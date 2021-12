Más tiempo en familia: 23 ideas para divertirse en la sobremesa en Navidad

La Navidad es tiempo de estar con seres queridos: cenas, comilonas y largas sobremesas al calor de una buena conversación y risas. Si en estas fiestas te vas a juntar con los tuyos, además de la clásica «diferencia de opiniones» con tu cuñado, en este artículo te proponemos una serie de ideas de entretenimiento para disfrutar con tus seres queridos.

Juegos de mesa para toda la familia

Trivial, Parchís, Catán, Monopoly… son grandes clásicos que no suelen faltar en los hogares para ocasiones como esta, en la que el tiempo exterior no invita a salir a dar un paseo. Si buscas ideas en forma de juegos de juegos de mesa para toda la familia, para que pueda disfrutar desde los peques hasta los abuelos, aquí tienes un pequeño recopilatorio muy interesante y divertido.

Aunque en la caja recomienda los 10 años como edad de partida, podéis jugar y echar unas risas con niños algo más pequeños con ‘Virus!’ (11,79 euros), un divertido juego de cartas en el que tendréis que lidiar con virus con todo tipo de artimañas.

Edad : A partir de 8 años

: A partir de 8 años Número de jugadores : de 2 a 6

: de 2 a 6 Tiempo de juego: 20 minutos

Tranjis Games – Virus! – Juego de cartas (TRG-01vir)

La mecánica es sencilla en ‘Dobble’ (15,99 euros) : tratar de descubrir qué dibujo se repite entre dos cartas. Hay una versión infantil, pero no cambia más allá de las ilustraciones y que son menos cartas.

Edad : A partir de 6 años (4 la edición «Kids»)

: A partir de 6 años (4 la edición «Kids») Número de jugadores : De 2 a 8 jugadores (el Kids de 2-5)

: De 2 a 8 jugadores (el Kids de 2-5) Tiempo de juego: 10-15 minutos

Zygomatic – Dobble – Español, Multicolor (57)

Si os juntáis todos para jugar a ‘Jungle Speed’ (21,99 euros), se puede liar parda: este juego mezcla agudeza visual, reflejos y velocidad para detectar y entrar en acción cuando veas dos cartas iguales. Ojo porque se puede escapar algún golpe traicionero.

Edad : A partir de 6 años (de 3 la edición Kids)

: A partir de 6 años (de 3 la edición Kids) Número de jugadores : De 3 a 8

: De 3 a 8 Tiempo de juego: 15 minutos

Jungle Speed – Sencillo, rápido, Divertido ¡y Muy adictivo!

Igual no todos son fans de este plato tradicional japonés, pero afortunadamente no es necesario para lograr la victoria. En ‘Sushi Go!’ (8,99 euros) simplemente hay que rellenar huecos libres logrando la mejor combinación de platos de sushi.

Edad : A partir de 8 años

: A partir de 8 años Número de jugadores : de 2 a 5 jugadores

: de 2 a 5 jugadores Tiempo de juego: 15 minutos

Devir- Sushi Go Juego de Mesa, Multicolor, Miscelanea (BGSUSHI)

‘Dixit’ (26 euros) es uno de esos juegos que además de entretener, resulta de lo más didáctico para los peques de la casa porque desarrolla la creatividad, ingenio e imaginación. La guinda del pastel son sus magníficas ilustraciones.

Edad : A partir de 10 años

: A partir de 10 años Número de jugadores : De 3 a 6

: De 3 a 6 Tiempo de juego: 30 minutos

Libellud- Dixit Classic – Juego de Mesa en Castellano – Nueva versión 2021, Color (LIBDIX01ML2)

‘El Monstruo de colores’ (22 euros) está basado en el libro homónimo y es ideal para trabajar con los peques de la casa y las emociones. Un título cooperativo donde identificar y recopilar emociones

Edad : A partir de 3 años

: A partir de 3 años Número de jugadores : De 2 a 5

: De 2 a 5 Tiempo de juego: 20 minutos

El monstruo de colores, edición en castellano

‘¡Aventureros al tren! Europa‘ (42 euros) es un juego familiar de fácil aprendizaje donde no solo se trata de desarrollar tu propia estrategia, sino también de adivinar la de tus oponentes y boicotearla.

Edad : a partir de 8 años

: a partir de 8 años Número de jugadores : 2, 3, 4, 5 jugadores

: 2, 3, 4, 5 jugadores Tiempo de juego: 20 – 30 minutos

Days of Wonder – Aventureros al Tren, juego de mesa (LFCABI127)

‘Exploding Kittens‘ (19,90 euros) esconde bajo su dinámica de juego de cartas humor a raudales y mucho pique. La mecánica es tan sencilla como la de esquivar los gatos explosivos de un mazo de cartas donde hay un número de felinos que revientan igual al número de jugadores menos uno, una felina patata caliente.

Edad : a partir de 7 años

: a partir de 7 años Número de jugadores : 2, 3, 4, 5 jugadores

: 2, 3, 4, 5 jugadores Tiempo de juego: 15 minutos

Exploding Kittens- Juego de cartas (EKEK0001)

‘Century, la vía de Las Especias’ (33 euros) es un título ideal para iniciarse en los juegos de mesa en el que tendrán que explorar mercados, comerciar y descubrir las maravillas de la ruta de las especias. Mención especial merecen las espléndidas ilustraciones de la artista Fernanda Suárez.

Edad : a partir de 8 años

: a partir de 8 años Número de jugadores : 2, 3, 4, 5

: 2, 3, 4, 5 Tiempo de juego: 30 – 45 mins.

Asmodee- Century, la vía de Las Especias, 7505

‘Azul’ (39 euros) es un juego relativamente nuevo pero de gran popularidad por su calidad. Su dinámica es sencilla pero no por ello aburrido: embellecer el palacio real de Evora por orden del rey portugués Manuel I, que quedó maravillado con la Alhambra, siguiendo una estrategia que combina matemáticas y diseño.

Edad : a partir 8 años

: a partir 8 años Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego: 30 – 45 min.

Azul Español (Plan B Games NMG60020ES)

Clásico, de toda la vida, pero no por ello menos interesante para estos tiempos que corren: este puzzle de mil piezas con un motivo de lo más atractivo para los fans de la sci-fi: este puzzle de mil piezas de Marvel (11,29 euros) que al terminarlo queda ideal enmarcado. A partir de 6 años.





Clementoni Other Puzzle 1000 Piezas Marvel 80 Years, Multicolor (39411.1)

Videojuegos en familia

También podéis disfrutar de entretenidas veladas en torno a una consola y videojuegos sociales para toda la familia con pequeños minijuegos, competiciones y por qué no, incluso el mítico karaoke. A continuación os proponemos algunos títulos para diferentes plataformas y consolas para disfrutarlos.

La consola ideal para disfrutar de la sobremesa en Navidad es la Nintendo Switch OLED (349 euros) por tres motivos: porque puedes comprarla ya y disfrutar de sus ventajas frente a la original, por su modo sobremesa con mandos separables y porque dispone de los mejores títulos para jugar toda la familia.





Nintendo Switch (versión OLED) Blanca

Otra oportunidad para hacerse con una consola de última generación pasa por la Xbox Series S (269 euros), y además de oferta. La hermana pequeña de la Xbox Series X carece de lector de discos Blu-Ray, pero tiene precisamente como gran arma el impresionante catálogo disponible del Game Pass, donde encontraréis joyas para jugar solos, en pareja o en familia.





Xbox Series S

El Just Dance 2022 (35 euros para Switch) es ideal para esos días en los que os junstáis familia y/o amigos con ganas de fiesta. En esta edición no faltan hits de Dua Lipa o Camila Cabello o grandes clásicos como Freed from Desire de Gala. Y que llueva.





Just Dance 2022 SWITCH

El Super Mario Party (46 euros) es el auténtico rey de los party games, un juego repleto de pruebas y minijuegos para disfrutar toda la familia con los mandos de la Nintendo Switch





Super Mario Party (Nintendo Switch)

Preparad platos en situaciones surrealistas con modo multijugador online y multiplataforma con Overcooked! y Overcooked! 2, disponible para Switch, PlayStation y Xbox. El pack por 23 euros para Xbox, 34 euros para Nintendo Switch y 23 euros para PS4/SS5





Ps4 Overcooked! + Overcooked! 2 – Double Pack

En Carnival Games encontraréis 20 juegos y actividades para toda la casa propias de las ferias y parques de atracciones especialmente llamativas para los más peques y que se disfruta más con varios mandos. Por 16,29 euros para Switch, 9,99 euros en PlayStation Store y 39,99 euros en Microsoft para Xbox.





Carnival Games

Exprime tu televisor

El plan de sofá, mantita y peli gana enteros en estos días tan cortos y fríos. Además el tiempo libre es muy propicio para hacer un maratón de series, ver grandes clásicos para toda la familia de franquicias como Disney o Pixar. ¿Que no tienes una smart TV, o a tu televisor le faltan aplicaciones o simple y llanamente no va todo lo bien que debería?

El Chromecast con Google TV (60 euros) es una estupenda opción para actualizar tu televisor por varios motivos. El primero, que está repletito de aplicaciones, por lo que vas a encontrar los servicios más completos, el segundo lo fluido que funciona y el tercero, que dispone de mando para usarlo de forma independiente de tu móvil (algo que antes no era posible). Este compacto dispositivo reproduce contenido 4K Ultra HD en HDR10, HDR10+, Dolby Vision y puedes manejarlo incluso con la voz a través de Google Assistant.





Google Chromecast con Google TV

Para televisores compactos o veteranos, el Fire TV Stick Lite (18,99 euros) es una estupenda opción. Este funcional dongle reproduce contenido en Full HD, dispone de amplio catálogo de apps y es compatible con el asistente Alexa.





Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa | Lite (sin controles del TV), streaming HD

Si tu televisor alcanza las 4K, nuestra recomendación es aprovechar la oferta y comprar el Fire TV Stick 4K Max (38 euros), el dongle más potente y moderno de Amazon. Entre sus ventajas, las apps se inician más rápido y la navegación es más fluida. Este modelo es compatible además con HDR10+ y Dolby Vision, además de sonido Dolby Atmos. Y si tienes un router moderno con Wi-Fi 6, aprovecharás este estándar con el dispositivo.





Te presentamos el Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa (incluye controles para el televisor)

En formato set top box, el centro multimedia Nokia Streaming Box 8000 (69 euros) es una opción con el completo Android TV 10, con Chromecast integrado y acceso a Google Assistant. Es capaz de alcanzar resoluciones [email protected], compatible con sonido Dolby Digital Plus y cuenta con toma LAN Ethernet 10/100 para conectar el dispositivo a Internet por cable, aunque también integra Wi-Fi 5 y Bluetooth 4.2.





Nokia TV Box Android 4k uhd, Netflix, Amazon Prime, Disney+, asistente de google, smart tv box con Android 10 y Chromecast integrado, WiFi, HDMI, incluye mando a distancia Bluetooth

Para quienes sean del ecosistema de la manzana mordida, el nuevo Apple TV 4K 2021 (199 euros). Diseño elegante y discreto, capaz de reproducir contenido 4K y HDR a 60 fps, un acceso sencillo y potente y un mando renovado que, según nuestro análisis, es lo más destacable.





Apple TV 4K de (32 GB)

Más ofertas

