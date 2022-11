Meta y Twitter tienen otro problema, aparte de los evidentes: la motivación de sus trabajadores

Durante años las Big Tech han vendido la idea de que trabajar en ellas -y sobre todo, en sus oficinas- era casi como estar en un parque de atracciones. Las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos, y el ambiente de trabajo que se respira en algunas de ellas empieza a ser preocupante.

El metaverso no va (de momento). Meta (antes Facebook) cambió su apuesta radicalmente: lo importante ya no eran sus redes sociales, y el futuro era el metaverso. Esa estrategia está siendo de momento un desastre a nivel económico, y Zuckerberg anunciaba hace unos días el despido de 11.000 empleados.

«El metaverso nos matará lentamente». Además de las consecuencias económicas, esa apuesta y esos despidos están provocando una bajada importante de la motivación de sus empleados. En el foro Blind que muchos empleados de empresas usan para publicar sus opiniones sobre el trabajo de forma anónima, algunos de ellos hacían comentarios negativos sobre Mark Zuckerberg.

Un desarrollador software afirmaba que «el metaverso nos matará lentamente». Otros añadieron que Zuckerberg «matará él solo una empresa con el metaverso». Los empleados que comentaban en ese foro -que afirma que toma medidas para evitar que la plataforma se convierta en un foro de críticas inventadas- explicaban cómo «Zuck está llevando la empresa en la dirección equivocada» y que «nuestros directivos no tienen ni idea, confunden movimiento con progreso».

La moral también está baja en Twitter. Ese mismo foro en Blind servía como centro de una serie de crítica a Twitter tras los últimos movimientos de Elon Musk. Al despido de aproximadamente la mitad de la plantilla le siguió un movimiento singular: intentar volver a contratar a algunos de los que habían sido despedidos.

If you’re at Twitter and you’ve been invited back after they fired you in error, here’s a chat with one of the managers there, the Senior Director of Engineering at Twitter, aka @LukeEvansSimon pic.twitter.com/5YRM3kBn5w

— Joshua Byrd (@phocks) November 12, 2022