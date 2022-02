MediaMarkt deja todos sus juegos a un céntimo por error: será difícil que sus compradores se los queden

Qué ha pasado: No es la primera vez que sucede, ni posiblemente será la última, aunque este tipo de errores se remontan a los tiempos de los catálogos impresos para el buzoneo. En cualquier caso, esta vez ha sido la web de MediaMarkt la que, a las 11 de la mañana aproximadamente, mostraba un error que permitía que los jugadores comprasen cualquier juego a un céntimo, gracias a un descuento automático de casi la totalidad del PVP, y con gastos de envío incluidos. En apenas un cuarto de hora el error estaba subsanado.

Qué consecuencias puede tener para MediaMarkt: A la espera de que la tienda realice algún comunicado oficial, todos los pedidos que han llegado a efectuarse han sido cancelados. La pregunta es: ¿está obligada MediaMarkt a cumplir con la oferta, aunque sea un error? ¿Llegarán a recibir sus compras los clientes que han estado más rápidos?

Qué precedentes hay: Aunque en la mayoría de las ocasiones estas inevitables cancelaciones de los pedidos suelen aceptarse, en algún caso en el que los compradores decidieron insistir sí que han conseguido los productos al precio ofertado. Sucedió en octubre de 2019, cuando FNAC marcó un Huawei P30, que tenía un precio de venta al público de 699,90 euros, a 139,90 euros.

El resultado fue que recibieron más de 13.000 pedidos del teléfono, que FNAC aceptó en un primer momento, y luego canceló aduciendo un error. La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana demandó a FNAC, y se fue oponiendo a cada contrademanda de FNAC. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó todas las contrademandas de FNAC y la tienda tuvo que enviar los teléfonos con ese 80% de descuento (mayor incluso para los socios de FNAC).

No siempre gana el comprador: Sin embargo, no siempre se da este resultado. En este artículo nos contaba Mónica Muñoz González, experta en Derecho de Consumo del bufete CECA MAGÁN Abogados, que no hay un principio general para todos los casos, sino que cada caso se juzga de forma independiente. Se debe determinar que los compradores son, en efecto, personas individuales y no empresas, que el precio es un error y no un reclamo o una promoción, y que hay buena fe por parte del cliente al efectuar la compra.

Es lo que determinó, por ejemplo, que en Badalona en 2011 se desestimara la venta de dos unidades de un Macbook de 900 euros se vendieran por 67,97 euros. La sentencia determinó que la rebaja era un error manifiesto y que el cliente había intentado aprovecharse de ello. Otros casos comparables con lo que estamos viendo fueron el de Alcampo vendiendo varias PS4 a 1 céntimo en 2019, Dell vendiendo portátiles por menos de 40 euros también en 2019, Media Markt cancelando la venta de móviles a 0 euros en 2018 y, también en 2018, El Corte Inglés cancelando pedidos de PS4 y PS VR con 100 euros de descuento.

¿Qué posibilidades hay de que Media Markt tenga que enviar los juegos? Muy pocas: ateniéndonos a los precedentes, a la tienda le va a resultar muy fácil demostrar que la rebaja ha sido un error tipográfico o informático, ya que el catálogo entero de videojuegos ha sido rebajado a un céntimo. Es difícil defender la teoría de la maniobra publicitaria en este caso.