Meta tiene un problema y se llama metaverso: acaba de salir del top 20 de empresas más valoradas del mundo

Meta no pasa por sus mejor etapa. Si el telón de fondo no le acompaña, los desafíos que tiene ante sí la otrora poderosa Facebook, como retos en el mercado publicitario, la feroz competencia de otras plataformas y el pozo de inversiones sin fondo en el que se ha convertido el metaverso, han afectado de forma directa a sus cuentas. El último balance presentado por Zuckerberg, con un desplome del 52,2% en los beneficios netos del trimestre, precipitó a su vez un descalabro en el parqué. Y cómo dice más una imagen que mil palabras, allá va una bastante gráfica sobre el devenir de la firma.

La multinacional se ha apeado del “Top 20” de mayores empresas por capitalización de mercado del mundo y está a un paso de hacerlo también del mismo ranking de compañías estadounidenses.

¿Qué recoge el último balance? Que el beneficio neto de la compañía durante el tercer trimestre se situó en 4.395 millones de dólares, lo que representa un «pinchazo» del 52,2% si se compara con el resultado del mismo período de 2021. Si bien el descenso en los ingresos fue contenido, de un 4,5% que bien podría achacarse al contexto general, el capítulo de gastos y costes creció un 19%.

Si se amplía la foto al acumulado del año la tendencia de los ingresos hasta septiembre es algo mejor e incluso deja un alza del 0,2%, pero también es más acentuado el incremento del capítulo de las facturas. Destaca en especial el desplome en los ingresos de su división de realidad aumentada y virtual (Reality Labs), encargada del metaverso, y la previsión de que crezcan aún más los gastos.

¿En qué se han traducido esas cifras? En un durísimo revés en Bolsa. Tras el anuncio, sus acciones han caído más de un 20%, lo que se traduce en una importante pérdida de valor y que los títulos de la compañía se sitúen por debajo de los 100 dólares por primera vez desde 2016, cuando Meta era todavía Facebook y encaraba ejercicios que —con algunos vaivenes, eso sí— dejarían importantes alzas. Lejos quedan los cerca de 380 que llegó a marcar en agosto de 2021.

Los últimos datos de Investing sitúan su capitalización de mercado en 263.000 millones de dólares, lejos también de los valores que llegó a manejar la empresa. En febrero ya había sufrido un retroceso de calado, del 26,4%, tras otra presentación de resultados que generaron un efecto similar.

¿Se refleja eso en los rankings? Los rankings son solo eso, rankings, pero sirven para contextualizar. Y en el caso de Meta, sí, se percibe un cambio importante. El jueves Bloomberg apuntaba que se había apeado de la lista de 20 mayores empresas del mundo, asignándole un valor de mercado de 267.800 millones que la situaban por debajo de Exxon, Johnson & Johnson y otras grandes tecnológicas, como Tesla, Amazon, Alphabet, Microsoft y Apple. A principios de año Meta se situaba como la sexta compañía más grande de EEUU por capitalización de mercado.

Los rankings elaborados por Market Cap apuntan en una dirección similar. Su última “foto” sitúa a Meta en el puesto 26 del ranking mundial de las mayores empresas por capitalización de mercado, por detrás de Samsung, Roche, Nestlé, Mastercard, TSMC o NVIDIA. Entre las firmas americanas se situaría en el peldaño 20, justo entre Bank of America y Pfizer y no muy encima de Coca-Cola.

¿Cuáles son las causas? Al margen de los efectos de la desaceleración económica en el negocio publicitario o el marco general de las firma tecnológicas, Meta afronta algunos desafíos que ayudan a entender su deriva. El primero afecta a un pilar esencial: la publicidad. Los cambios sobre privacidad aplicados por Apple y Google han afectado a su músculo. A ese hándicap se suma el peso de otras plataformas, como TikTok o Twicth. Los datos de Meta señalan que sigue creciendo en volumen de usuarios, pero el empuje de la competencia es claro y le ha llevado a “tiktokizar” su propia oferta.

Meta is no longer one of the top 20 most valuable companies in the U.S. (via @CNBC) pic.twitter.com/GA5l3bE9GW

— Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) October 27, 2022