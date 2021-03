Mejores móviles por menos de 400 euros (2021): la opinión de los expertos de Xataka

Dejamos a un lado la gama alta y nos centramos en esos teléfonos de gama media con una alta relación calidad precio para aquellos usuarios exigentes que no renuncian a prestaciones propias de los flagship pero en presupuestos más contenidos. Tras repasar los mejores teléfonos por menos de 200 euros y aquellos móviles más recomendados por 300 euros, preguntamos a los editores de Xataka que más saben de teléfonos los teléfonos más atractivos por menos de 400 euros.¿Qué teléfonos son los mejores?





Laura Sacristán

Aunque el OnePlus Nord N10 también es una excelente opción, a día de hoy, si tuviera que recomendar ahora mismo un móvil por debajo de los 400 euros, seguiría eligiendo el OnePlus Nord (399 euros).

A día de hoy, es uno de los teléfonos con mejor relación calidad /precio del mercado. El modelo de 8GB/128GB tiene un precio oficial de 399 euros, pero en muchos sitios se puede encontrar aún más barato.

Y por ese desembolso, nos ofrece una pantalla AMOLED de 90 Hz, un rendimiento potente, buena autonomía, carga rápida y un equipo fotográfico versátil. Todo ello, con el añadido del 5G, que ya está disponible en varios operadores y en muchas ciudades..

Para aquellos a los que el 5G no les importa tanto, dentro del catálogo de Xiaomi, les recomendaría el Mi Note 10 Lite (353 euros).

Por un precio oficial de 369 euros (y menos si buscamos en otros distribuidores), este modelo incluye una pantalla AMOLED de 6,47 pulgadas, una batería de 5.260 mAh con carga rápida de 33W y una cámara cuádruple con sensor principal de 64 MP. A lo que se suma el Snapdragon 730G a los mandos y un diseño que presume del cristal Corning Gorilla Glass 5. Vamos, un buen equilibrio de precio y prestaciones.





Iván Linares

Recomendar un buen móvil por debajo de 400 euros es cada vez más difícil: los fabricantes se han puesto las pilas en este segmento de precio.

De entre todos los teléfonos de este 2020, yo me quedo con uno de los más recientes: el OnePlus Nord (399 euros). Con esta vuelta a los orígenes la marca ha conseguido un smartphone de gran calidad con un buen diseño, excelente acabado y hardware más que apto para cualquier tarea.

El OnePlus Nord me parece tan recomendable que hasta yo mismo me lo he comprado para utilizarlo como móvil personal.

¿Que los 399 euros que cuesta el Nord son demasiados? Mi segunda recomendación es el Xiaomi Poco X3 NFC (197 euros), el mejor ejemplo de la excelente relación calidad/precio a la que puede llegar Xiaomi.

Gran pantalla de 6,67 pulgadas, un procesador más que solvente (Snapdragon 732G), batería casi nuclear (5.160 mAh), cuádruple cámara trasera con un buen desempeño fotográfico y sin que se pierda el NFC por el camino, de ahí el nombre del teléfono.

Mi tercera recomendación es el teléfono perfecto para quienes buscan un móvil contenido y con la mejor cámara: Google Pixel 4a (389 euros). Actualizaciones inmediatas de Android, 5,8 pulgadas de pantalla, Snapdragon 730G y una batería de 3.140 mAh muy bien optimizada.





Anna Martí

Personalmente pongo por delante la fotografía y la fluidez y sencillez en el software, y aunque el Google Pixel 4a (389 euros) no integra cuatro cámaras traseras y su autonomía no puede competir con la de los móviles con baterías de 4.500 y 5.000 mAh para mí es uno de los principales candidatos a considerar por este rango de precios.

Actualizaciones de software hasta tres años garantizadas, sin añadidos (para bien y para mal) y con la calidad fotográfica que da Google, de la que otros fabricantes aún están lejos incluso en móviles de gamas mayores.

Hablando de un software que siempre me gusta está el de OnePlus, y este año nos sorprendieron con el OnePlus Nord, que deja atrás la gama alta y sus precios para quedarse por debajo de los 400 euros.

Un móvil que además sí dispone de 5G, de carga rápida de 30W y que parte de los 8 GB de RAM, que no está nada mal. Y todo sea dicho: tanto el anterior como éste son relativamente compactos hablando de la media de tamaño en Android y es algo que agradecemos cierto sector del público

Jose García Nieto

Si alguien me preguntase ahora mismo qué móvil me compraría por menos de 400 euros, yo me iría de cabeza a por el OnePlus Nord de 8/128 GB (399 euros).

Por 399 euros te puedes llevar un dispositivo capaz, con un rendimiento más que correcto para cualquier función del día a día, una pantalla de 90 Hz propia de la gama alta y un software a la altura. Una apuesta segura, vaya.

Otro dispositivo que me parece muy interesante es el Realme X50 5G (314 euros), que tiene una pantalla de 120 Hz y el mismo procesador que el Nord, el Snapdragon 765G.

Se queda a la misma altura que el OnePlus Nord, pero lo pongo un escalón por debajo porque me gusta más el software y la cámara de de OnePlus. Es una cuestión de prioridades, pero el X50 5G de Realme es buena compra también.

Más opciones interesantes serían el Motorola Moto G 5G (298 euros), que tiene pantalla de 90 Hz, el Snapdragon 765 y un precio oficial de 399 euros; y el Xiaomi Mi 10T Lite 5G (249 euros), un terminal que me parece de lo más completo.





Enrique Pérez

Por menos de 400 euros ya tenemos móviles con argumentos para competir incluso con los mejores gama alta. Aunque en ocasiones es difícil encontrarlos con una buena oferta. Es el caso del Poco F2 Pro o del Xiaomi Mi 10T, disponible por 399 euros.

El Xiaomi Mi 10T se sitúa entre los modelos más completos del fabricante chino, con un potente Snapdragon 865, uno de los chipset de Qualcomm más avanzados del mercado.

Tenemos un móvil 5G con un panel IPS de 120 H, y cuenta con una generosa batería de 5.000 mAh con carga rápida 33W.

No se queda corto tampoco en fotografía, donde el sensor de 64MP cumple muy bien. Quizás está un punto por debajo que otros en cámara o diseño, pero por su precio es uno de los teléfonos más recomendables.

OnePlus tiene con su Nord (399 euros) uno de los gama media más completos e interesantes del mercado. Un diseño cuidado, conectividad 5G, pantalla AMOLED y un sistema de cuatro cámaras que ofrece gran resultado. El rendimiento de OnePlus, trasladado con éxito a la gama media.

Otra opción es el Realme X3 SuperZoom (388 euros) Es un fabricante nuevo, pero Realme con el X3 SuperZoom es una alternativa de lo más llamativa también, con 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, procesador Snapdragon 855+ y pantalla de 120 Hz. A lo que tenemos que añadirle una curiosa cámara cuádruple con zoom 5x.

Finalmente tenemos el Google Pixel 4a (389 euros). Un móvil distinto. No es el más potente, pero sí es muy ligero y tiene posiblemente una de las mejores cámaras de la actualidad. Independientemente del precio. Una pequeña joya que no es para todos los usuarios, pero la experiencia que ofrece es digna de la gama alta en apartados como la fotografía.





Ricardo Aguilar

Por debajo de 400 euros tengo dos claros candidatos. El primero es el OnePlus Nord (399 euros), el que considero que ahora mismo es el gama media más completo del mercado.

Buen diseño, cámara, batería, rendimiento, tasa de refresco de 90Hz… De hecho creo que es el móvil más equilibrado ahora mismo en relación calidad-precio.

Si tuviera que elegir una segunda opción sería el Pixel 4a (389 euros). Aunque pueda parecer poca cosa a nivel de especificaciones, es un móvil increíble con una de las mejores cámaras del mercado y tres años de actualizaciones garantizadas.

Para seguir ofreciendo los mejores teléfonos móviles que se pueden comprar en 2020 por menos de 400 euros según nuestros expertos, este artículo se actualizará periódicamente. Última actualización: noviembre 2020

