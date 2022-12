Mi Carpeta Ciudadana está triunfando por un simple motivo: no parece una app de la Administración Pública

Mi Carpeta Ciudadana está triunfando por un simple motivo: no parece una...

Se nota cuando las cosas se hacen bien. Es el caso de la aplicación Mi Carpeta Ciudadana, presentada en septiembre de este año y que este mes ha llegado en su versión estable. Estamos ante una app para gestionar todo lo relacionado con la Administración Pública, desde acceder a documentos hasta pedir citas previas.

La aplicación está disponible tanto en Android como en iOS y está siendo un éxito. Tanto es así, que se ha convertido en la app nº1 del top de aplicaciones más descargadas del momento de Google Play. Y top nº2 en la App Store.

Lo cierto es que no nos extraña, ya que aunque la Administración Pública ha sido un desastre en numerosas ocasiones, tras probarla en un primer momento ya nos dio una sensación muy buena. Y tras utilizarla durante estos meses podemos decir que cumple muy bien lo que promete.

Mi Carpeta Ciudadana requiere identificación mediante [email protected], DNI electrónico, clave PIN o clave Permanente. Una vez dentro permite ver una enorme cantidad de documentos oficiales, desde nuestras titulaciones hasta la vida laboral, pasando por la historia clínica o el permiso de conducir. En total más de 40 prestaciones sociales.

No termina ahí la aplicación, porque también cuenta con un sistema de notificaciones que nos envía alertas cuando vaya a caducar el DNI o cuando tenemos una cita como la ITV. Muy, muy práctico y recomendable.

Habitualmente se ha criticado a la Administración Pública por ser compleja y complicada para poder solicitar cualquier cosa. En cambio, Mi Carpeta Ciudadana es un trabajo excelente, con una interfaz simple y fácil de seguir. Ojalá fuera la tónica a partir de ahora.

La aplicación cuenta ya con más de 100.000 descargas en Google Play y se ha ido actualizando seguidamente para corregir algunos fallos de estabilidad que tuvo hace unas semanas. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sido el encargado del desarrollo de esta aplicación y, si sigue así, tiene muchos números de convertirse en una de las aplicaciones oficiales de la Administración imprescindible para todo ciudadano.

