Más filtraciones del Samsung Galaxy S20: hasta 16 GB de RAM y 108 megapíxeles para la versión más potente

Siguen las filtraciones que nos muestran las posibles características que tendrá el próximo buque insignia de Samsung, que al que actualmente conocemos con el nombre de Galaxy S20 y que será presentado en el Samsung Unpacked del próximo 11 de febrero. Ayer mismo se filtraba su posible diseño, y hoy empieza a hablarse de algunas de las especificaciones que podría acabar teniendo el dispositivo.

En las últimas horas hemos tenido dos filtraciones bastante interesantes. La primera viene de Max Weinbach, el mismo usuario de XDA Developers que ayer filtró la primera foto del dispositivo. En este caso, lo que nos dice son las principales características del hardware, como el almacenamiento, la RAM o las cámaras. Además, el popular filtrador Ice Universe también ha publicado las que según él serán las características de las cámaras de tres de las variantes del dispositivo.

En cualquier caso, y antes de entrar a mostrarte el contenido de las especificaciones, no debes olvidar que se trata de filtraciones que no han sido confirmadas. Las fuentes son lo suficiente fiables como para que nos atrevamos a publicarlas y compartirlas contigo, pero siempre cabe la posibilidad de que haya datos erróneos y que cuando se presente el terminal de Samsung haya cosas que son diferentes.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020