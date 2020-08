Microsoft declara oficialmente su intención de comprar TikTok: cómo quieren hacer la compra y qué cambiaría tras la compra

Los rumores saltaron a finales de la semana pasada y ahora el anuncio ya es oficial: Microsoft tiene intención de comprar TikTok a ByteDance. Con algunos matices. La compañía ha publicado un anuncio oficial en el que explican algunos detalles de qué planes tienen acerca de esta adquisición y cómo buscan proceder para realizarla. Una adquisición que depende en gran parte del gobierno estadounidense.

Según explican, el CEO de Microsoft ha conversado con el presidente de los EE.UU. acerca de esta compra debido a las diferentes preocupaciones de privacidad del gobierno. En consecuencia, Microsoft dice comprometerse a ofrecer una revisión de seguridad de la plataforma si se realiza la compra para aclarar las preocupaciones que hay acerca de que TikTok recopila información para el gobierno chino.

Tanto ByteDance (actual propietaria de TikTok) como Microsoft han notificado al Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos la intención de realizar la compra. Se han puesto como fecha límite el próximo 15 de septiembre de 2020 y durante este tiempo esperan poder llegar a un acuerdo con el «visto bueno» de por medio del Gobierno de Estados Unidos.

La compra no es de TikTok al completo, sino del servicio que se ofrece en cuatro países de habla inglesa. Estos son los mercados de Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. En estos cuatro países TikTok funcionaría bajo el paraguas de Microsoft como máximo propietario, con la posibilidad de que otros inversores menores (estadounidenses) participen también.

De hacerse realidad esta adquisición tendríamos una situación curiosa con un total de «tres TikTok» diferentes coexistiendo. Tenemos por un lado el TikTok de ByteDance Douyin que opera en China, por otro el TikTok de ByteDance que actualmente opera fuera de China incluido en Europa y finalmente tendríamos el TikTok de Microsoft.

En cualquier caso, este anuncio oficial no asegura que la compra se vaya a realizar. Microsoft indica que no tiene intenciones de ofrecer más información acerca del proceso hasta que no haya un acuerdo definitivo (bien de adquisición bien de no adquisición).

Qué cambiaría si la compra se hace realidad

No mucho de cara al usuario. «Esta nueva estructura se basaría en la experiencia que los usuarios de TikTok adoran actualmente» indica Microsoft. El cambio lo tendríamos en el apartado de la seguridad y privacidad. La idea es almacenar los datos de los usuarios de estos países en servidores fuera de China y sin acceso por parte de ByteDance.

Destacan desde Microsoft que se asegurarán de que todos los datos de los usuarios estadounidenses sean transferidos sólo a servidores del país americano. Por otra parte, también revelan que permitirán una «adecuada supervisión de la seguridad» por las autoridades de los cuatro países mencionados previamente.

Este énfasis por la privacidad de los usuarios no es en vano, parte de las diferentes preocupaciones de las autoridades estadounidenses acerca de cómo gestiona ByteDance los datos de sus usuarios. De hecho, el presidente Donald Trump incluso ha planteado prohibir el uso de la app en Estados Unidos.

