doméstico, educativo o de consumo

En este Mac mini (2023) les ha salido redonda la jugada. Hay dos opciones de chips para escoger: el M2 a secas y el M2 Pro. Escoger uno u otro solo dependerá de tus aspiraciones para con el equipo de sobremesa. Y de tu presupuesto, claro.

Aunque no es el modelo que hemos analizado, el Mac mini M2 (2023), con un precio de partida de 719 euros, adquiere un posicionamiento muy interesante como ordenador de sobremesa que vamos a poder conectar a un monitor que ya tengamos. O al televisor. Su formato compacto facilita esa multilocalización en casa.

Sin embargo, como Apple no da una de cal sin otra de arena, las posibilidades de ampliación de los Mac mini una vez que llegan a casa son nulas. Es crítico dedicar un buen tiempo (y reflexión) a tener claro cuáles serán nuestras necesidades de futuro para escoger las ampliaciones adecuadas en el momento de la compra.

Sin posibilidad de ampliar memoria o almacenamiento en el futuro, Apple pone entre la espada y la pared al usuario, que debe mirar muy bien su presupuesto

Es una cuestión de no arrepentimiento futuro pero también de presupuesto en el presente, así que, como pasa con los iPad, iPhone o MacBooks, la opción más recomendada no suele ser la de entrada. Toca dejar algo más de margen en nuestro presupuesto.

Con la unidad de prueba no hemos tenemos ese problema de decisión porque contábamos con la configuración más completa a nivel de procesador: el M2 Pro con CPU de 12 núcleos y GPU de 19 núcleos.

El resto de configuración se completa con una memoria de 16 GB (configurable como máximo a 32 GB) y almacenamiento de 1 TB (configuraba a un máximo de 8 TB), el cual ofreció un rendimiento superior a los 5000 MB/s en escritura y 4000 MB/s en lectura.

En las pruebas de rendimiento bruto basado en los benchmarks habituales, el Mac mini (2023) confirma lo que ya intuíamos con la generación anterior: sus prestaciones fantásticas para llevarlo mucho más allá de perfil más modesto al que intuitivamente lo teníamos asociado.

En GeekBench 5, el M2 Pro de nuestro Mac mini de prueba rozó los 2000 puntos en la prueba de un solo núcleo y se disparó hasta los 15127 en el test con todos sus núcleos a pleno rendimiento.

Con Cinebench R23, la prueba de referencia para las pruebas de los equipos en Xataka, este Mac mini M2 Pro (2023) alcanzó los 14500 y 1644 puntos en las pruebas Single y Multi respectivamente, quedando arriba de todo en la comparativa con equipos con chips similares.

Parece increíble que, con un solo elemento como el chip M2 Pro, un equipo pueda saltar de una categoría a otra

La potencia gráfica extra no tiene en este equipo tanto sentido para jugar con el Mac mini (pese a que Shadow of the Tomb Raider fluye por encima de 60 fps a 1080p) como para ofrecer soluciones a tareas laborales relacionadas con la edición multimedia principalmente y que además requieran de varios monitores conectados.

En el caso del Mac mini con M2 Pro, podemos gestionar hasta tres pantallas externas sin problema alguno (dos monitores con resolución hasta 6K a 60 Hz por Thunderbolt y un monitor con resolución hasta 4K a 60 Hz por HDMI).

En la prueba de rendimiento gráfico con GFXBench 5.0 Metal, el Mac mini M2 Pro (2023) se situó siempre por encima de los 50 fps en las pruebas más exigentes. En el test 3DMark Wildlife Extreme rozó los 12000 puntos.

Un sobremesa que no se ve … ni se oye … ni nos cuesta

Pese a todo lo dicho a nivel de rendimiento bruto sobre el nuevo Mac mini M2 Pro (2023), este sobremesa compacto no tiene nada que ver con equipos clásicos. Ni lógicamente en diseño ni sobre todo en ruido en funcionamiento.

El Mac mini M2 Pro (2023) es literalmente un equipo que pasa desapercibido cuando lo usamos. Incluso para las pruebas y tareas más exigentes a las que lo hemos sometido estas semanas, es complicado que podamos hablar de ruido y solo en momento puntuales se aprecia la puesta en marcha de los ventiladores, y siempre a un volumen muy reducido.

El consumo del Mac mini M2 Pro (2023) es ridículo para tratarse de un sobremesa con semejante potencia

Otra clarísima ventaja de los chips M de Apple tiene que ver con la eficiencia. Ahí el poderío que demuestran es asombroso. Estamos ante un equipo de sobremesa que se mueve en un margen de 5 a 10 W de consumo para la mayoría de tareas.

En nuestras pruebas, el consumo máximo que marca internamente el equipo, incluso exigiéndole al máximo, no superó nunca los 40 W.

Mac mini M2 Pro (2023), la opinión de Xataka

El futuro dejará claro si el paso de Apple a sus propios chips les resulta tan exitoso en el mercado de los ordenadores como ha sido en el de los dispositivos de movilidad. Por ahora, lo que conocemos es asombroso.

Un claro ejemplo es este Mac Mini (2023) con los procesadores M2 y M2 Pro, que partiendo de un precio incluso más bajo que los equivalentes de la generación anterior, se ha quedado como uno de los mejores productos del catálogo de Apple. Cubre tanto el sector de entrada de los sobremesa como uno ya que podríamos considerar cercano al mundo profesional. Y lo hace aunando rendimiento con un completo silencio en funcionamiento y un consumo que para nada debe preocuparnos.



Apple 2023 Mac Mini computadora de Escritorio con Chip M2 Pro CPU de Diez núcleos y GPU de dieciséis núcleos: 16GB de Memoria unificada, 512 GB de Almacenamiento SSD, Gigabit Ethernet