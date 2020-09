Más allá de la broma, 2020 está siendo un buen año para Linux en el escritorio y más allá

Lo de que este va a ser el año de Linux en el escritorio se ha convertido ya en broma recurrente al hablar de este sistema operativo, pero la verdad es que si ha habido un año excepcional para Linux en el escritorio, ese ha sido 2020, y la culpa, tóquense ustedes las narices, es de Microsoft.

Lo cierto es que la empresa liderada por Satya Nadella lleva años ya acercándose más y más a un ecosistema que durante años consideró como claro rival. Ahora Linux está cada vez más integrado en Windows 10 y otras plataformas como Chrome OS, pero también hay buenas noticias en el terreno del hardware.

Sonreímos con la promesa de que 2019 iba a ser el año de Linux en el escritorio. Al final (por supuesto) no lo fue, pero durante esos 12 meses —como ocurrió en 2018— también hubo mucho y bueno a la hora de hablar de este sistema operativo. La llegada del Windows Subsystem for Linux (WSL) y su consolidación en Windows 10 permitieron usar distribuciones variadas (desde Ubuntu a Kali Linux) en modo consola, pero la cosa ha ido a más en los últimos tiempos.

De hecho las mejoras que han llegado con WSL 2 son enormes y afectan a un ámbito muy especial para quienes trabajan con este sistema operativo: las operaciones en disco se han visto muy mejoradas y eso hace que ahora ámbitos como el de los contenedores hace que los desarrolladores puedan tener mucho más margen de maniobra en este sentido.

Hay también buenas noticias en desarrollos propios de Microsoft que llegan a Linux de forma nativa. Pronto lo hará el navegador Edge basado en Chromium, y antes que él lo hizo Microsoft Teams.

Las mejoras también han llegado al soporte de la computación GPU en WSL y de DirectML son también puntos clave para muchos desarrolladores —era la petición número uno de la comunidad—, pero para los usuarios finales sin duda lo que marcará un antes y un después es el soporte de aplicaciones de Linux con interfaz gráfica en Windows 10 de forma nativa.

Eso permitirá que cualquier usuario pueda correr de forma simultánea aplicaciones de Windows 10 y Linux sin importar para qué sistema operativo fueron creadas. Las posibilidades aquí son enormes y vuelven a plantear esa singular fusión a la que nos están acostumbrando no solo Windows 10 —que cada vez se parece más a Windows 10—, sino también a otras plataformas.

Por ejemplo ha ocurrido también con Chrome OS, otra plataforma que ha querido plantear esa simbiosis. Apple no parece tener nada que ver con esa tendencia, y en sus Mac ARM ni siquiera permitirá el arranque dual con Linux o con Windows 10.

A esas grandes noticias para todos los usuarios en el terreno del software se unen las que llegan desde el terreno del hardware. Más y más fabricantes están apuntándose al desarrollo y venta de equipos con Linux preinstalado, algo que hasta hace poco solo solíamos ver en Dell.

Linux is having a moment in case you haven’t noticed.@Dell @Lenovo @HP @system76 @Purism@thepine64 @RaspberryPi

WSL

Chrome OS

Public clouds like @Azure and @googlecloud

In the WWDC keynote@Steam support

Popular consumer apps@FlutterDev @UnoPlatform

— Hayden Barnes (@unixterminal) September 23, 2020