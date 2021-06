Microsoft aclara los requisitos mínimos de Windows 11: la séptima generación de Intel y AMD Zen 1 aún tienen posibilidades

En las últimas horas la primera build de Windows 11 ha llegado para los Insiders de Windows y, con ella, nuevos detalles acerca de los requisitos necesarios para instalar el futuro sistema operativo de Microsoft. La compañía ha explicado por qué requieren algunas cosas, por qué determinados ordenadores poseerán compatibles y cuáles aún no están decididos.





Durante estos primeros días desde que se presentó Windows 11, han surgido una serie de dudas y confusiones acerca de qué requiere Microsoft de los dispositivos. Sabemos por ejemplo que se requiere de TPM 2.0, almacenamiento de mínimo 64 GB memeoria RAM de mínimo 4 GB entre otras cosas. Podemos consultar todos los requisitos que Microsoft dio en su momento, aunque ahora hay esperanza para algunos dispositivos extra.

El lío de PC Health Check y los procesadores Intel de séptima generación y AMD Zen 1

Para saber fácilmente si un ordenador era compatible o no con Windows 11, lo que Microsoft pidió a los usuarios es utilizar PC Health Check. Esta herramienta al abrirla permite ver de un vistazo si el equipo es compatible o no con Windows 11. ¿El problema? No era nada detallada, sólo decía si era compatible o no sin dar más detalles técnicos. Ahora Microsoft dice que la retiran temporalmente para mejorarla y lanzarla de nuevo en otoño cuando llegue Windows 11.

Por otro lado, Microsoft ha dado cierta esperanza a los usuarios de un equipo con Intel de séptima generación o AMD Zen 1 como CPU. En un principio estos procesadores no son compatibles. No obstante, Microsoft dice que durante estas próximas semanas probarán Windows 11 con los fabricantes para ver si es posible hacerlos compatibles. Darán más detalles sobre ello en el futuro.

La compañía asegura que estos requisitos y condiciones que ponen para Windows 11 son por seguridad, estabilidad y compatibilidad. De ahí la razón de que se pida un TPM 2.0 por ejemplo o 4 GB de memoria para hacer las apps compatibles.

Mientras que la versión oficial llegará en algún momento de otoño, Microsoft ha enviado ya la primera build de Windows 11 para los insiders. Esta build se puede descargar si estás inscrito en el programa de Windows Insiders. Y, claro, si tienes un equipo compatible.

