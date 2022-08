Mejores auriculares para dormir: cuál comprar y ocho modelos recomendados desde 30 euros

Si te cuesta conciliar el sueño, hay un montón de gadgets que pueden sustituir al clásico contar ovejitas para que te relajes, cierres los ojos y por fin te duermas. Uno los más populares son los auriculares para dormir, unos wearables especialmente diseñados para ayudarnos a conciliar el sueño y descansar. No solo es cuestión de aislarnos del exterior, si no también cuentan con funciones para relajarnos: en esta guía de compra de auriculares para dormir te ayudamos a elegir el modelo perfecto para ti y te proponemos una cuidada selección con los mejores candidatos.

Qué auriculares para dormir comprar

Aunque unos buenos auriculares inalámbricos que te resulten tan cómodos como para olvidarte que los llevas puestos, buen agarre como para no caerse mientras das vueltas y con suficiente autonomía como para aguantar toda la noche podrían servirte, existe una serie de auriculares diseñados para dormir que cuidan especialmente de la comodidad y además implementan funciones extra como pueden ser sonidos relajantes o ruido blanco. Ya te hemos adelantado algunas características importantes, pero en este punto descubrirás cómo son unos buenos auriculares para dormir.

Cómodos independientemente de tu postura , la meta es que te olvides de que los llevas puestos. Eso sí, no es lo mismo una persona que se mueve mucho en la cama que otra que no, o una que acostumbra a dormir de lado frente a otra que lo hace boca arriba. Ten en cuenta además que deben encajar en una amplia variedad de tamaños de cabeza y de orejas.

Sin luces ni sonidos que nos despisten . Parece una tontería, pero un beep o un parpadeo LED de subir o bajar el volumen o las advertencias de baja batería pueden molestarnos durante la noche.

Controles fáciles , lo que permitirá alternar entre música, audiolibros, ruido blanco o sonidos para meditación sin necesitar concentración para cambiarlos.

Fáciles de limpiar , teniendo en cuenta su uso intensivo y que hay formatos como el de banda que son susceptibles de rozarse o impregnarse de sudor, por lo que interesa que la parte textil pueda lavarse.

Una autonomía suficiente para un sueño reparador . Lo ideal son unas 10 horas, suficientes para que duermas las horas que necesitas y el extra para conciliar el sueño. Piensa que aunque no vayas a escuchar música todo el rato, si tienes activado la cancelación de ruido (en caso de tener esta función) o el ruido blanco necesitan batería para toda la noche.

Sonido moderadamente bueno y mínima latencia, dos extras que agradecerás si vas a escuchar música o ver un episodio de tu serie favorita de Netflix antes de dormir. Lo de que el movimiento de labios y el audio estén desacompasados resulta bastante molesto.

Tipo de auricular

Como irás viendo en nuestros modelos recomendados no existe un tipo de auricular que sea claramente el mejor para dormir, si no que dependerá de tus gustos y necesidades dar con el formato ideal. No obstante, se engloban en tres:

De banda . Su diseño se mueve entre en antifaz para dormir y la banda que se ponen los deportistas para el sudor. Está hecha de un tejido acolchado y en su interior alberga los audífonos, logrando un combo que resulta moderadamente cómodo y con buena fijación , permitiéndonos incluso dormir de lado. Eso sí, el aislamiento respecto al ruido del exterior no es el mejor.

Intraauditivos como tantos otros auriculares, como los populares Sony WF-1000XM4 que se incrustan dentro del conducto auditivo aunque con cuidado de que no sobresalgan mucho para que no resulten incómdos. A su favor, el aislamiento de ruido respecto al interior es bastante bueno.

Circumaurales: son minoría, pero hay algunos modelos interesantes para dormir como los Kokoon. Lo mejor es su potencial para aislar el ruido del exterior pero a cambio, si no tienen un buen diseño, pueden resultar incómodos por culpa de los roces con la diadema.

Kokoon, unos auriculares para dormir cuyo diseño cubre toda la oreja

Modelos recomendados

La Fulext (30 euros) es una banda para dormir que destaca por su buena calidad precio. Y es que por un precio bastante ajustado este modelo con diadema elástica suave resulta cómoda. Integra auriculares con micrófono y conectividad Bluetooth 5.0 para que conectes tu móvil y escuches lo que te ayude a conciliar el sueño, ya sea un audiolibro, música relajante o un podcast.







Fulext Auriculares para Dormir Deportes Diadema Deportiva Auriculares con HD Estéreo Altavoces para DeportesDormir de Lado y Relajación

Disponible en varias tallas y varios colores, la popular AcousticSheep SleepPhones v.6 (44 euros) es una sencilla banda mullida y suave que oculta unos auriculares con cable y toma jack para que conectes a tu teléfono, tablet o reproductor de mp3 para que escuches música relajante, audiolibros o lo que quieras. ¿Qué tiene para dormir? Su diseño cómodo.







Auriculares con Banda de Lana para la Cabeza AcousticSheep SleepPhones v.6 Classic – Negro, Mediano (Esta Talla se Ajusta a la mayoría)

La HoomBand (desde 55 euros) es una banda disponible en dos tallas y en versión conectada o inalámbrica mediante Bluetooth, pudiéndola usar también para música, series, podcasts, donde aprovecharás su calidad de audio HD.

Está hecha de un tejido flexible y cómodo con espuma termoformada donde se ocultan unos auriculares ultraplanos ajustables. Esta banda para dormir ofrece más de 100 horas de meditaciones guiadas y otro contenido inédito creado por especialistas de sueño. Su autonomía es de 10 horas.







Hoom Band Te duerme Plus Vite – Cinta innovadora e historias hipnóticas creadas por expertos del sueño (S (Bluetooth))

Los Sleepbuds Z de 1More (56 euros) son unos auriculares TWS que brillan por su versatilidad, ya que sirven tanto para usarlos como un modelo estándar (aunque sin contestar llamadas, al carecer de micrófono) como para ayudarte a conciliar el sueño.

Entre sus prestaciones para dormir destaca su diseño compacto con buen ajuste, buen aislamiento del ruido ambiental y una app con sonidos relajantes y temporizador para que se apaguen automáticamente.







1MORE ComfoBuds Z, Auriculares Inalámbricos para Dormir con Cancelación de Ruido, 30 Sonidos Relajantes Incorporados, Auriculares Bluetooth para Dormir Mejor, Blanco

Si buscas versatilidad a precio ajustado, echa un vistazo a los los Omidyi Sleepbuds (60 euros), unos auriculares in ear TWS con Bluetooth que destacan por su diseño ultracompacto y con unos acabados suaves y curvos.

Con Bluetooth 5.0 y micrófono integrado, sirven tanto para escuchar música o responder llamadas como para dormir, gracias a su diseño y buen aislamiento acústico, aunque sus prestaciones para el sueño son más bien básicas.







Omidyi Auriculares de sueño, Bluetooth Sleepbuds,Alto aislamiento acústico Mini auriculares para dormir, auriculares integrados Mic Earbuds inalámbricos, ayuda a conciliar el sueño más rápido y dormir mejor

Que su diseño no te engañen porque no son unos TWS normales y corrientes, estos QuietOn (219 euros) carecen de conectividad Bluetooth para escuchar música del móvil o una app para personalizar lo que escuchas y sus características.

De hecho, su tecnología de cancelación de ruido sirve para neutralizar el sonido ambiental, por ejemplo los ronquidos. Su autonomía es de hasta 20 horas. Otro de sus características destacables es su diseño, minimalista y cómodo para que no te molesten durmiendo de lado al no sobresalir de la oreja.







QuietOn – Los auriculares de cancelación activa de ruido más pequeños para dormir, para reducir los ronquidos, el ruido ambiental, excelentes para los viajeros, 20 horas de duración de la batería

La marca con más solera de esta selección y probablemente del segmento para dormir es Bosé y sus Sleepbuds II (228 euros). Ojo porque no tienes Bluetooth por lo que no sirven para escuchar música o podcasts, sino que su función es reproducir sonidos relajantes y bloquear el ruido ambiental para que puedas dormir.

En la app encontrarás 50 pistas especialmente diseñadas con sonidos de naturaleza o medicación, además de funciones extra como alarma. Su autonomía es de 10 horas, suficiente para dormir a pierna suelta toda la noche.







Bose Sleepbuds II: tecnología orientada al sueño clínicamente Probada para ayudarte a conciliar el sueño más rápido. Duerme Mejor con Sonidos relajantes

Los Kokoon Nightbuds (291 euros) cuentan con un original diseño con formato intrauditivo con una banda para mejorar la sujeción, resultando cómodos y versátiles.

No son un dispositivo barato, pero a cambio son bastante completos y avanzados para ayudarte a dormir: con tecnología de enmascaramiento de ruido para que no te moleste el sonido ambiental, detección de sueño para apagarse cuando siente que duermes y una app con biblioteca de sonidos relajantes y de meditación.







Auriculares para dormir Kokoon Nightbuds – Auriculares intrauditivos – Ayuda para dormir para adultos – Tapones para los oídos para dormir – Enmascarar el ruido – Bluetooth – Gris

