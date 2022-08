Mejores aires acondicionados en calidad precio: cuál comprar y seis modelos recomendados desde poco más de 200 euros

Ruido, medio en dB. Si vas a colocar la unidad interior en tu dormitorio, no pases por alto este punto: aquellos modelos con tecnologías más depuradas son capaces de reducir su ruido hasta los 19 dB, mientras que los más modestos se mueven entre los 24 – 25 dB en modos de funcionamiento real, bajando algún decibelio en su modo noche. Recuerda que los decibelios es una magnitud logarítmica y no lineal. Aunque hablamos de la unidad interior, no conviene descuidar la exterior, ya que el compresor es un elemento ruidoso que puede causar molestias a los vecinos e incluso sobrepasar los límites establecidos por la ley en zonas protegidas.