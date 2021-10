macOS 12 Monterey ya está aquí: requisitos mínimos, equipos compatibles, novedades y cómo actualizar

Ya ha llegado la hora, y hoy llega oficialmente macOS Monterey, que es la nueva versión del sistema operativo de Apple para sus ordenadores de sobremesa y portátiles. Por eso, nosotros vamos a aprovechar para contarte todo lo relacionado con esta nueva versión, de forma que si es la primera vez que vives una actualización de macOS sepas entenderlo todo, y si ya eres un experto sepas las novedades.

Por eso, empezaremos a hablarte de los requisitos mínimos o lo que vas a necesitar para poder instalar la actualización. Luego, pasaremos a decirte los equipos que son compatibles, y te diremos cuáles son las principales novedades que va a atraer el nuevo macOS 12. Para terminar, te recordaremos brevemente cómo actualizar.

Qué requisitos mínimos tiene macOS Monterey

Si quieres poder tener macOS Monterey, vas a necesitar cumplir con una serie de requisitos. Son exactamente los mismos que con cualquier versión anterior de macOS que se ha lanzado hasta ahora, pero los repetiremos para todos aquellos usuarios que quizá no tengan conocimientos o nunca hayan leído sobre esto.

Lo primero que debes saber es que necesitarás tener un Mac de Apple para poder tener macOS Monterey, lo mismo que con cualquier sistema operativo de la empresa. Este es un requisito obvio para los que tienen conocimientos medios del mundillo, pero quizá no tanto para la gente con menos conocimientos o que venga de un ordenador con Windows.

Y es que la filosofía de Apple con sus dispositivos es muy diferente a la de Microsoft. Windows es compatible con cualquier ordenador, Microsoft tiene sus propios dispositivos, pero también puedes instalarlo en otros. Mientras, el sistema operativo de Apple es exclusivo para dispositivos de Apple, por lo que vas a necesitar tener un Mac que sea compatible para poder actualizar a esta nueva versión.

Esto también quiere decir que las versiones de macOS no tienen una serie de requisitos mínimos como Windows, que si tu móvil los cumple lo puedes instalar. Aquí, la actualización no depende del hardware, sino que depende de si Apple decide seguir dándole soporte a tu dispositivo o decide dejarlo de lado. Sin embargo, esta decisión depende también del hardware, y de si Apple considera que macOS funcionará bien en él o no.

Por lo general, los dispositivos Mac de Apple suelen tener bastantes años de soporte, más de 5 o 6. Aun así, si tu móvil no ha actualizado ya a la versión anterior, que fue macOS 11 Big Sur, entonces no actualizará tampoco a macOS 12 Monterey porque Apple ya ha abandonado el soporte del dispositivo y sus actualizaciones de sistema operativo.

Además de esto, también necesitas tener vinculada una cuenta de Apple. Si ya tienes algún otro dispositivo de Apple, como otro Mac, un iPad o un iPhone, lo recomendable es que utilices la misma cuenta y contraseña para tener todos tus datos sincronizados. Si este va a ser tu primer dispositivo Apple, podrás crearte una nueva cuenta.

Qué dispositivos son compatibles

Ahora, aquí tienes el listado oficial de Apple en el que vas a poder ver qué modelos de Mac son compatibles con esta nueva versión de macOS. En el listado te diremos el modelo y el año perteneciente a su versión más antigua que recibe macOS Monterey. Las versiones de años posteriores de ese modelo serán todas compatibles.

iMac : desde 2015 en adelante

: desde 2015 en adelante iMac Pro : desde 2017 en adelante

: desde 2017 en adelante MacBook Air : desde 2015 en adelante

: desde 2015 en adelante MacBook Pro : desde 2015 en adelante

: desde 2015 en adelante Mac Pro : desde 2013 en adelante

: desde 2013 en adelante Mac mini : desde 2014 en adelante

: desde 2014 en adelante MacBook: desde 2016 en adelante

Novedades de macOS 12 Monterey

A continuación, vamos a dejarte una lista resumida con las principales novedades de macOS Monterey, que son las nuevas características que vas a encontrarte después de actualizar. Te daremos una lista en la que te vamos a explicar cada una de ellas.

Universal Control : Una nueva función que permite manejar tu Mac o iPad moviendo el cursor de un dispositivo a otro. Vamos, que puedes usar el iPad para mover el cursor en el Mac, o usar el trackpad del Mac para controlar el iPad. También permitirá arrastrar ficheros entre dispositivos.

: Una nueva función que permite manejar tu Mac o iPad moviendo el cursor de un dispositivo a otro. Vamos, que puedes usar el iPad para mover el cursor en el Mac, o usar el trackpad del Mac para controlar el iPad. También permitirá arrastrar ficheros entre dispositivos. Llegan los atajos : Los atajos de iOS son automatismos para realizar varias tareas pulsando un solo botón, y ahora también podrás crearlos para macOS.

: Los atajos de iOS son automatismos para realizar varias tareas pulsando un solo botón, y ahora también podrás crearlos para macOS. Mejoras en Facetime : Se va a poder aislar el sonido de fondo para potenciar la voz, o crear un modo retrato en tiempo real si tienes un Mac con chip M1. Se implementa una nueva vista para ver a todos los participantes en la llamada con el mismo tamaño, y enlaces para usar Facetime desde Android o Windows.

: Se va a poder aislar el sonido de fondo para potenciar la voz, o crear un modo retrato en tiempo real si tienes un Mac con chip M1. Se implementa una nueva vista para ver a todos los participantes en la llamada con el mismo tamaño, y enlaces para usar Facetime desde Android o Windows. Nuevo SharePlay : Te permitirá compartir contenido de tus aplicaciones con otros usuarios de Apple.

: Te permitirá compartir contenido de tus aplicaciones con otros usuarios de Apple. Compartido contigo en Fotos : Las fotos que se comparten contigo en la aplicación de Mensajes tendrán su propia carpeta en la app de Fotos.

: Las fotos que se comparten contigo en la aplicación de Mensajes tendrán su propia carpeta en la app de Fotos. Mejoras en Safari : Se rediseña el menú de pestañas para poder crear nuevos grupos, que se sincronizan con tus otros dispositivos. También se ha hecho la barra de direcciones más compacta.

: Se rediseña el menú de pestañas para poder crear nuevos grupos, que se sincronizan con tus otros dispositivos. También se ha hecho la barra de direcciones más compacta. AirPlay llega a Mac : Ya se podrá compartir contenidos desde tu iPhone o iPad a los Mac cercanos, y viceversa.

: Ya se podrá compartir contenidos desde tu iPhone o iPad a los Mac cercanos, y viceversa. Detección de textos en Fotos: La aplicación de Fotos puede detectar textos dentro de las fotos, pudiendo aislar y seleccionar números de teléfono, direcciones, enlaces a páginas web, o cualquier otro texto.

Cómo actualizar a macOS Monterey

Actualizar tu Mac a la nueva versión de macOS es realmente sencillo. Una vez haya llegado el día del lanzamiento, al abrir la App Store de Mac verás un banner en el que se te avisa de que la actualización está disponible. Esta versión también llegará a la categoría Actualizaciones de la App Store para que puedas acceder.

Una vez pulses en el banner o en la actualización, verás una página con toda la información sobre ella. En esta página, pulsa el botón Descargar, y empezará a descargarse la actualización, un proceso que puede tardar más o menos minutos dependiendo de tu conexión a Internet.

Cuando termine la descarga, accederás a un instalador que te irá guiando paso a paso por el proceso de actualización. En él podrás elegir el disco duro en el que instalarla, y después sólo te quedará esperar un buen rato para que se aplique la actualización y se reescriba el disco duro. Es importante aquí que tengas paciencia y no toques ni apagues el ordenador mientras se actualice.