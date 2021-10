Microsoft desvela un truco para instalar Windows 11 en sistemas no soportados: aquí no hay quien entienda nada

Microsoft desvela un truco para instalar Windows 11 en sistemas no soportados:...

En Microsoft nos dijeron que para instalar Windows 11 sería necesario contar con soporte TPM 2.0. Lo es, pero ahora la empresa ha hecho algo sorprendente: ha mostrado cómo «saltarse» esa comprobación para poder instalar Windows 11 en equipos no soportados.

Lo cierto es que desde que la empresa anunciara ese requisito han aparecido diversos métodos externos para saltarse la restricción, y parece que Microsoft ha decidido ofrecer una forma oficial de completar el proceso, aunque siguen advirtiendo de las implicaciones que hacer algo así tiene.

En Microsoft no se acaban de aclarar

La empresa de Redmond ya es famosa por sus idas y vueltas a la hora de comunicar cómo funcionarán sus productos. Ocurrió (entre otros) con la Xbox One —¿recordáis cuando dijeron que habría que conectarse al menos una vez cada 24 horas a internet o no te dejaría jugar?— y está pasando algo similar con Windows 11.

Del nuevo sistema operativo indicaron inicialmente que no habría posibilidad de instalarlo en algunos equipos. El célebre soporte TPM 2.0 era protagonista de la historia, y eso dejaba fuera a varias CPUs de Intel y AMD de los años 2016 y 2017 que, la verdad, siguen siendo totalmente válidas para gobernar un PC o un portátil.

Microsoft luego dio marcha atrás y comentó que parte de lo que había dicho inicialmente quizás no era del todo exacto. Abrió la puerta a que los Intel Core de 7ª gen y los AMD Zen 1 pudieran seguir siendo compatibles con Windows 11, pero el lío de los requisitos mínimos y la confusión seguían ahí.

Las críticas siguieron aumentando, así que en Redmond decidieron dar un paso más y afirmar que se podría instalar en equipos antiguos, pero en ellos no estarían disponibles las actualizaciones de seguridad. La idea no era precisamente «un regalo«, y de hecho la propia Microsoft estimaba que los usuarios que no cumpliesen los requisitos mínimos experimentarían de media un 52% más de BSOD que los que sí lo hiciesen.

Eso no importaba para algunos usuarios: creció la aparición de versiones «Unlocked» de Windows 11, modificadas para poder ser instaladas sin cumplir los requisitos mínimos. En Genbeta probaron una de esas formas de instalar Windows 11 sin que el equipo cumpliese todos los requisitos: todo parece funcionar sin problemas (¡incluso Windows Update!).

Microsoft se salta su propia restricción a golpe de registro de Windows

Lo cierto es que toda esta situación parece haber sido suficiente para hacer que Microsoft mueva de nuevo ficha, y lo haga además de una forma sorprendente: la empresa explica ahora cómo instalar Windows 11 en un equipo no soportado.

Para conseguirlo el sitio web de soporte de Microsoft indica que hay que modificar el registro de Windows, pero añaden una advertencia:

Pueden producirse problemas graves si se modifica el registro de forma incorrecta mediante el Editor del Registro o mediante otro método. Estos problemas podrían requerir la reinstalación del sistema operativo. Microsoft no puede garantizar que estos problemas puedan ser resueltos. Modifique el registro bajo su propio riesgo.

El propio proceso de instalación de Windows 11 en equipos no soportados también hace que aparezca una ventana con una advertencia clara. No necesitaremos por tanto un equipo con soporte TPM 2.0, pero seguirá siendo necesario que para seguir los pasos que indica Microsoft contemos al menos con soporte TPM 1.2.

Si no contamos con ese soporte tampoco, no pasa nada: Microsoft no lo indica, pero es posible evitar todas esas comprobaciones con este script que borra el fichero appraiser.dll durante el proceso de instalación.

Lo cierto es que como indican en Microsoft, instalar Windows 11 en estos equipos puede hacer que aparezcan conflictos y problemas en el futuro. Puede que incluso sea mejor seguir disfrutando de Windows 10, cuyo ciclo de vida no acaba hasta octubre de 2025: quizás entonces queramos aprovechar la oportunidad de modernizar el equipo y, ya de paso, dar el salto a Windows 11 finalmente.

Vía |Bleeping Computer