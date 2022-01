Mejores tablet en calidad precio: las recomendaciones de los editores de Xataka

¿Qué tablet del mercado es la mejor en relación calidad precio? En Xataka hemos probado los principales modelos de los fabricantes principales y tenemos claro qué opciones son las más interesantes: estas son las recomendaciones nuestros editores especializados.

Enrique Pérez

«El iPad es el rey de las tablets y en calidad-precio, mi apuesta el modelo básico de 2021. Tiene todo lo que podemos necesitar para un uso estándar, con la seguridad de tener el último sistema de Apple. Cuenta con 64 GB de base, el procesador Apple A13 Bionic que aunque no es el M1, su rendimiento es brutal y una pantalla de 10,2″ Retina que ya conocemos desde hace años. Y quizás lo mejor: tiene USB-C. Lo cierto es que en Android es difícil encontrar una tablet que tenga los mismos resultados que el iPad. Y por 379 euros, Apple nos lo pone a tiro.

Realme es un fabricante que lo está haciendo muy bien. Este año nos ha sorprendido con la realme Pad, una completa tablet que se puede conseguir por menos de 200 euros. Un precio muy asequible para una tablet que tiene un punto adicional respecto a la mayoría, con esa pantalla 2K de 10,4″, 64 GB, altavoces estéreo y un procesador Helio G80 que cumple bien y permitirá utilizarla para jugar. Lo que me gusta de la realme Pad es además su diseño, muy muy fina con un grosor de 6,9 mm. Es cierto que no ofrece la última tecnología, pero se agradece tener un producto tan capaz a un precio tan competitivo.«

Iván Linares

«Es difícil recomendar una tablet que no sea un iPad, ésta sería mi elección principal, tanto a la hora de comprarme una tableta para mí como si tuviese que recomendársela a algún amigo. Y la mejor elección creo que es el iPad de 2021: por 379 euros es una gran elección, tiene potencia y capacidades para todo lo que se desee. Lástima que parta con 64 GB, me parecen algo justos para una tablet de sus características. Y el salto a 256 GB se me hace exagerado, especialmente en precio.

Otra gran tablet que recomendaría, ésta en el lado Android, es la Xiaomi Pad 5 (375 euros). Pude probarla y me pareció solvente en todos los aspectos: es buena, bonita y también suficientemente barata. Xiaomi ofrece un software muy similar al iPadOS de Apple, el desempeño queda a muy buen nivel y la autonomía es suficiente. Vale la pena seguir las ofertas, a menudo puede adquirirse bastante por debajo de los 400 euros«

Ricardo Aguilar

La mejor tablet en calidad precio que puedo recomendar a día de hoy es el iPad. Creo que el panorama Android es bastante desolador, con tablets que no se actualizan y especificaciones insuficientes para lo que cuestan. Una gran opción es el iPad 2021 (379 euros), con el diseño clásico, pero potencia de sobra y años de actualizaciones. Puede parecer algo caro, pero teniendo en cuenta que tan solo las tablets de Apple nos van a durar 6 o 7 años, la inversión está asegurada.

Si lo que buscas es una opción por muy poco dinero, optaría por la Realme Pad (199 euros). La gran pega es que no va a recibir actualizaciones, pero por acabado, pantalla y sonido es una buena opción en el rango de los 200 euros. Una tablet para disfrutar en familia viendo multimedia, con algún juego casual o incluso para escuchar música a través de sus cuatro altavoces.»

Jose García Nieto

«Yo, cuando se trata de tablets, prefiero ir a lo seguro. Si tuviera que recomendar una tablet, el modelo elegido sería el iPad estándar. Por 379 euros ofrece un rendimiento muy bueno, iPadOS (que para mí es el mejor sistema operativo en estos formatos) y una vida útil realmente larga. Es de esas compras con las que sabes que no te vas a equivocar. Si queremos algo más potente y estilizado, el iPad Air (599 euros) es otra opción a tener en cuenta. Es el que tengo en casa y no echo nada en falta a día de hoy.

En el caso de querer una tablet Android, mi balanza se inclina por la Xiaomi Pad 5 (375 euros). Es una tablet realmente completa en todos los aspectos, suficiente para ver películas, trabajar y jugar, y su precio es sensacional. Además, el software está adaptado al formato tablet, lo que supone una gran ventaja. Otro modelo que me parece interesa es la Realme Pad (199 euros), pero que no vaya a actualizarse a Android 12 me echa un poco para atrás.»

Javier Pastor

«No he podido probarla, pero creo que la Realme Pad (199 euros) es una de las tabletas más “pintonas” y prometedoras de los últimos tiempos en el ámbito de las tabletas buenas, bonitas y baratas. Diagonal generosa (10,4″), buena resolución, un procesador decente (Helio G80) y Android 11 para gobernarla se unen a un diseño que parece más propio de dispositivos de gama más alta. Aunque es cierto que como indicábamos en nuestro análisis el rendimiento es quizás su punto débil, diría que para un usuario menos exigente —y sobre todo, para niños— este modelo puede ser una opción muy interesante para jugar y disfrutar de todo tipo de contenidos multimedia, un apartado en el que parece cumplir de sobra gracias especialmente a sus altavoces.

En casa tenemos un iPad estándar para los niños, y creo que es uno de los productos de Apple con la mejor relación precio/prestaciones de este fabricante. Aquí las garantías son claras no ya por un hardware que no decepciona, sino por un sistema operativo (iPadOS) que al contrario que Android sí está íntegramente pensado para este formato y que además en los últimos tiempos lo convierte cada vez más en un dispositivo no solo para consumir y disfrutar sino para producir y trabajar.»

Samuel Fernández

«Tras haber pasado por varios modelos de tablet Android, incluyendo un Mi Pad original que importé porque Xiaomi aún no los vendía en España, tengo bastante claro que me quedaré en el iPad hasta que la vida en la Tierra se acabe. No he encontrado otro dispositivo más pulido que el de Apple, y eso que me muevo en las gamas más bajas, en los iPad más básicos. Pero vale la pena cada euro gastado en ellos por todo, sobre todo por el tiempo que te duran. Recientemente, de hecho, me apeteció empezar a dibujar y cambié mi iPad antiguo por uno de las últimas generaciones, ya con soporte para Pencil, y vuelvo a estar más que contento con el iPad de 2021(379 euros)

Por mi experiencia personal, iPad. No hay mejor gasto en tablets que el de comprarte un iPad. En caso de querer cambiar, algo que podría ocurrir en el futuro, pienso que mi elegido sería el Xiaomi Pad 5 (375 euros). Tuve una experiencia muy grata con la primera generación y desde entonces MIUI ha evolucionado muchísimo. Sería mi opción en caso de abandonar iPadOS.

