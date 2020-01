Microsoft da a conocer más detalles del software de los Surface Neo y Duo mostrando cómo funcionarán las apps en la doble pantalla

Algunas empresas están apostando por la doble pantalla como hemos visto en el caso de LG y sus LG G8X ThinQ y LG V50 ThinQ con un accesorio que añadía una pantalla extra, pero el que nos sorprendió en ese sentido hace unos meses fue Microsoft con los Surface Neo y Surface Duo, dos dispositivos plegables (un tablet y móvil respectivamente) para los cuales ahora muestra su idea de software específico para las dobles pantallas.

La empresa ha querido compartir algunos detalles sobre cómo veremos en funcionamiento el software en este tipo de dispositivos, bautizado como Windows 10X para la Surface Neo (ya que el Surface Duo lleva Android). Lo mostraron brevemente en la presentación de los dispositivos, y ahora podemos ver algunos aspectos interesantes de cara también a los desarrolladores interesados.

La idea es que las apps se adapten de manera más específica a los dispositivos y que no se trate de lo que hemos visto anteriormente para esos móviles de LG que comentábamos o el ZTE Axon M. Es decir, que se saque partido de la doble pantalla como paneles independientes y, a su vez, conectados entre sí, para que haya una multitarea más provechosa o que una sola app saque más partido de la doble pantalla.

La compañía explica que las apps se abrirán ocupando una sola pantalla por defecto, pero en el caso de las Surface Neo y Duo se podrán abrir ocupando las dos pantallas. Pretenden que los desarrolladores puedan explotar esto para sacar partido al uso de la doble pantalla, por ejemplo usando una pantalla para la interfaz principal y otra para opciones, ver una página en cada una para apps tipo Kindle o cualquier aprovechamiento de las dos pantallas hablando de tener una sola app en primer plano.

Para muestra, un botón, o mejor dicho un rápido desarrollador. Podemos hacernos una idea de cómo quedarán las apps en estos dispositivos con los renders de Jonas Daehnert.

In context – this feels even more magical. pic.twitter.com/8yLLoioE1K

— Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) January 22, 2020