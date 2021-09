Marvel Zombies: el macabro origen de los superhéroes convertidos en muertos vivientes que hemos visto en ‘¿Qué pasaría si…?’

Ha sido uno de los episodios más comentados y esperados (desde que en el trailer inicial se podía ver a un Capitán América cadavérico) de ‘¿Qué pasaría si…?’, la serie de animación de Marvel que plantea historias paralelas a las que ya conocemos del MCU. ¿Y si la Agente Carter fuera el Capitán América? ¿Y si Pantera Negra fuera Starlord? Y en este caso… ¿y si existieran zombis en el Universo Marvel?

Las historias de la serie se inspiran indirectamente en un cómic del mismo título, ‘What if…?’ que ha vivido distintas encarnaciones desde su nacimiento en 1977. Tradicionalmente con el ominoso Vigilante como narrador (aunque no siempre, debido a la trayectoria del propio personaje en la editorial), ha sido una cabecera muy querida por los fans, y ha planteado todo tipo de historias alternativas -desde un Punisher cuya familia nunca murió a una Tía May como heraldo de Galactus-. Pero los Marvel Zombies no pertenecen a esta colección.

La noche de los superhéroes vivientes

Los primeros Marvel Zombies (que, por cierto, es el apodo con el que se conoce cariñosamente a los fans de la casa) no tenían la forma de estos explícitos muertos vivientes del episodio de ‘¿Qué pasaría si…?’, sino que llegaron camuflados. Fue en los números 21 a 23 de ‘Ultimate Fantastic Four’ en 2005, escritos por Mark Millar y que sacaba partido de un runrún que venía comentándose un tiempo: la posibilidad de que los personajes del Universo Ultimate (que inspirarían en buena medida las contrapartidas fílmicas del MCU, sobre todo estéticamente) acabaran encontrándose con sus modelos originales del Universo Marvel clásico.

Y así sucedió con los Cuatro Fantásticos del Universo Ultimate. Solo que estos clásicos 4F eran en realidad bestias caníbales procedentes de otra dimensión, donde se había acabado la carne humana. Y nos invadían para devorarnos. Toda una gamberrada 100% Millar (recordemos: ‘Kick-Ass’, ‘Wanted’) que convertía a los icónicos héroes clásicos Marvel en zombis hambrientos al más puro estilo de las salvajes películas italianas de los ochenta (aunque su referente más claro eran las entonces muy recientes ’28 días después’ y ‘Amanecer de los muertos‘, pistoletazo de salida para la asimilación del zombi por la cultura mainstream).

Ultimate Fantastic Four

Un par de años antes de la aparición de estos números de ‘Ultimate Fantastic Four’, Robert Kirkman comenzaba a escribir la longeva serie ‘Los muertos vivientes’, que con su adaptación televisiva se convertiría en otro emblema de la llegada de los zombis modernos al imaginario colectivo. Marvel le llamaría para continuar la idea de Millar en una franquicia de miniseries y números especiales que desarrollarían la idea de los héroes Marvel convertidos en zombis, y que se prolongarían durante toda esa década.

El sentido del humor perverso de Kirkman, su habilidad para dinamitar y ridiculizar toda la dignidad de los héroes Marvel a base de rostros podridos y cuerpos mutilados gustó a los fans más iconoclastas, a lo que ayudaron los casi expresionistas dibujos de Sean Phillips. Y, sobre todo, las grotescas e hiperrealistas portadas de Arthur Suydam, que reformulaban portadas clásicas de Marvel, pero en clave zombi.

Centrándose siempre en los monstruos y no en sus interacciones con los humanos, como hizo Millar, Kirkman desarrolló como antihéroes trágicos a esta fauna de Tierra 2149, que van arrasando todos los mundos a los que llegan por culpa de un hambre atroz. Imágenes para el recuerdo como la del Capitán América (aquí, Coronel) devorando su propio cerebro dan forma a estas primeras series de Kirkman y a un one-shot, ‘Dead Days’, que relata el inicio de la plaga a modo de precuela de la historia de Millar.

Este es el arranque, pero la franquicia continuaría casi sin freno: en la segunda y última de las miniseries escritas por Kirkman, los zombies vuelven a la Tierra después de devorar toda la vida del Universo. Allí encuentran que los humanos supervivientes se han instalado en Wakanda, lo que deja ver cómo el episodio de ‘¿Qué sucedería si…?’ se ha inspirado en los cómics.

A partir de ahí las sucesivas miniseries pierden parte del interés al verse integradas de un modo u otro en los grandes eventos solo para fans de Marvel, aunque el empeño en usar a personajes secundarios de la casa, como los Hijos de la Medianoche, da cierto aire de serie B a unos comics que nunca pierden el tono gamberro. Entre los experimentos más notables están un crossover con los comics de Dynamite de ‘El Ejército de las Tinieblas’ o un divertido choque con Deadpool.

En los últimos años, la franquicia ha vivido un par de reboots. El de 2018 se titula ‘Marvel Zombie’, transcurre años después de la plaga, y Spider-Man, Daredevil y Falcon tienen que proteger a los humanos supervivientes. En 2019 llega ‘Marvel Zombies: Resurrection’, otro reboot con un punto de partida sugestivo: el cadáver de Galactus contiene unas criaturas infecciosas y letales que contagian a varios grupos de héroes Marvel que acuden a investigar.

En todo ello picotea el estupendo episodio de ‘¿Qué sucedería si…?’, que no se corta en términos de violencia ni de ejecución grotesca de iconos, recupera ideas como la del zombi gargantuesco y lo adereza con elementos sacados de otros comics icónicos, como la imagen de Spider-Man con la capa del Dr. Extraño. Un episodio que nos recuerda que nada es para siempre, y los héroes Marvel menos aún.