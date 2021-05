‘Metro Exodus Enhanced Edition’ es el primer juego de PC que aprovecha los gatillos adaptativos del DualSense de PS5

Jugar con mando en PC es posible desde hace mucho tiempo. Los juegos y plataformas llevan años ofreciendo soporte para estos periféricos y el mando de PS5 no iba a ser menos. Sin embargo, el DualSense tiene funciones que van más allá de controlar al personaje, como la vibración háptica y los gatillos adaptativos, dos de sus principales bondades que, finalmente, se pueden aprovechar en un juego que no se ejecuta en PlayStation 5.

Y es que ‘Metro Exodus Enhanced Edition‘ se ha convertido en el primer videojuego de PC que exprime al máximo las bondades del DualSense. Con la última actualización, 4A Games ha implementado el soporte completo para el mando de PS54, de forma que el mando es capaz de ofrecernos resistencia a la hora de disparar y de vibrar de forma contextual.

PS5’s DualSense is now fully functional on PC, via Metro Exodus’ latest update. pic.twitter.com/97yVVYYIJy

El changelog de la actualización no es demasiado extenso. Hay algunos bug fixes clásicos, pero lo más llamativo es la línea que dice «Se ha añadido soporte para el controlador DualSense de PlayStation 5», sin más. Lo que no especifica el changelog es que este soporte incluye vibración háptica y gatillos adaptativos.

After a patch today, Metro Exodus Enhanced Edition became the first PC game to support haptic feedback and adaptive triggers officially (vid source is reddit) pic.twitter.com/CC3bUiKjwl

— donny (@mrdomino_) May 21, 2021